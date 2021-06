Guía de Ocio: Una biblioteca de mujeres y arte para armar

Guía de Ocio

Traemos novedades: se acaba de abrir una biblioteca de las mujeres, un espacio gratuito y abierto. Además estrenos del streaming, un importante libro de interiorismo, una alternativa de pizzas a domicilio y un juego de mesa con obras de artistas chilenos.

Una jugada del arte

Difundir la creación nacional sacando las obras de arte de museos y galerías para convertirlas en juegos de mesa coleccionables, es la propuesta de Buena Pista, marca de juegos de mesa. Acaban de lanzar una primera serie con cuatro puzles coleccionables, cada uno de mil piezas, con obras de la fotógrafa Cecilia Avendaño, el pintor y muralista Michael Yaikel y los ilustradores Sandra Conejeros y Tomás Olivos.

Durante los meses de pandemia los puzles han vuelto a posicionarse como alternativa de entretención hogareña, que además nos alejan de las pantallas y ayudan a ejercitar la mente. ¡Qué mejor que combinarlo con arte! Además, Buena Pista trabaja bajo un modelo colaborativo ya que cada artista y diseñador recibe un porcentaje por juego vendido, y se resguardan los derechos de propiedad intelectual de los artistas. En el Instagram @buenapistasocialclub se pueden ver los distintos diseños en detalle; además, una vez completado el puzle, éste puede enmarcarse como la obra de arte que es. Hay despacho a todo Chile.

Streaming: Un intento de paz y la huella de Sergio Larraín

Justo en momentos en que el histórico conflicto entre Palestina e Israel recrudece, se lanzó en HBO Go Oslo, cinta producida por Steven Spielberg que aborda una compleja negociación de paz entre ambas naciones. Protagonizada por Ruth Wilson (The Affair) y Andrew Scott (el sacerdote de Fleabag), muestra la maraña de discusiones, tratos y condiciones que tienen lugar tras bambalinas del Acuerdo de Paz de Oslo hace 30 años atrás.

Esta instancia enfrentó cara a cara a negociadores diplomáticos de ambas partes con la intención de lograr algún acuerdo a partir del trato directo, humano y personalizado, pero la desconfianza mutua fue el punto de partida, tal y como muestra la cinta. La película se basa en una obra de teatro del mismo título de J.T. Rogers, estrenada en Broadway en 2016 y ganadora de un premio Tony.

Este viernes se estrenó online Sergio Larraín: El instante eterno, documental de Sebastián Moreno sobre el gran fotógrafo chileno. La película sigue huellas inéditas del artista chileno que colaboró con algunas de las más importantes agencias del mundo como Magnum, e incluye detalles de su biografía y secretos de algunas de sus fotos más reconocibles. Este viernes y sábado a las 21.00 horas y el domingo a las 19:00 tendrán lugar las tres funciones de estreno. Las entradas están disponibles (hasta agotar stock) en www.puntoticket.com.

La dupla Grisanti&Cussen a nivel mundial

La oficina chilena de interiorismo y diseño del arquitecto Hugo Grisanti y la diseñadora Kana Cussen fue reconocida como una de las 100 mejores y más influyentes del siglo por el libro By Design: The World's Best Contemporary Interior Designers, de la editorial londinense Phaidon. En el listado, seleccionado por un jurado de 90 reconocidos expertos y que reúne 400 obras, se escogieron solo tres países de América Latina: Brasil, México y Chile. Entre los proyectos más emblemáticos de Grisanti&Cussen se encuentran el Hotel Bidasoa y el Centro Cultural Arauco. En 2015 fueron reconocidos con el premio a la mejor oficina de decoración del país, entregado por la revista ED.

La primera biblioteca de mujeres del país

La semana pasada se inauguró este espacio público y gratuito dedicado a la literatura especializada en género y feminismo. La Biblioteca de las Mujeres pertenece a la Red de Bibliotecas del Servicio de Patrimonio Cultural y depende de la Fundación Prodemu, de hecho está ubicada en el primer piso de sus oficinas centrales, en la calle Agustinas 1389, Santiago Centro.

Con la intención de visibilizar la literatura femenina, por tantos años postergada, la colección cuenta con unos mil títulos que abarcan desde reconocidas autoras nacionales como Marcela Serrano o Sonia Montecino, nombres más recientes como el de Arelis Uribe, y además rescata a escritoras chilenas cuyas obras resultan más desconocidas para el público general, como Inés Echeverría de Larraín -más conocida por su pseudónimo Iris-, Elvira Santa Cruz o Marta Vergara. Además, cuenta con literatura infantil con enfoque de género y grandes referentes del feminismo y la literatura internacional como Simone de Beauvoir, Silvia Federici y Gioconda Belli.

La Biblioteca de las Mujeres será un espacio activo que además de compartir libros, organizará ciclos de cultura, literatura, talleres, charlas, entre otras actividades, y tiene un salón abierto a la comunidad. El catálogo de la biblioteca se puede encontrar en línea en www.bibliotecadelasmujeres.cl. donde además se pueden inscribir como socios/as. La entrada es gratuita y el horario de funcionamiento en fase 2, es de 9:00 a 17:00 y viernes a 16:00 horas.

¡Bici y pizza!

Caramagnola nació cuando dos amigos, Nicolás Barros y Pedro Lira, tuvieron una simple idea que unía sus dos pasiones, la bicicleta y las pizzas. Los años han pasado y el concepto de sus principales socios solo ha logrado engordar en espíritu.

El público fiel, que es su mejor valor, se mueve en sus tres locales (ubicados en Providencia y La Reina) para compartir con sus respectivos grupos de amigos. De eso se trata. Caramagnola, de estilo best value (precio y calidad), reúne pizzas de masa piedra de muy buena factura con cervezas artesanales y una amplia variedad en su naipe. Y como muchos, la pandemia obligó a su reinvención con delivery (de lunes a viernes de 13:00 a 21:30 hrs). Tanto en el local como a domicilio, se puede pedir una serie de pizzas con nombres de carreras de bicicleta. Las que nunca fallan son la Caramagnola, la Contrarreloj, y la Rutera.

Además, ofrecen el servicio de venta de growlers retornables que pueden rellenarse con cerveza en barril de marcas como Kross, Tubinger y una que otra exclusividadmportada. Ventas a través de las aplicaciones de delivery y en caramagnola.cl. Y si llegas en bicicleta, tienes descuento. Av. Francisco Bilbao 4471, La Reina /Aguas Claras 1700, La Reina, Local 10 / Hernando de Aguirre esquina Francisco Bilbao, Providencia. Por Daniela Tapia, Distrito Gourmet. @varietal