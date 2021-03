¿Cómo entender el escenario político en Brasil?

Yo recomiendo

El lunes el juez de la Corte Suprema de Brasil, Edson Fachin, anuló las sentencias en contra del expresidente Lula da Silva por el caso Lava Jato. Si el pleno de la Corte Suprema respalda el fallo, Lula podría volver a aspirar a la presidencia de Brasil y con ello sacudir el tablero político carioca. El académico de la Universidad Adólfo Ibáñez y doctor en Historia de la Universidad Católica de Valparaíso entrega una serie de recomendaciones para entender el remezón político que vive Brasil tras la decisión de Fachin.

Libros para entender a lula, la corrupción y Brasil

• TENGO UN SUEÑO, CINCO PROPUESTAS PARA CAMBIAR LA HISTORIA (2003)

En 96 páginas, este trabajo constituye una matriz del pensamiento político de Lula y sus propuestas para Brasil. Me parece una buena base para comprender su pensamiento político.

• LULA, LA VERDAD VENCERÁ. EL PUEBLO SABE POR QUÉ ME CONDENAN (2020)

Con varias ediciones, este libro busca explicar la trama del mensalao y exculparse de las acusaciones de corrupción. Libro de trinchera, opera esencialmente sobre la base de la fe del militante, revelando además una característica básica del debate político brasilero desde el mensalao, como es la polarización extrema. No es un libro escrito para convencer -tiene 266 páginas-, sino para dar municiones a quienes ya decidieron que Lula no puede ser culpable.

• LULA AND HIS POLITICS OF CUNNING, FRENCH, JOHN D. (2020)

Biografia política y personal de Lula.

Si bien mirado desde un prisma amable, esta obra se aleja de la pasionalidad de trinchersa que suscita el personaje en América Latina, donde ya sea es un héroe o un criminal. Ofrece interesantes datos de su contexto social de origen y de su carrera política. Lectura extensa: 520 páginas.

• CORRUPTION AND THE LAVA JATO SCANDAL IN LATIN AMERICA (ROUTLEDGE CORRUPTION AND ANTI-CORRUPTION STUDIES) (2020)

Texto que da una mirada académica y técnica del proceso de corrupción que derribó a Lula. Aporta seriedad y coherencia a algo que en otros ámbitos es mirado con una emocionalidad profunda. Pese a ser un texto algo denso, se agradece la data sólida y fuentes confiables que utiliza la serie de artículos independientes que componen sus 268 páginas.

El artículo de la BBC

n el reportaje “Brazil’s ‘big monthly’ corruption trial”, de 2013, se puede leer todo lo que siempre se quiso saber sobre el escándalo de corrupción y que no se atrevió a preguntar. El relato es un detallado proceso de presentación para extranjeros, que se toma los tiempos de desarrollar los complejísimos matices de la crisis que afecta al país de Bolsonaro.

El link para acceder es: https://www.bbc.com/news/world-latin-america-19081519

Un aperitivo brutal

La película Tropa de Elite, de 2007 y con Wagner Moura, trata de una fuerza policial especial en Rio de Janeiro. Especializados en la lucha anti narcóticos en las favelas, les toca entrar en contacto con las redes de corrupción que ya anunciaban lo que pasaría en la década siguiente en Brasil. Película rápida, violenta y muy fuerte, fue un aperitivo bastante brutal de la crisis brasileña.

La versión ficticia de la realidad

El Mecanismo, 2018, miniserie original de Netflix de José Padilha y Elena Soarez, es una versión ficticia de la trama del Mensalao (o escándalo de las mensualidades, es el nombre dado a la crisis política de 2005) y cómo éste se convirtió en un mega fraude de corrupción continental. Rápida, aunque compleja, es imprescindible tanto por su representación ficcionalizada como por el ambiente agobiante y bizantino de las tramas de corrupción que presenta.