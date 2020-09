Lecciones de Vida

“Sí. El mundo de los camioneros es machista. La gente que cree que es mundo de hombres. Pero, no es difícil manejar un camión, y no pierdes para nada tu feminidad, todo lo contrario, te empodera", asegura en sus lecciones de vida.

Nosotras las dueñas de transportes de carga y las que conducen los camiones hemos ido ganando terreno. Yo represento a la Asociación Gremial de Mujeres Transportistas (Asgremutrans.AG) y como tal tenemos un lugar y un voto en la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) que ha hecho un gran trabajo en la visibilización de las mujeres. Yo no tengo el honor de conocer a don Juan Sutil pero he sabido que el esta muy contento de que hayan mujeres transportistas. Si usted lo conoce mándele saludos de mi parte.

Además, soy la presidenta de la multigremial de Antofagasta que lidera Juan Pablo Swett que ha hecho una labor maravillosa. Él es una persona que a pesar de que está en Santiago se preocupa de lo que pasa en todas partes. Entre más chiquitito el emprendimiento o más lejos quede, veo que más pino le pone para ayudarlos a surgir. Yo le estoy muy agradecida porque ha despertado a Tocopilla que es una zona que estaba dormida. Yo le dije que Tocopilla ahora va a ser conocida no sólo por Alexis Sánchez si no que por él.

Para nosotros lo que está sucediendo en el sur es muy impactante. Saber que Juan Barrios, un colega mío, se quemó dentro de la cabina de su camión y agonizó 10 días es una cosa de no creer. Para un camionero, el tracto del camión (la cabina) es como tu casa. Ahí duermes, comes, cocinas y pasas días manejando. Entonces, que te lo quemen es como que te quemen tu casa.

En el norte vivimos una realidad muy distinta a la que se vive en el sur. Acá no hay terrorismo, pero la delincuencia está desatada. En La Negra, una zona industrial de Antofagasta, a los camioneros los asaltan con armas blancas y pistolas y los colegas no tienen como resguardarse porque no hay aparcaderos. Lo que pasa en el sur sí es terrorismo pero no tiene nada que ver con los mapuches. Eso me duele y por eso decidí dar una lucha por la seguridad de mis compañeros y compañeras.

La “caravana del amor” fue toda una odisea. La organizamos con la Silvita (Silvia Salazar, presidenta de FedeNorte) y nos demoramos 3 días en llegar desde Antofagasta a Lo Vásquez porque más encima pinchamos rueda en Chañaral. Antes de partir, muchos nos dijeron que no lo hiciéramos porque era peligroso que dos mujeres se aventuraran solas, pero lo hicimos igual. Partimos las dos en un camión Free Liner celeste que lo empapelamos de carteles. A un lado decía “Mujeres transportistas en apoyo a Monsterrat Peña”, en honor a la pequeña de 9 años que fue baleada en el sur y al otro le pegamos uno que decía en grande: “No más violencia”. Valió la pena. Mucha gente se emocionó cuando nos vio llegar y la prensa se nos abalanzó.

El apoyo a mis colegas es importante. Yo apoyo tanto a los dueños de camiones como a los choferes. De hecho, vamos a lanzar la campaña “Más camioneros y camioneras para Chile”, con el fin que se les den más licencias A-5 para choferes profesionales de carga a través de unas becas que da la CPC con el apoyo de Chile Transportes.

Pero necesitamos que las ideas se conviertan en ley. El proyecto de los 13 puntos estaba durmiendo desde el 2015 y al fin tomó fuerza porque garantiza medidas básicas como la seguridad de los conductores aumentando, por ejemplo, el número de zonas de descanso y aparcaderos en la ruta. De eso hablamos por Zoom con la presidenta del Senado, Adriana Muñoz el día que llegamos a Lo Vasquez. Fue muy empática y reconoció que al diálogo camionero le faltaba una visión femenina. Ese mismo apoyo lo senti de parte de la diputada Paulina Nuñez cuando me ayudó a ponerme en contacto con la seremi de la Segunda Región y cuando en el matinal de la Tonka habló de mi persona y de mi lucha. Fue muy emocionante. Cuando la vea la voy a abrazar.

No creo que consigamos todos los puntos, pero vamos de a poco. Lo primero y más urgente es la seguridad.

Veo que el Presidente está medio dormido, como que lo desconozco. No es el presidente por el que voté yo ni la gran mayoría de los camioneros que votaron por él. Por eso el rol de nuestros líderes como don Sergio Perez, el presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga Terrestre, es tan relevante.

La lección de mi lucha es NO más violencia en todas de sus formas. El amor es todo. Tenemos que unirnos en el amor y nunca más una muerte como la de Juan Barrios o Montserrat Peña.