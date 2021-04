Guía de Ocio: Recomendados del equipo DF MAS para el encierro

Guía de Ocio

Sigue la cuarentena, y la segunda parte de nuestro equipo editorial se suma con más recomendaciones personales para combatir la sensación de encierro, y cuidarnos. ¡Esperamos las disfruten!

Coronation, Ai Wei Wei

Un trabajador atrapado en una ciudad que cerraron de golpe. En medio del frío y las órdenes del gobierno, millones de personas entran en confinamiento y solo pueden seguir desde sus casas, o donde los pilló el encierro, la rápida expansión de una peste asesina de que la que poco se sabe. Una alarma y un nuevo orden que remece. Coronation, el documental del artista disidente chino Ai Wei Wei sobre el encierro de Wuhan a fines de 2020, disponible en Amazon Prime Video. El registro suma imágenes tomadas por la propia gente, drones, escenas oficiales y muchas voces y miradas que dejan clara la crudeza de los primeros días de pandemia en Wuhan. Allá fue donde empezó todo. Fernando Vega.

La voz de la casa, Rosabetty Muñoz

Se necesita voluntad y temple para hacerse buenas preguntas. Voluntad porque no es tan fácil ,y temple porque una vez que te las hiciste -y si son buenas-, debemos, de alguna manera, sortear respuestas, o no respuestas, tan frecuentes en estos tiempos. Leer a otros que se hacen preguntas, gratifica, y, en ese sentido este libro reúne esa dinámica.

La voz de la casa (Ediciones UCM), de la poeta chilota Rosabetty Muñoz, crea un relato simple que a la vez se lee y se construye a sí mismo para que grandes o pequeñas acciones tengan un sentido en nuestro hogar. La prosa clara y motivadora, logra prodigiosamente que todos nos hagamos las preguntas esenciales para darle sentido a los tiempos muertos. Descargable en ediciones.ucm.cl. Constanza Acevedo.

La caja ¡Wow!

Con la llegada de la tecnología, la falta de tiempo y el encierro, se hace muy difícil entretener a los niños, y encontrar juguetes que aporten en su creatividad y a la vez los divierta. La caja ¡Wow! es un proyecto liderado por tres mujeres, mamás y profesionales -Daniela Lorca, Joyce Brender Hausmann y Lorena Gracia- que unieron sus conocimientos para combatir este desafío.

Esta caja, que invita a jugar con la imaginación, contiene distintos tipos de juguetes pensados exclusivamente para cada edad del/la niñ@ con el objetivo de acompañar su desarrollo y generar estimulación en cada etapa. La suscripción es mensual, y garantiza tardes de niños en calma. Isabel Ovalle.

Mi maestro el pulpo

Este documental, que competirá junto a El agente topo en los próximos premios Oscar, narra la historia del cineasta Craig Foster, quien se sumergió diariamente durante un año en las costas sudafricanas. Un día se cruzó con un pulpo bajo el agua, formando una increíble relación y dejando en claro que los seres humanos no tenemos impedimentos para comunicarnos con otras especies de la naturaleza. La fotografía es el complemento perfecto para esta historia. Disponible en Netflix. Martín Ayala.

La adicción de seguir a Ibai

El joven bilbaíno Ibai Llanos es un fenómeno curioso en redes sociales. A sus 26 años, se ha consolidado como uno de los comunicadores españoles más relevantes durante la pandemia. Comenzó a los 19 años como relator de videojuegos y ya suma 5,5 millones de suscriptores en Twitch, número idéntico en YouTube, plataformas que le han valido fama y dinero. En una entrevista reciente confesó que “ganaré en torno a 120.000 euros al mes solo en suscripciones en Twitch. Es una barbaridad”.

Se fue a vivir con un grupo de amigos a una mansión donde vivió el ex futbolista del Barcelona, Samuel Eto’o. Seguirlo es casi adictivo: relata carreras de bolitas, entrevista a futbolistas top y reacciona a videos. Todo con un humor y una chispa que hace que el tiempo pase volando. Gabriel Esteffan.

Sound of Metal

La película dirigida por Darus Marder cuenta con seis nominaciones al Oscar, entre ellas Mejor película y Mejor actor principal. La historia de un joven baterista que pierde abruptamente la audición cuenta con la magnífica actuación de Riz Ahmed. Cómo empezar a vivir de nuevo, en un mundo ahora enmudecido, se transforma en un desafío introspectivo que abre distintas preguntas y decisiones. Está disponible en Amazon Prime Video. Sofía García-Huidobro.

Guía de Ocio (por Sofía García.Huidobro)

Serie documental: La conspiración Q

Un misterioso anónimo conocido como Q lidera un movimiento ciudadano masivo cercano a la figura del exmandatario estadounidense Donald Trump. No es una trama de ciencia ficción sino la materia de investigación de la serie documental Q: Into the Storm, cuyos primeros capítulos ya están disponibles en HBO GO.

Cullen Hoback dedicó tres años a viajar y recopilar investigación sobre el fenómeno QAnon, que repletó Internet y las redes sociales con teorías de la conspiración y ataques a políticos, principalmente demócratas. Serían también los responsables de instigar acciones como la invasión al Capitolio el pasado mes de enero.

El documental plantea que un 56% de los republicanos cree en las denuncias de QAnon y muchos son activos participantes de esta “religión”. La serie contiene mucha información y referencias que pueden resultar complejas a quienes no estén interiorizados en el tema, pero abre una ventana para entender cómo funciona este universo paralelo.

Las vencedoras, Laetitia Colombani



La nueva novela de la autora francesa tras el éxito de La trenza (2017), cuenta la historia de Solène, una exitosa abogada de 40 años que a propósito de un incidente laboral entra en un estado de derrumbe y depresión. Mientras se recupera, su médico le aconseja dedicar su tiempo a alguna labor social. Lo que en principio no le genera ningún entusiasmo, se convierte en una experiencia que le abre los ojos a las vidas de otras personas.

En paralelo el libro narra la causa de Blanche Peyron por crear un lugar de acogida para mujeres vulnerables en el París de 1925. El Palacio de la Mujer reúne la historia de estas dos mujeres, entrelazadas con las de tantas otras heroínas anónimas. Una bonita novela, a ratos cruda, pero esperanzadora. (Editorial Salamandra).

Las delicias alternativas de The Simple Life

En Semana Santa siempre se abre el debate sobre la tradición de comer pescados y mariscos y evitar la carne roja. Lo cierto es que existen millones de recetas vegetarianas y veganas, para quienes busquen evitar las carnes.

La abogada Augusta Quiñones es la creadora de The Simple Life, plataforma y libro de recetas que además tiene la cuenta de Instagram @thesimplelife.cl donde comparte recetas saludables que requieran de pocos ingredientes y tiempo de preparación. Recomendamos seguirla para inspirarse con sus deliciosas preparaciones y les dejamos una de sus recetas, ideal para un domingo de cuarentena.

Curry cremoso de mango

Ingredientes: 1 mango, 1 cucharada de aceite de oliva, 1 cebolla mediana (en cubos pequeños), 400 ml de leche de coco, 1 1/2 cucharadita de curry, 1 cucharadita de sal, pimienta a gusto, 1 1/2 de garbanzos cocidos.

1. Pelar el mango, cortarlo en cubos y liquidarlo hasta obtener puré. Reservar.

2. En una olla calentar el aceite de oliva, agregar la cebolla y cocinar a fuego medio durante 8 minutos.

3. Agregar el puré de mango y cocinar revolviendo 3 minutos.

4. Agregar leche de coco, curry, sal y pimienta a gusto, y cocinar revolviendo ocasionalmente durante 10 minutos. 5. Incorporar garbanzos y cocinar 5 minutos más. 6. Servir de inmediato con arroz basmati o quínoa.