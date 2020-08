Nuevo Peugeot 2008: SUV de nueva era

Motor

El SUV compacto de la marca francesa es de alguna manera, el primer modelo de los nuevos tiempos: su pre venta online se llevó a cabo justo antes de iniciar el confinamiento por pandemia; exhibe excelentes resultados en la venta online y con su relanzamiento marca su objetivo de ser un superventas en la reactivación post cuarentena.

Con más de 200 años de historia, la casa francesa Peugeot no solo sabe de tradición, sino de cómo ponerse en la vanguardia en cada época. Hoy, en el enrarecido mercado en pandemia, la marca no teme a innovar y en un contexto donde crecen las ventas online, realizó el relanzamiento oficial del New Peugeot 2008, modelo que oficia de entrada a su portafolio SUV, y que llega potenciado desde el diseño y la tecnología, para solventar sus ambiciones de convertirse en un superventas.

Visualmente se caracteriza por su nueva parrilla frontal de la marca, que se muestra dinámica, como una gran entrada de aire, además de retomar el logo del modelo en el morro del capó. Sus nuevos focos delanteros, con luces led imitando colmillos de león, le dan un toque provocativo, muy dinámico y juvenil.

El siempre interesante I-Cockpit de la marca, por primera vez se integra a la oferta del 2008. Se trata de una nueva interfaz para el conductor, que promete un manejo placentero y ergonométrico, gracias a su volante compacto, pantalla táctil HD de 10 pulgadas y en este nuevo diseño con un panel digital 3D, que proyecta la información como un holograma. Cuenta con una longitud de 4,3 metros y una distancia entre ejes de 2,6, un diseño más robusto que se remata con unas llantas de hasta 18 pulgadas en las versiones GT-Line

En mecánicas, las posibilidades son dos: un motor Puretech, turbo cargado de 1,2 litro, de tres cilindros que ofrece 130 Hp de potencia, con 230 Nm de torque. Trabaja asociado a una caja manual de seis velocidades o una caja automática de ocho velocidades, la segunda es un bloque motriz diésel de 1.5 litro, BlueHDi, con una variante de 100 Hp de poder, con 250 Nm de torque, y otra – la más poderosa- con 130 Hp de poder y 300 Nm de torque, que se complementa con una transmisión automática de ocho velocidades.

“Por el contexto en que se encontraba nuestro país, el New SUV 2008 de Peugeot es un auto que se lanzó en los inicios de la pandemia, donde sólo se logró la llegada del producto a nuestra Red de Concesionarios, viéndonos obligados a posponer su lanzamiento comunicacional. Bajo este nuevo escenario, protagonizado por el desarrollo y ejecución de una fuerte estrategia de venta digital, podemos decir que al día de hoy hemos tenido tremendos resultados dentro del segmento”, nos comenta el Gerente de Marketing & Comunicaciones, Lucas San Martin.