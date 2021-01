Davor Mimica recomienda lo que hay que estar atentos en el panorama internacional

Yo recomiendo

Ante un año de incertidumbre, el ingeniero civil adelanta cuáles son los escenarios a los que hay que estar atentos y comparte recomendaciones para entender lo que sucede más allá de nuestras fronteras.

¿Qué va a pasar con Trump y el Partido Republicano?

La nueva toma del Capitolio de Washington DC -la anterior la hicieron las tropas británicas en la guerra de 1812- hecha por seguidores de conspiraciones que aman tanto al Presidente saliente como a sus rifles semiautomáticos, parece marcar un antes y un después en la política norteamericana. A pesar de eso, Trump no desaparecerá. Bastará con prender cualquier pantalla conectada a Internet o a ondas electromagnéticas para darse cuenta porque probablemente tendrá una cadena de televisión propia, cuya suscripción no recomendaré. Y si ven cómo se desarrolla esa historia escuchando American Idiot de Green Day, tanto mejor.

Las empresas tecnológicas

El 2020 terminó con una histórica demanda del gobierno de EEUU contra Facebook por prácticas monopólicas. Similares riesgos corren Amazon, Apple y Google este año, ante la llegada de nuevas autoridades, sobre todo por la convicción -justa o no- sobre el rol que todas estas empresas, que según mi parecer, tendrían dificultando la innovación, y el que algunas han tenido en el deterioro democrático reciente en el país norteamericano y el mundo. Recomiendo seguir al newsletter Platformer del periodista tecnológico Casey Newton en Substack. También ver el documental de Netflix “The Social Dilemma”, escuchar el podcast del New York Times Rabbit Hole sobre los agujeros conspiranóicos y ultrones de las redes. Y si me permiten el atrevimiento, también el podcast La Ultra, que ayudé a realizar, sobre cómo estamos en Chile en esta misma materia.

El mundo sin Merkel

El título honorífico de “líder del mundo libre” solía darse por secretaría y derecho propio a quien fuera que ocupara la presidencia de EEUU. Hasta el 2016, claro. Desde entonces, la líder indiscutida del mundo libre ha sido Ángela Merkel. Tras liderar las respuestas a la crisis de deuda de la eurozona, la crisis de inmigración, el Brexit, la pandemia y mantener a raya simultáneamente a Putin y Trump, terminará su período este año, con su aprobación en las nubes y aún sin reemplazo claro. Sobre quién ocupará el título de “líder del mundo libre”, sólo sabemos que hay un francés que parece muy interesado en esa corona. Sobre Merkel, no puedo sino recomendar el perfil que le hizo George Packer para la New Yorker el 2014: The Quiet German.

El nuevo rol de China

China debió acelerar sus planes para aprovechar los espacios políticos, económicos y diplomáticos que Estados Unidos dejó vacantes por cuatro años. Xi dejó a su nación más grande pero también más agresiva y con menos amigos en el mundo. Será interesante ver las tensiones que ocurrirán con un EE.UU. que intentará recuperar algo del terreno perdido, en una segunda guerra fría ya declarada, y que además se peleará en los ecosistemas tecnológicos. Cobrarán importancia las dudas que existen sobre el manejo inicial de la pandemia, las denuncias por lo que ocurre con el pueblo Uighur en Xinjiang, y por la aceleración del anochecer democrático en Hong Kong, donde el “una nación, dos sistemas” parece haber fenecido. Una gran historia es la del multimillonario Jimmy Lai, devenido en líder y símbolo prodemocrático en Hong Kong, hoy enjuiciado y detenido, muy bien descrita en el podcast del Wall Street Journal del 12 de agosto de 2020. Y, hablando de multimillonarios, ¿dónde está Jack Ma?

¿Volverá el consenso de posguerra con Biden?

La respuesta será probablemente que no, ya que ese mundo unipolar que nos dejó el fin de la guerra fría quedó definitivamente atrás. Y si alguien tenía una duda, la imagen del manifestante vestido con pieles y cachos vikingos sentado en el podio del Senado de EEUU debiera disiparlas. Para entender cómo funciona un mundo sin líderes globales, siempre es bueno leer y escuchar al analista Ian Bremmer, quien llama a todo esto una “recesión geopolítica”. Tiene un programa de entrevistas llamado GZero World por podcast, o video y hasta un hilarante programa de títeres (Puppet Regime) que comparte en su twitter y Facebook, especie de Los Toppins de líderes mundiales, que no tengo muy claro cómo continuará sin su anaranjado protagonista.