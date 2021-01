Guía de Ocio: Un nuevo éxito del cine indio

Guía de Ocio

Tigre blanco es uno de los estrenos del streaming que destacamos esta semana. Además un emotivo libro de un autor japonés, una plataforma de arte chileno y un taller de verano.

Tres novedades del streaming

En Amazon Prime Video este viernes se estrena The Roads not taken (Los caminos que no escogemos, 2020), dirigida por Sally Potter y con un llamativo elenco: Javier Bardem y Elle Fanning como protagonistas, y Salma Hayek y Laura Linney en roles secundarios.

La historia muestra como una hija acompaña y auxilia a su padre a lo largo de un día intenso durante el cual su mente visita, y se extravía, en otras vidas posibles. Nueva York, Grecia y México son algunos de los escenarios. La cinta se estrenó en el Festival de cine de Berlín el año pasado y está dedicada al hermano de la directora quien padece un trastorno mental llamado enfermedad de Pick.

En la misma plataforma de streaming también está disponible One night in Miami, ficción sobre una noche de 1964 en la que Cassius Clay venció al entonces campeón Sonny Liston. El boxeador, que más adelante se cambió el nombre a Muhammad Ali, decide celebrar junto a tres de sus grandes amigos: Malcolm X, Jim Brown y Sam Cooke. La película dirigida por Regina King está basada en la obra de teatro homónima escrita por Kemp Powers.

Otro de los estrenos más recientes y comentados por estos días es la película india Tigre blanco. Se trata de una adaptación del libro del mismo nombre publicado por Aravid Adiga que en 2008 se transformó en best seller por su crudo retrato de la desigualdad social en India, heredado del tradicional sistema de castas. La película es dirigida por Ramin Bahrani, que es amigo y ex compañero de universidad de Adiga, y tiene como protagonista a Adarsh Gourav, actor, cantante y compositor de metal indio que por primera vez interpreta a un personaje principal. Tigre blanco, donde también actúa Priyanka Chopra, ha sido comparada por la crítica con títulos como Parasite y Slumdog millonaire.

Un remezón de arte

La semana pasada se lanzó Sísmica, primera multiplataforma latinoamericana que busca potenciar las artes visuales chilenas. Se trata de un marca sectorial y un proyecto de innovación ArtTech que nace de una alianza entre ProChile y la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo Chileno (AGAC). La plataforma reúne noticias del mundo del arte, además de agenda, entrevistas, reseñas y un amplio contenido multimedia. La idea es generar una mayor conexión del arte chileno con el público internacional y nacional. En www.sismica.art hay espacio para artistas, ferias, galerías, curadores, museos, centros de estudio y más. Las galerías asociadas de AGAC son AFA, Animal, Aninat, Artespacio, Die Ecke, Espacio O, Espora, Isabel Croxatto, La Sala, Nac y XS.

Mi madre, Yasushi Inoe

La senilidad de los padres, la proximidad de la muerte y la familia, son los temas por los que transitan estas piezas autobiográficas. En sus recuerdos, el escritor japonés –autor de La escopeta de caza una pequeña joya de la narrativa oriental del siglo pasado, publicado por Anagrama– usa la figura materna para enfrentar su propia biografía, la de sus hermanos y sobrellevar la muerte inminente.

A través de la memoria de una mujer anciana que va olvidando y retrocediendo mentalmente hacia su infancia, nos enteramos de la historia de una familia y de sus bellísimas tradiciones niponas. En un momento una de sus hermanas se pregunta si su progenitora es “una niña buscando a su madre o una madre buscando a sus hijos”.

Esa es la clave de estos tres textos, porque la respuesta a esa pregunta es la de ser testigos del final de la vida de quienes nos la dieron. Una narración franca y cercana, sin grandes dramas, en la que observamos, con delicadeza, la finitud humana. (Editorial Sexto Piso, 2020). Por Felipe Gana.

Taller de apreciación de cine

Como todos los años, el GAM ha organizado su Escuela de verano, esta vez en formato virtual. Y ya están abiertas las inscripciones para el taller de apreciación de cine que realizará el crítico Leopoldo Muñoz y que se titula: Kathryn Bigelow y Clint Eastwood, la acción no tiene género. Se trata de sesiones gratuitas, pero con inscripción previa, en las que se repasará en trabajo de estos dos grandes directores, que además fueron pareja. Eastwood es un veterano y leyenda indiscutida y Bigelow pasó a la historia del séptimo arte por ser la primera mujer en ganar el Oscar a mejor dirección.

Las sesiones serán los martes a las 11:00 a través de Google Meet y estarán divididas en dos grupos: 2 y 9 de febrero y 16 y 23 del mismo mes. Los cupos son limitados y las inscripciones se realizan escribiendo a bibliogam@gam.cl.