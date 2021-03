Guía de Ocio: Un Zoom con Kazuo Ishiguro

Guía de Ocio

El autor habló además los posibles efectos de la pandemia a nivel emocional y la supuestas amenazas que representa la vida artificial. También te recomendamos algunos estrenos del streaming y un espectáculo online para toda la familia.

Ishiguro: "No me preocupan los robots, temo más el desempleo masivo"

A la rueda de prensa vía Zoom convocada por Anagrama llegan periodistas de medios españoles, argentinos, mexicanos y chilenos. Instalado en el living de su casa, Kazuo Ishiguro se conecta, y tras resolver asuntos técnicos de la traducción simultánea, se alista para responder preguntas durante más de una hora y media.

Klara y el sol (2021) es el primer libro que publica el escritor de origen japonés tras ganar el Premio Nobel de Literatura en 2017. Dice que estaba en pleno proceso de escritura cuando recibió el premio, por lo que este no influyó demasiado en el rumbo de la novela.

Sí reconoce que al volver de recibir el premio en Estocolmo pensó que quizás todos los conflictos internos que se suscitan durante el proceso de escritura se disiparían, pero no. "De alguna manera me imaginé que alguien habría agrandado y reacondicionado mi estudio, que es muy pequeño, pero estaba igual . Y mis dificultades al escribir seguían ahí. Es como si el premio hubiera sucedido en otro planeta y mi vida siguiera igual. Quizás la próxima vez que escriba un libro habrá una nueva presión, espero que no", dice Ishiguro.

La protagonista de su último libro -disponible en librerías durante abril- es Klara, una AA (amiga artificial) que tiene como misión acompañar a Josie, una preadolescente con problemas de salud. Como humanoide, Klara está en constante proceso de observación y aprendizaje. Luego de dedicar algunos de sus títulos al tema de la memoria, el escritor señala que en esta oportunidad dirigió la mirada hacia el futuro: "Sentí que era liberador el crear un narrador sin memorias que acumula vivencias muy rápidamente. Me gusta que Klara no pierda la creencia de que hay bondad en el mundo y que esta energía positiva proviene del sol".

Afirma que con los años se ha vuelto más optimista de la naturaleza humana, no así de los sistemas políticos. Cree que aunque los seres humanos sean capaces de cometer desastres, las vidas privadas de las personas suelen ser un "oasis de amor y decencia". Ishiguro enfatiza que ya había terminado de escribir la novela cuando comenzó la pandemia, por lo que cualquier alusión al uso extremo de la tecnología en un mundo distópico, es casualidad. "Si hay ecos, es solo coincidencia. Quiero dejar eso muy en claro", apunta el escritor.

Agrega que la aceleración tecnológica que hemos experimentado durante el último año y los cambios en nuestros hábitos, son algo con lo que sin duda tendremos que lidiar, pero más importante es dimensionar el impacto psicológico y la cicatriz emocional que dejará esta crisis sanitaria en la población mundial, comparando sus posibles efectos con los periodos de posguerra.

"No me preocupan los robots, temo más el desempleo masivo", señala respecto del futuro próximo. Porque a pesar de la innegable invasión tecnológica que estamos viviendo, estamos muy lejos de ser superados por la inteligencia artificial, plantea el autor: "Existe esa idea del alma que nos hace especiales. Tiene que haber algo más que impulsos y hábitos. Los seres humanos necesitan a otros. Es una de las preguntas que se hace Klara: ¿qué significa que un ser humano ame a otro? Eso no tiene sentido si acaso no somos únicos e irremplazables".

Consultado sobre algún futuro libro, el escritor cuenta que no escribe todos los días. "No siento esa necesidad. Paso mucho tiempo pensando, leyendo, escuchando música y conversando largamente con otras personas. Puedo pensar durante años y luego sentarme a escribir relativamente rápido".

Feminismo y Covid, bajo la mirada adolescente

A propósito de la semana internacional de la mujer, recomendamos Moxie, disponible en Netflix. Se trata de una cinta juvenil dirigida por la genial Amy Poehler y basada en la novela homónima de Jennifer Mathieu. Una tímida joven, inspirada por la rebeldía feminista de su madre, decide crear una revista clandestina para denunciar el sexismo y las situaciones de abusos normalizadas en su escuela.

Y el miércoles 17 de marzo HBO GO estrenará Covid Diaries NYC, una serie documental que presenta las vidas de cinco jóvenes cineastas, entre 17 y 21 años, contando sus propias historias y las de sus familias durante la primera ola de coronavirus en Nueva York. Los capítulos destacan las vivencias personales de los trabajadores esenciales durante el comienzo de la crisis por la pandemia. Con la animación original de Rosemary Colón-Martinez, Covid Diaries NYC reúne cinco e mocionantes historias, narradas en primera persona.

Algarabía online

"La fiesta del ritmo", así define la Compañía Kumbá su espectáculo de música y baile. El equipo integrado por Yazmín Lolas, Gabriela Navarro, Wolyelmir Segovia, y su fundadora y directora Marina Mutis -también parte de Teatro Imagen e hija del legendario músico de Los Jaivas, Mario Mutis- lleva diez años investigando y desarrollando un lenguaje teatral que mezcla distintas disciplinas artísticas y que utiliza al cuerpo como instrumento de percusión. Habrá cuatro funciones disponibles a través del canal YouTube de la Corporación Cultural Las Condes. Domingos 14, 21 y 28 de marzo / 4 de abril, a las 17:00 horas. www.culturallascondes.cl.