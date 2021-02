Boys State, Time y El sol que abrasa: Los recomendados de Joel Poblete disponibles en streaming

Yo recomiendo

Febrero suele ser temporada de cine y Joel Poblete, programador de SANFIC durante una década y jurado invitado a certámenes nacionales e internacionales, nos comenta algunos títulos que podrían competir con El agente topo en los próximos premios Oscar.

Ya no estoy aquí y El sol que abrasa

Una es de México, la otra de Taiwán. Son dos de las 14 películas que junto a la chilena El agente topo están en la "lista corta" de las preseleccionadas en la categoría Mejor Largometraje Documental, y ambas están disponibles desde el año pasado en Netflix, aunque en el caso de la asiática, probablemente gracias a los algoritmos, ha pasado prácticamente desapercibida. Dirigida por Fernando Frías, Ya no estoy aquí es una ficción con toques documentales que transita entre México y Estados Unidos para retratar el proceso interno de un taciturno joven que se ve obligado a dejar Monterrey y la pandilla con la que se juntan a escuchar y bailar cumbia rebajada -una particular variante del ritmo tropical- pero le cuesta insertarse socialmente cuando debe trasladarse a Queens, Nueva York. Muy atractiva en lo visual y sonoro y por momentos serenamente conmovedora, con una contagiosa banda sonora, su mirada a una realidad típicamente latinoamericana aborda temas como la inmigración, la violencia y el desarraigo.

Y de El sol que abrasa es mejor no adelantar mucho para no spoilear, pero es una joyita con buenas actuaciones y personajes de esos a los que les va de mal en peor, en la que a lo largo de dos horas y media, el director Chung Mong-Hong consigue mantenernos siempre interesados y no deja de sorprender con el rumbo de la trama, que luego de un violento inicio transita luego entre el drama familiar, el lirismo vital y la violencia, suspenso y emoción.

Time

Bajo este título sencillo y que para muchos no suena muy prometedor, está el muy elogiado documental que le permitió a su realizadora, Garret Bradley, ganar el premio a la Mejor Dirección en el estreno mundial del film, en el Festival de Sundance.

Aunque reconozco que no comparto el desbordado entusiasmo de la crítica, le reconozco varios méritos a esta mezcla de reflexión sobre el paso del tiempo, alegato racial y crítica al sistema judicial y penitenciario estadounidense, a partir de la cruzada que durante más de dos décadas ha emprendido una mujer afroamericana y sus hijos que esperan que le reduzcan la sentencia a su esposo y padre, condenado a 60 años de prisión por intentar robar un banco. Con toques poéticos y un bello y estilizado uso del blanco y negro, es muy atractivo cómo entrecruza los archivos personales de la familia y sus imágenes del presente. Se puede ver en Amazon Prime.

Boys state

Desde su estreno mundial hace un año en el Festival de Sundance, donde ganó el Gran Premio del Jurado en la Competencia Documental, es considerado uno de los mejores del 2020 en ese género, y muy merecidamente.

Dirigido por Jess Moss y Amanda McBaine, se centra en un programa que se ha realizado durante más de 80 años en cada estado de Estados Unidos, en el que a modo de educación cívica, durante una semana se reúne a cientos de estudiantes secundarios que se dividen en dos facciones y realizan una suerte de simulacro de campañas políticas y elecciones.

Muy contingente en el reciente contexto en ese país, es una reveladora radiografía a las luces y sombras de la política y las campañas, y aunque en apariencia podría parecer acotado solo a la realidad estadounidense, al verlo podemos encontrar muchos elementos en común con Chile y Latinoamérica.

Sorprendentemente entretenida y hasta emocionante incluso para quienes no les interesa la política; con un excelente manejo del ritmo y el montaje, nos presenta un puñado de memorables personajes, algunos de ellos muy activos en redes sociales y de los que probablemente sigamos oyendo y leyendo en los próximos años como las revelaciones políticas estadounidenses de la nueva generación. Está disponible en Apple TV.