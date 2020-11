Lisa Witter: La innovadora que busca nuevos políticos

Personaje

Su pasión es atraer a diferentes tipos de personas a la política y generar agentes de cambio a través de la colaboración. Lisa Witter, emprendedora estadounidense y cofundadora de la plataforma Apolitical, analiza, con inderrumbable optimismo, la misión de la política, los nuevos liderazgos y el camino hacia la igualdad de género.

“Crecí como una atleta competitiva. Me encantaba ganar. Pero también iba a la Iglesia todos los domingos con mi abuela. Entonces, si te gusta ganar y te encanta ayudar a la gente, te dedicas a la política para poder hacer cambios”, cuenta la emprendedora y ejecutiva, Lisa Witter (47), para resumir su vocación.

Durante más de 25 años ha trabajado en la intersección de ciencias empresariales, políticas, gubernamentales y del comportamiento. La igualdad de género ha sido otra de sus principales ocupaciones, y en 2008 publicó, como coautora, el libro The She Spot: Por qué las mujeres son el mercado para cambiar el mundo y cómo llegar a ellas.

En 2010, Witter fue nombrada Joven líder global del Foro Económico Mundial y ha asesorado a empresarios, políticos, filántropos, científicos y ganadores del Premio Nobel de la Paz, como Wangari Maathi. Además participa frecuentemente en medios de comunicación y plataformas como NPR, MSNBC, CBS, World Economic Forum y TEDWomen.

Es cofundadora de Apolitical, plataforma que conecta a empleados públicos de todas partes del mundo que comparten ideas, experiencias y soluciones para el mejor funcionamiento de sus respectivos gobiernos.

Desde su casa en Berlín, y a través de una conversación por Zoom, la profesional comenta que ha estado en Chile en más de una oportunidad y que incluso formó parte de una delegación internacional de mujeres que asistió a la inauguración del primer gobierno de Michelle Bachelet.

La próxima semana será una de las invitadas principales del Encuentro de Innovadores Públicos organizado por el Laboratorio de Gobierno. El jueves 03 de diciembre, a las 09.30 horas, Witter participará del panel online “Las crisis las enfrentamos innovando” junto a Carolina Torrealba, subsecretaria de Ciencias, y Roman Yosif, director ejecutivo de Laboratorio de Gobierno.

En todo, una oportunidad

Lisa es optimista. Eso se refleja en cada una de sus respuestas y asegura que poner el foco sobre lo positivo es una elección de vida. Ella ve en la pandemia una gran oportunidad para que se fortalezcan los canales de comunicación y la colaboración entre gobiernos.

“¿Cómo lo están haciendo con sus playas? ¿Cómo han digitalizado sus servicios?”, son el tipo de inquietudes que funcionarios públicos pueden compartir, dice la emprendedora para ejemplificar.

@ CivTech Demo Day 4.0 Fun Keynote Speech by Lisa Witter in Germany - Executive Chairperson and Co-founder, Apolitical #CivTechDemoDay pic.twitter.com/K1CLAVTJFg — Martin Sansone (@martinsansone) March 4, 2020

“La gran pregunta para los gobiernos, ahora que estamos lidiando con el coronavirus, es cómo aprovechamos el hecho de que ciertos cambios se aceleren. ¿Cómo tomamos esta nueva mentalidad o nuevo músculo y lo convertimos en una nueva normalidad? Creo, en ese sentido, que es un momento realmente extraordinario”, agrega.

Desmiente también, a través de su experiencia a cargo de Apolitical, que los funcionarios de gobiernos sean poco innovadores y afirma que eso ha quedado demostrado durante estos últimos meses.

Respecto de la idea instalada de que los países gobernados por mujeres han tenido mejor reacción frente a la crisis sanitaria, entrega ciertos matices: “Me pongo nerviosa cuando la gente afirma “las mujeres son mejores que los hombres”, al igual que si dicen “los hombres son mejores que las mujeres”.

"Sí creo que las mujeres, especialmente las más jóvenes, saben congeniar la feminidad con el poder, y se pueden tomar la licencia de ser empáticas. Al mismo tiempo, hay hombres que han hecho cosas que normalmente pensaríamos que son un rasgo femenino. Macron salió a reconocer que debieron haber tomado otras medidas en un principio, esa no es la clásica actitud de macho. Creo que ambos géneros están haciendo las cosas de manera distinta”.

Convicción democrática

Hace seis años atrás, junto a su socia Robyn Scott, crearon el emprendimiento tecnológico Apolitical. En enero Witter se transformará en la CEO de la fundación que se desprende de la plataforma y desde la cual busca construir la próxima generación de líderes políticos transformadores.

La emprendedora sostiene que la única manera de construir un sistema político sano es a través de una ciudadanía comprometida e informada. “Cuando le preguntamos a las personas que trabajan en el sistema público qué necesitan, responden: inspiración, nuevas herramientas y también habilidades blandas tales como lenguaje corporal”, cuenta.

-¿Por qué se llama Apolitical? ¿Es factible aislar la política, en su dimensión ideológica, de las políticas públicas?

-"Pensamos mucho en el nombre. Es al mismo tiempo una declaración y un juego de palabras. Si bien muchas cosas son políticas, pero muchas otras no lo son. Fue un guiño a la naturaleza menos partidista al momento de dirigir un gobierno exitoso".

"Hay cosas que está bien que sean políticas. Cuándo deben serlo, o no, tendría que ser algo que nos preguntemos constantemente. Pero lo fundamental en Apolitical es conectar a personas que quieren aprender los unos de los otros".

"Construimos una comunidad dispuesta a compartir sus experiencias de manera abierta y gratuita, y también ofrecemos un servicio pagado a través del cual impartimos distintos cursos".

Intersecciones vitales

El método de trabajo que propone Lisa parte de la base de intersecciones multidisciplinarias indispensables al momento de innovar. “Me gustan porque reconocen la complejidad. Sinceramente no sé cómo resolver problemas sin intersecciones.

"Creo que el verdadero desafío para nosotros, para los líderes, incluso para los medios de comunicación, es cómo comunicamos la complejidad de manera que no resulte distante a la mayoría de las personas. Si estudias la teoría del caos o sistemas complejos, todo está conectado entre sí. Y quienes participan de los gobiernos están aplicando el pensamiento interseccional en política, al menos eso espero”.

-Incorporas el comportamiento como variable fundamental, ¿cómo funciona en la práctica?

"Quienes trabajan en política buscan generar cambios. Pero no siempre las mejores personas, ni las mejores ideas, son las que resultan exitosas. Entonces decidí tratar de entender cómo las personas toman sus decisiones. El comportamiento individual no responde solo a cuestiones racionales, hay distintos gatillantes".

"Durante mucho tiempo los políticos y economistas han creído que se trata de decirle a la gente qué es lo correcto, sin contemplar que ellos pueden tener su propia noción de qué es lo correcto o de cómo quieren resolver sus asuntos".

"Creo que el mayor cambio que viene por delante, y que me tiene muy emocionada, es que los ciudadanos participen como coautores de su futuro. En medio de una pandemia, Chile echó a andar un proceso constituyente, ¡eso es fascinante!"

-También está el tema de las redes sociales y cómo sus algoritmos podrían manipular nuestro comportamiento, siendo utilizados incluso por gobiernos. ¿Qué piensas de eso?

-"No soy una experta en cómo la tecnología afecta nuestras mentes, pero hay mucha información al respecto. En este momento me encuentro sentada en ex Alemania Oriental, y el propio Hitler utilizó afiches y megáfonos para instalar su propaganda política. Los medios han cambiado, pero es lo mismo".

"La tecnología es neutra, el tema es cómo se utiliza. Y lo que me parece fundamental, por el bien de las democracias y para resolver cuestiones como el calentamiento global, es que exista regulación tecnológica. Los países tienen que ponerse de acuerdo".

"La Unión Europea está avanzando en esa dirección y soy optimista, creo que podremos resolverlo. Cuando apareció Facebook, Twitter, Google, todos estaban excitados. Ahora resulta que las redes son lo peor. Creo que el péndulo todavía se está balanceando, pero tenemos que tomar acciones para alcanzar el equilibrio.

“Hay espacio para todos en la mesa”

Consciente de que este ha sido un año particularmente difícil y que muchos inclusos han perdido a seres queridos producto del Covid, la empresaria confiesa que para ella, madre de dos hijos y viajera constante, este tiempo ha representado una oportunidad para estar en familia y dedicarle proyección mental a su labor profesional.

Como estudiosa y activista de la lucha por la igualdad de género, Witter ha estado alerta también al retroceso que esta pandemia ha significado para los derechos de muchas mujeres en lo laboral y económico. Pero prefiere enfocarse en lo positivo y destaca la fuerza que ha tomado el activismo feminista en las calles. También el hecho de que los gobiernos se encuentran más comprometidos con la causa.

“Generalmente el 50% de los trabajadores públicos son mujeres. Ese dato no es menor porque desde ahí se impulsan los cambios. Las mujeres nos organizamos y avanzamos, eso es lo que hacemos y es lo que haremos ahora”, señala.

Agrega: “Tengo dos hijos hombres y veo en ellos un cambio de mentalidad profundo respecto de nuestra generación. Es un proceso lento y arduo, como todo aquello por lo que vale la pena luchar, pero hay espacio para todos en la mesa”.

-Has asesorado a relevantes líderes mundiales. ¿Has tenido que romper alguna barrera o prejuicio por el hecho de ser mujer?

-"Pienso mucho en la definición de carisma. Un amigo mío escribió un libro donde sostiene que se trata de una combinación de fortaleza y calidez. Creo que tengo esos atributos. Mi eficiencia al momento de generar compromiso en las personas, sean o no poderosas, radica en mi capacidad de conectar con ellas a mi manera. Las veces que he tenido dificultad con eso, es cuando no he sido yo misma".

Antes de terminar la conversación, Lisa dice: “¡Hablé todo! Dame un minuto y cuéntame un poco de ti”. Calidez.