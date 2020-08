Guía de Ocio

Estrenos del streaming, un festival online de cine indígena, un libro de recetas para gozadores y una semana dedicada a los libros, son las recomendaciones que traemos para esta semana.

No soy chef, Jaime Landeros

“Escribí este libro porque amo comer y cocinar”, declara el realizador audiovisual oriundo del Maule. Sin haber pasado por una escuela culinaria, Landeros es un cocinero aficionado pero experimentado ya que creció en una familia donde la comida tenía una presencia fundamental y ha dedicado gran parte de su vida profesional a los contenidos gastronómicos. Es creador de programas como Plato Único (Canal 13) y No me olvides (Mega), donde trabajó como dupla con su amigo Marcelo Cicali. En este libro, creado durante la cuarentena, se pueden encontrar 50 recetas “para gozadores”, muy diversas entre sí, y acompañadas de fotografías tomadas por el propio autor. Hay preparaciones que incluyen pocos ingredientes y pasos simples, otras son más elaboradas. No soy chef se puede adquirir en preventa en www.trayecto.cl y prontamente en librerías.

Lluvia del libro

Este encuentro organizado por la agrupación Editores de Chile el año pasado congregó a más de 17 mil personas en el GAM durante sus tres días de desarrollo. En esta segunda edición, y en el contexto de pandemia, han preparado una programación digital a través de su canal de YouTube que estará activa hasta el domingo 6 de septiembre. Participarán casi 80 editoriales independientes y universitarias, y habrá conversatorios, lanzamientos y presentaciones de libros, cuentacuentos, obras infantiles, lecturas y talleres. En esta Lluvia del Libro virtual, que este año podrá llegar a todo Chile, participarán Alquimia, Kindberg, Los libros de la Mujer Rota, Editorial Cuneta, La Pollera Ediciones y Overol, Neón, entre muchas otras. La idea es generar espacios culturales, fomentar la producción de las editoriales independientes y empujar la industria del libro, que al igual que otras, atraviesa momentos difíciles.

Qué ver

Melissa McCarthy, Tiffany Haddish y Elisabeth Moss protagonizan Las reinas del crimen, película basada en el cómic de DC y ambientada en el Nueva York de los años 70. Las actrices interpretan a las esposas de tres mafiosos irlandeses del barrio de Hell’s Kitchen. Sus vidas como madres y dueñas de casa cambian radicalmente cuando el FBI arresta a sus maridos y ellas deben hacerse cargo del “negocio” familiar. La cinta de 2019 es el debut de Andrea Berloff como directora y ya está disponible en HBO.

Llega septiembre y las plataformas de streaming se recargan de nuevos estrenos. Uno de los títulos más esperados por los cinéfilos es Pienso en el final, la nueva película del director Charlie Kaufman, guionista de Quieres ser John Malkovich y Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. El viaje a una granja para conocer a los padres de su novio, se transforma en una exploración por los intrincados rincones de la mente humana en un giro existencial, muy al estilo Kaufman. En Netflix desde el 4 de septiembre.

Esta semana el artista y activista chino Ai Weiwei lanzó CoroNation, un documental que retrata el encierro de Wuhan durante las primeras semanas del brote del coronavirus. El objetivo de la película, ha señalado el realizador, es mostrar "la máquina china de gestión de crisis y control social, a través de la vigilancia, el lavado de cerebro ideológico y la determinación bruta de controlar todos los aspectos de la sociedad". CoroNation se puede ver en el sitio del artista pagando $6 dólares. www.aiweiwei.com

Cine indígena en el Precolombino

Los pueblos Aymara, Awa, Azteca, Guaraní, Kawesqar, Mapuche, Rapa nui, Quechua, Selk’namy Zapoteco, entre otros grupos de Chile y Latinoamérica, están presentes en la 14 Muestra Cine+Video Indígena que puede verse hasta el 7 de septiembre en el precolombino.cl. En total son 76 producciones audiovisuales sobre pueblos originarios, en diversos formatos y géneros, y tiene como objetivo fomentar el valor de las culturas originarias. El festival también tiene una sección para niños, a las 12 PM. Ahí se podrá ver Pichintún – Eva una niña Lickanantai, sobre el pueblo de Toconao y Nuku-Nuku – Mahan poreko, el nacimiento, sobre Rapanui.