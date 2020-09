Guía de Ocio

Te contamos sobre el controvertido documental que aborda el efecto de las redes sociales, además de algunas lecturas recomendadas sobre el tema. También un estreno del streaming y un museo que reabre.

El dilema de las redes sociales

Bajo ese título la semana pasada se estrenó en Netflix el documental de Jeff Orlowski que está dando que hablar. A través del testimonio de ex empleados de Google, Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest se explica cómo estas plataformas han desarrollado tecnologías capaces de predecir y orientar nuestro consumo, generar adicción e incluso desestabilizar países. El dilema de las redes sociales es un hibrido entre documental y ficción ya que en paralelo a las entrevistas a ex desarrolladores de estos gigantes digitales y expertos en el tema, se muestra la historia dramatizada de una familia y cómo el uso de la tecnología afecta a sus integrantes. El dilema de las redes sociales a ratos parece una película de terror, ya que a pesar de que la información no es nueva, está presentada de tal manera que puede resultar alarmante.

Luis Enrique Santana, psicólogo social, académico de la UAI y PhD en Comunicación, se ha especializado en ciudadanía digital y señala que el documental logra explicar cómo funciona el modelo de negocios de las redes sociales y sus prácticas para generar engagement por parte de los usuarios. Pero, afirma, establece otras relaciones causales que no están sustentadas con evidencia, como el hecho de patologizar la experiencia de los usuarios. “Los desarrolladores de Silicon Valley, denominados coloquialmente techbros, suelen sobreenfatizar el impacto que ellos están teniendo en la sociedad, lo cual muestra un desconocimiento de factores como la biología, fisiología, sociabilidad y cultura de cada persona. El atribuirse completamente el impacto de un cambio social se llama determinismo tecnológico”, explica el investigador. Santana menciona el título The Age of Surveillance Capitalism (2019) donde la profesora Shoshana Zuboff, también entrevistada en la producción de Netflix, afirma que existe una nueva forma de acumulación de poder desarrollada por empresas digitales como Google, que bautiza como “capitalismo de vigilancia”.

Esta semana además tuvo lugar un esperado lanzamiento sobre el tema: The Hype Machine (2020). Se trata de 20 años de investigación del experto en redes sociales del MIT, Sinan Aral. Dentro de las revelaciones del libro está la comprobación de que las fake news se propagan de manera más rápida y con mayor alcance que la verdad. Aral también aborda tres fenómenos asociados al uso de redes sociales: la hipersocialización, la persuasión masiva personalizada y la tiranía de las tendencias. “Lleno de rigor, The Hype Machine aborda algunas de las cuestiones políticas más urgentes de la era digital. Lectura obligada para políticos, empresarios y padres, por igual”, destacó DJ Patil, matemático y ex jefe de datos de los Estados Unidos.

Qué ver: El tercer día

Esta enigmática miniserie producida por Brad Pitt estrenó su primer capítulo esta semana en HBO. “Verano” se llama la primera parte que consta de tres capítulos protagonizados Jude Law, y se trata de una historia inquietante que transcurre en una misteriosa isla hasta donde llega Sam, un hombre atormentado. Luego de los tres primeros capítulos de thriller psicológico, vendrá el episodio “Otoño” -anunciado para el 3 de octubre- que será una experiencia de teatro inmersivo transmitido en vivo durante 12 horas. La segunda parte de El Tercer día se titula “Invierno”, y también cuenta con tres capítulos. La miniserie es una producción británica-estadounidense escrita por Dennis Kelly y Felix Barrett, y dirigida por Marc Munden y Philippa Lowthorpe.

El MAVI reabre sus puertas con Arte Joven