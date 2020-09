Guía de Ocio

Te contamos sobre espacios que vuelven a abrir y, como siempre, novedades del streaming para el fin de semana. Además, la actriz Amparo Noguera recomienda una película y un libro y nuestro colaborador Felipe Gana nos trae una nueva reseña literaria.

Qué ver: Parasite y Lejos

La cinta coreana que arrasó en los últimos Oscar y que cautivó a la audiencia, desde esta semana está disponible en Netflix. Muy recomendable si no la ha visto, y volver a verla puede ser una interesante experiencia también. Otro esperado estreno de esta plataforma de streaming es Lejos (Away), serie protagonizada por la talentosa actriz Hilary Swank interpretando a Emma Green, ex piloto de la Marina y astronauta de la Nasa, que lidera la primera misión al planeta Marte, mientras atraviesa un complejo momento familiar.

Recomiendo, Amparo Noguera

La actriz se ha mantenido profesionalmente activa durante la pandemia. Actualmente está presentando el monólogo La voz humana, disponible en Matucana 100, donde interpreta el célebre texto de Jean Cocteau bajo la dirección de Víctor Carrasco. Además, junto a Luis Gnecco y Gabriel Urzúa, forma parte del elenco estable de The Cow Company, que cada semana presenta una nueva obra teatral escrita por Rafael Gumucio.

"Vendrá la muerte y tendrá tus ojos". En este largometraje de ficción chileno, dirigido por José Luis Torres, se relata la historia de dos mujeres que han compartido toda una vida juntas y se ven enfrentadas a la enfermedad de una de ellas. Protagonizada por la propia Noguera, podrá verse desde el 9 de septiembre vía streaming a través de Matucana 100.

"El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes", Tatiana Tîbuleac. El libro de la escritora moldavo-rumana cuenta la historia de un hijo que pasa el último verano junto a su madre quedando al descubierto su compleja relación que fluctúa entre el amor y los conflictos que deben enfrentar.

Tragar el sol, Patricio Jara

Desde hace algunos años, particularmente con Geología de un planeta desierto (2013), el escritor antofagastino viene publicando con solidez y precisión libros en distintos registros, ya sea novelas que mezclan la historia y la ficción (como Dios nos odia todos, la que pasó injustamente desapercibida) o posibles fábulas sobre el individuo actual (aquí, Antipop es probablemente su punto más alto). En este año, en el que las novedades literarias han sido tan pocas, Tragar el sol describe la soledad y la vida universitaria y académica de un profesor que, agobiado por las actitudes de sus alumnos en clases, deja escapar su ira contra uno de ellos. Esta anécdota abrirá el paso para conocer la biografía de un solitario. Dado su carácter, no es de extrañar que los pocos personajes femeninos que lo acompañan, casi no tengan injerencia en el relato. Con una escritura simple y directa, aunque abierta a muchas interpretaciones, Jara nos relata las desventuras de un hombre que ha caído y que no intenta levantarse. Por Felipe Gana.

CV Galería reabre sus terrazas

Este lunes 7 de septiembre CV Galería, ubicada en Alonso de Córdoba, pondrá a disposición grandes terrazas al aire libre, rodeadas de verde botánica para todo el que quiera disfrutar del centro cultural y gastronómico. Tanto sus tiendas, como los restaurantes Etniko, Lolita Jones, La Dicha y La Picantería, recibirán a los visitantes en sus espacios al aire libre y respetando las indicaciones de la autoridad sanitaria. "Cumpliremos con todas las exigencias y sólo atenderemos con reservas durante esta primera fase, todos con mascarillas y con una sanitización constante", afirman desde la galería. Estarán abiertos de 12:30 a 22:30 horas, con reservas anticipadas a partir de las 18:00 horas.