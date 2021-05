Guía de Ocio: Un libro con diez años de cocina

Guía de Ocio

Recetas e historias y una reedición de la obra del escritor José Donoso, son dos títulos que recomendamos. Además, estrenos del streaming, un monólogo y una venta de arte online.

El club de la cocina

"Los hot dogs o perritos calientes se elaboraban en diversas partes de Europa antes de que los inmigrantes europeos los llevaran a Estados Unidos y se convirtieran en una comida callejera muy popular. En Nueva York se popularizaron durante la primera década del siglo XIX gracias a la contribución de varios carniceros europeos que se dedicaron a "replicar" la salchicha en el nuevo continente. Al parecer uno de ellos, el alemán Charles Feltman, fue el primero en vender perritos calientes en carritos en las playas de Coney Island en 1867", cuenta el chef Carlos Pascal en su libro El Club de la Cocina, que viene a celebrar los 10 años de Kitchen Club.

Historias que van desde clásicos callejeros hasta llegar al mantel largo, sin distinción. Pascal mezcla un sinfín de relatos comestibles, listos para ser degustados. Muchas recetas de distintos hemisferios y culturas, con notas únicas de caminos culinarios. Para sentarse horas a leer. Y salivar. Se agradece ese año de investigación y trabajo en conjunto. Una delicia cosmopolita. A la venta en Kitchen Club. Por Daniela Tapia, Distrito Gourmet.

Historia personal del "boom" y otros escritos, José Donoso

El autor de El obsceno pájaro de la noche publicó en 1972 Historia personal del "boom", una crónica íntima donde habla de su propia experiencia y de la de autores de su generación como Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar y Carlos Fuentes, entre otros. Literatura, por cierto, pero también sabrosos chismes abundan en sus páginas.

El título también trae Apéndices, como El "boom" doméstico por María Pilar Donoso, y Otros escritos, donde hay textos del escritor dedicados a Onetti, Manuel Puig y sus añoranzas chilenas. Edición, selección y prólogo de Cecilia García-Huidobro. Ediciones UDP.

TOC en primera persona

El actor y comediante Francisco Germain, famoso por sus videos virales, ahora protagoniza la obra Dosis (tal vez no fue suficiente prozac). Germain se inspiró en su propia experiencia personal con los Trastornos Obsesivos Compulsivos para crear un personaje en crisis y este sábado 22 estrenó un monólogo a través de la plataforma de The Cow Company, que se podrá ver nuevamente el sábado 29. La obra, de 30 a 35 minutos de duración, trata de un hombre diagnosticado con un TOC que rebrota de manera fulminante con la llegada de la pandemia. 29 de mayo, a las 21:00 horas. Entradas en www.cow.cl, donde además existe la opción de donar a Techo.

Factoría de Arte Santa Rosa online

Hasta el 31 de mayo, y en formato virtual, una nueva versión del Persa del Arte en el Barrio Franklin, estará ofertando las obras de 33 artistas nacionales. Como una manera de adaptarse al contexto de pandemia, este año la venta de arte más antigua de Santiago será online. Un conjunto de artistas trabajaron especialmente para esta ocasión, realizando sus obras en formatos accesibles al público y además abarcando una gran variedad de obras y técnicas.

Además de contar con nombres representados por la Factoría, esta vez la convocatoria también se extendió a artistas invitados de diversas trayectorias, como Hernán Gana, Mono Lira, Felipe Lavín, Fernanda Levine, Constanza Araya y Julia Toro, entre muchos otros. Persadelarte.art y venta personalizada a través del Whatsapp +56 9 8294 3194.

Continúa la venganza y un documental de Pink

Esta semana se estrenó en Netflix la segunda temporada de ¿Quién mató a Sara?, la exitosa serie escrita por el chileno José Ignacio Valenzuela, que según una reseña publicada en The New York Times es una producción que rescata "el arte de las telenovelas". La intriga y la búsqueda de venganza continúa.

Y el sábado se estrena en Amazon Prime Video, All I know so far, documental que se enfoca en la cantante P!nk y su gira mundial "Beautiful Trauma", de 2019. La película, dirigida por Michael Gracey, mezcla "imágenes de la carretera, entrevistas detrás de escena y material personal" de la cantante.