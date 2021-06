Guía de Ocio: Una película inolvidable y el libro de la hermana de Rimbaud

Guía de Ocio

Un estreno online que vale la pena ver, el festival de cine europeo, la feria de arte FAXXI, el libro de la hermana de Arthur Rimbaud y un vino desértico, son algunos de los recomendados para este fin de semana sorpresivamente largo.

En la vida hay amores...

Una pareja que lleva 20 años junta emprende un viaje muy especial por Inglaterra a bordo de una camper. Se trata de Sam (Colin Firth), pianista, y Tusker (Stanley Tucci), escritor, que padece una enfermedad degenerativa. Un amor memorable (Supernova, 2020), escrita y dirigida por Harry Macqueen, muestra la convivencia de estos dos hombres maduros que intentan evitar el dramatismo en el que puede ser su último viaje.

Los paisajes y los diálogos, de la mano de sus grandes actuaciones, permiten recorrer con sutileza un abanico de emociones que van desde el amor y los recuerdos, hasta el miedo a la soledad y el anhelo de una muerte digna.

La travesía está marcada por la tensión de la enfermedad y el inminente fin que los separará, amenizada por un refinado humor, encuentros con amigos y la música de Keaton Henson. "No moriremos por la falta de maravillas, sino por la incapacidad de maravillarnos", afirma Tusker. Un amor memorable llega a Chile por BF Distribution y se acaba de estrenar en Cinemark online.



Cine de Europa, variado y gratis

Hasta el 27 de junio, en la plataforma del Festival de Cine Europeo en Chile, se puede acceder a la programación online de más de 40 títulos de países como Alemania, Bélgica, Croacia, España, Francia, Finlandia, Grecia, Italia, Noruega, Polonia, Portugal y Suiza, entre otros.

Por segundo año consecutivo, el festival, en su versión n°23, se está realizando de modo virtual y gratis. Solo es necesario registrarse en www.festivalcineeuropeo.cl porque algunas cintas tienen visualizaciones limitadas.

Algunas de las recomendadas son el documental francés Adolescentes, dirigido por Sébastien Lifshitz; Birds (Or How To Be One) del director griego Babis Makridis; y Bad Poems (Rossz versek) del húngaro Gábor Reisz. Un lujo para todos quienes están en cuarentena y extrañan ir al cine.

FAXXI cumple una década

En esta ocasión, nuevamente online, la feria de arte visual donde participan 100 artistas, cada uno con 10 obras, ofrece una plataforma interactiva que permite además asistir a distintos talleres y conversatorios.

El proyecto Festival de Arte XXI, en esta oportunidad financiado por el Fondo de Desarrollo Cultural y las Artes del Ministerio de las Culturas, cuenta con un jurado, integrado por Claudia Campaña, doctora en Teoría e Historia del Arte Contemporáneo y Académica PUC; Matías Movillo, profesor y artista visual; Cristián Silva, artista y curador independiente; y Alejandra Villasmil, fundadora de Artishock.cl, que eligió, entre cientos de postulantes, a quienes exhibirán sus obras hasta el próximo 27 de junio.

En www.faxxi.cl el público también puede comunicarse directamente con artistas como Elisa García de la Huerta, Andrés Lima, Amelia Campino, Marcelo Faúndez y Ximena Izquierdo, entre muchos otros.

Mi hermano Arthur, de Isabelle Rimbaud

Cuando hablamos de Rimbaud hablamos de uno de los mayores poetas de la historia, pero pocos saben que tenía una hermana con un talento literario propio y distintivo. Mi hermano Arthur, publicado por Los Libros de la Mujer Rota, es un diamante extraño, una especie de lamento o poema en prosa, a menudo delirante, a ratos piadoso, siempre inspirado y dotado de una voz poderosa.

El objeto de la devoción de la autora, que se llama Isabelle, es un dios de carne y hueso, Arthur, el poeta, alguien que conoce lo más bello y lo más putrefacto de la especie humana. En ciertos momentos parece que haber transitado por ambos mundos fue un requisito o sacrificio para lograr la sabiduría, la pureza.

Con trazos eróticos y místicos, Isabelle llega al éxtasis recordando los momentos vividos con su hermano y asegura haber visto y experimentado (sin haber salido de su casa) todo lo que él vio y experimentó en sus viajes por Europa, Asia y África. "Ah, amado mío, ¿quién sería capaz de odiarte? (...) Tienes un encanto imposible de definir. Derramas a tu alrededor no sé qué aura de felicidad. Adonde sea que vayas exudas un perfume sutil, exquisito, penetrante. (...) ¿Eres acaso un mago?". La traducción de Fernanda Trías merece aplausos, tanto como el prólogo de María José Cumplido. Por Marcelo Soto.

Vino del desierto

El próximo 24 de junio es el día mundial de los pueblos indígenas y la Cooperativa Lickanantay, compuesta por 20 productores de la zona de San Pedro de Atacama, se hace presente con Ayllú, vino que elabora hace ya 8 años mediante prácticas sustentables que se apegan a la cultura y tradición atacameña.

Los vinos de Lickanantay, en sus cinco variedades, son elaborados a mano y sus viñedos se encuentran junto al Salar de Atacama. Acaban de efectuar su 1er Festival del Vino con un evento virtual que celebró la cultura vitivinícola-agrícola local. Ahí presentaron además su vino icono de edición limitada, Haalar, como la estrella más brillante del cielo.

Se trata de un ensamblaje tinto que concentra las mejores uvas del 2020 y que está compuesto de cuatro variedades: Syrah 40%, Petit Verdot 40%, Malbec 13%, Garnacha 7%. Una edición limitada que será producida solo si las uvas cuentan con la calidad para hacerlo. Más información en las redes sociales @vino.ayllu.