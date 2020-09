Personaje

Un argentino desconocido está convertido en un héroe, luego de que denunciara un esquema piramidal en ese país. Se hace llamar @Agente_. En Chile la PDI alerta sobre estas ofertas.

Tengo un pasatiempo muy sano

Me gusta infiltrarme en grupos de gente que arma estafas piramidales y destruirlos

Al dia de hoy van casi 10 grupos destruidos pic.twitter.com/MTi0TKseff — Agente (@Agente__) August 30, 2020

Con este tuit el usuario argentino @Agente_ removió las redes sociales el sábado 29 de agosto recién pasado. Mas de 15 mil retuits, 1.900 comentarios y 141 mil likes tuvo el mensaje de este personaje que no quiere revelar su identidad. Junto al texto posteó imágenes de conversaciones con posibles estafadores a los que borró el nombre y los celulares de contacto, pero dejó en evidencia que las estafas piramidales en la nación transandina están a la orden del día.

De este agente, sólo se sabe que es argentino y que reponde a la mayoría de los mensajes que le envían cada vez que twitea algo. Su lucha es derribar las estafas piramidales y hacer conciencia de ello a sus compañeros en la red social. Su lenguaje es explicativo y formador. Todo, para que la gente no caiga en la trampa.

El modelo mal llamado “cadena financiera” invitaba a la inversión de US$ 36 con la promesa que en 10 días, las ganancias se multiplicarían convirtiéndose en US$ 2.000. Todo a través de transferencias en efectivo. Otro que en las últimas semanas ha tomado fuerza fue el llamado “telar de la abundancia”, un método que prometía a las mujeres una manera sencilla de ganar dinero apelando a la sororidad, que se promocionaba como “un grupo de economía entre mujeres que se regalan dinero para cumplir sueños”. De hecho, en estos momentos en el país trasandino se analiza si la comercialización de la máquina para la piel Nu Skin no integra un sistema de este tipo. En Chile la venta de ese producto se ha masificado en las redes sociales entre mujeres. Habría que ver…

La última imagen revela y denuncia el nombre y rut de la persona que estaba detrás de todo el tinglado. Núñez Débora Brenda Lucia (38) y residente de la capital federal argentina fue debidamente denunciada a la policía metropolitana de la ciudad de Buenos Aires la cual fue recepcionada por el oficial a cargo.

Invito a todos a retirarse de este grupo y a esperar el llamado de las autoridades para declarar sobre este sistema que ustedes mismos han reconocido como Ponzi en los pantallazos que mostré anteriormente. Con esto @Agente_ se sumaba la décima destrucción de una estafa piramidal y con ello salvaba el bolsillo de cientos de argentinos.

¿Quién es este Robin Hood de las estafas? Imposible saberlo porque nadie ha tenido acceso a él. Lo que si, es que tanto las policías como los afectados están tomando cartas en el asunto para terminar de una vez con este abuso.

El sistema

Los escenarios de crisis económica son terreno fértil para este tipo de engaños. Y así como sucede en Argentina, en Chile ha empezado a suceder un fenómeno similar sobre todo con el uso que le están dando a quienes han decidido retirar su 10% de fondos de de las AFP.

La propuesta es igual de tentadora. Grandes ganancias, un equipo que presiona al mismo tiempo que alienta, éxito, confianza, amistad y, claro, plata. En lo concreto todos funciona de la misma manera un sistema piramidal que se sustenta con el dinero de una base de aportantes a los que se les promete cuadruplicar su inversión.

Los creadores y que se sitúan en la cima de la pirámide reciben el dinero de las bases y la rueda sólo funciona en la medida que se consiguen nuevos aportantes. Cuando se corta el flujo, viene el desastre. Quienes pusieron su dinero terminan siendo víctimas de un engaño en la que muy pocas veces hay vuelta atrás.

En Chile conocido fue el caso de Alberto Chang, quien a través del Grupo Arcano captaba recursos en Chile ofreciendo hasta 2,5% mensual. Los fondos salían luego de Chile para ser invertidos en negocios de alta rentabilidad y volvían al país para pagar las ganancias prometidas. El flujo se suspendió, los ejecutivos del grupo renunciaron y el gestor estrella está inubicable. Se sabe que vive una vida de lujo en Malta, sin hasta el momento una posibilidad de extradición.

En la Policía de Investigaciones (PDI), Ignacio Fuentes indica que todavía es muy reciente para detectar estafas de este tipo relacionadas con el retiro de fondos de las cotizaciones. “Recién a partir del tercer o cuarto pago de parte de las cabezas de estos delitos, las personas se dan cuenta que fueron estafadas y denuncian. Por el momento no hemos recibido nada”.

El subcomisario de la brigada de delitos económicos de la PDI, Leopoldo Pavez, recomienda a quien esté con intenciones de invertir que lo haga exclusivamente en empresas y plataformas reguladas por la Comisión de Mercado Financiero y entidades bancarias. “Se debe evitar a toda costa plataformas que podrías estar alojadas en el extranjero porque es muy difícil lograr la trazabilidad con entidades ficticias”.