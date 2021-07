Guía de Ocio: Una plataforma para DJ´s

Guía de Ocio

Una escuela online para quienes aprender sobre las perillas desde cero. Además dos novedades literarias, una guía de restaurantes y la cartelera que reabre los cines.

Estrenos en gran formato

Los cines vuelven a abrir sus puertas y muchos anhelan la experiencia de volver a una sala oscura y sentarse frente a una pantalla gigante. La reapertura coincide con uno de los estrenos familiares más esperados de la temporada: Space Jam, una nueva era.

La secuela de la cinta estrenada en 1996 y protagonizada por Michael Jordan, ahora cuenta con la actuación de LeBron James. El jugador de baloncesto, atrapado en un espacio digital, debe salvar a su hijo, y contará con la ayuda de Bugs Bunny y los Looney Tunes. Dirigida por Malcolm D. Lee y con las participaciones de Sonequa Martin-Green y Don Cheadle, además de James. Aunque las críticas han sido dispares y algunos consideran que este título no se compara con el primero, es un buen panorama para retomar la presencialidad.

También lo es Nomadland, la cinta dirigida por Chloe Zhao y protagonizada por Frances McDormand, que ganó el premio Oscar a Mejor Película. Tantos las actuaciones como la fotografía de la película ameritan una ida al cine. Si no la ha visto aún, con mayor razón.

Pie de Página

Hamnet, Maggie O´Farrell

Uno de los mayores éxitos literarios del año pasado y ganador del Women’s Prize for Fiction, ahora llega traducido al castellano. La historia familiar de William Shakespeare y cómo la trágica muerte de su hijo Hamnet en 1596, le dio nombre, casi idéntico, a uno de los más famosos personajes de la literatura inglesa, transita fluidamente entre la ficción y la realidad histórica, gracias al talento de Maggie O’Farrell. La muerte, el duelo, la naturaleza y la libertad, son algunos de los territorios que la autora recorre con maestría a través de la voz de su protagonista Agnes (o Anne Hathaway).

Unas fotografías, Carlos Altamirano

Como indica el título, un conjunto de imágenes guardadas en una caja de cartón, se convierten, cada una de ellas, en punto de partida de un relato. “Lima”, “Colegio”, “Fiesta” o “Dios” son algunos de los títulos de estos pasajes escritos por el artista visual Carlos Altamirano, que tienen mucho de memoria, pero también de olvido. Si se tratase de una pintura, estos textos están compuestos de brochazos y también de trazos finos, de detalles y abstracciones.

Póngale Comino

Aunque parezca el cuento de nunca acabar, por fin nos liberan de la cuarentena en varias comunas de Santiago. Por eso, y para orientar a quienes quieran salir a gozar de la buena mesa, les recomendamos la guía de restaurantes Comino.

Lo entretenido de esta propuesta es que los restaurantes -casi 300 locales capitalinos- están ordenados por ocasión de consumo. Por ejemplo, el capítulo Hagamos un trato, pensado en reuniones de negocios, recomienda lugares perfectos para establecer alianzas. En Marca registrada encontramos los restaurantes de los chefs más destacados de la escena local. Corazón de melón agrupa los mejores lugares para una cita romántica.

En Verde, te quiero, están los veganos y vegetarianos. Y así, heladerías, cafés, fuentes de soda, barras y paseos con sabor, no se escapan a esta lista de recomendados elaborada por destacadas periodistas gastronómicas: Raquel Telias, Consuelo Goeppinger y Loreto Gatica, bajo la dirección de Alejandra Hales.

En resumen, Comino es un libro que entrega los mejores datos con todo lo que se necesita saber para visitarlos: horarios, estacionamiento, si hay o no acceso para personas con movilidad reducida, si admiten o no mascotas, niños, si tienen carta de vinos o vegetariana, etc., con una sabrosa nota donde destacan los aspectos más recomendables de cada restaurante. Por Daniela Tapia. Distrito Gourmet.

El "Netflix" para los Dj´s

Se trata de un nuevo centro de aprendizaje, 100% online, para dj´s. La plataforma creada por el chileno y campeón de Red Bull 3style, DJ BYTE (Luis Cid), ofrece módulos en video y clases masterclass en vivo con niveles desde principiantes hasta expertos. En Real Dj Academia pueden participar los amantes de la música con o sin experiencia desde los 10 años, los menores deberán contar con la ayuda de un adulto.

Durante cerca de un año DJ BYTE trabajó en este proyecto donde los suscritos pueden ver videos constantemente actualizados según distintos criterios: lo más vistos, estilos musicales, niveles. El sistema es on demand, cada usuario podrá ver el contenido según su preferencia. Más información en www.realdjacademia.com