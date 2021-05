Las recomendaciones de Bárbara Fuentes para entender lo que pasa en Colombia

Yo recomiendo

En estos días, las protestas en Colombia gatilladas por la reforma tributaria del presidente Duque han puesto al rojo el ambiente político, en un país brutalmente afectado por la pandemia y que además no logra dejar atrás la violencia de los grupos armados. Bárbara Fuentes, directora en la escuela de Comunicaciones de la UAI y editora de la plataforma de crónicas Relatto.com, vivió más de cinco años en Colombia, en donde reporteó el conflicto y fue editora de la revista Gatopardo. Hoy entrega cinco recomendaciones para entender y mirar a un país que casi no ha vivido momentos de paz.

Libro: Río muerto de Ricardo Silva

La historia de Colombia está atravesada por historias de personas atropelladas por la violencia. Por la violencia de la guerrilla, de los paramilitares, del narcotráfico, de los sicarios. En toda familia existe una historia, muchas veces macabra, que contar. El padre secuestrado, la tía que mataron los paras, el marido desaparecido, la hija que nunca regresó y que quizás dónde anda porque parece que la mataron. La última novela de Ricardo Silva (Alfaguara) habla de todo eso y aunque transcurre en un pueblo de ficción –que perfectamente podría no serlo- cuenta una historia real: la de una viuda llamada Hipólita, que peregrina de verdugo en verdugo pidiendo su muerte y la de sus hijos. Su historia es también la de muchas mujeres que han perdido hijos, padres, hermanos y maridos.

Serie: Distrito salvaje

Hay colombianos a quienes no les gusta que tantas series y películas de su país se relacionen con la droga y la violencia. Pero en el mundo de televisión, ese tema demostró tener un público. Esta nueva producción para Netflix va en esa línea, aunque toca una temática más compleja el narco a secas. Se trata de la desmovilización de las FARC y está contada a través de la historia un ex guerrillero, John Jeiver, quien llega a vivir a Bogotá. El capítulo 1 muestra una de las realidades más crudas de este conflicto: el secuestro de niños para integrar las milicias de la guerrilla, como le pasó al protagonista. Hoy, en medio de las protestas en Colombia, esta serie es muy reveladora porque muestra la realidad de grupos de ex combatientes que luego del proceso de paz no lograron reinsertarse o que continuaron operando ya no en la selva sino en las ciudades.

Película: El olvido que seremos

Ganadora de un Goya (2021), esta película está basada en la novela homónima de Héctor Abad Faciliocince, gran autor colombiano. Y aunque las adaptaciones siempre quedan al debe, en este caso hay méritos para recomendarla. Esta es la historia del propio Fasciolince y de su padre, un médico de Medellín asesinado por los paramilitares a fines de los 80 cuando era candidato a la alcaldía de la ciudad. El trasfondo es la violencia –nuevamente la violencia-, porque se trata de años especialmente convulsionados producto de la entrada en escena de Pablo Escobar. (Disponible en Mubi).

Artista: Beatriz González

El museo del Banco de la República cerró el 2020 con una gran retrospectiva a la obra de Beatriz González, una de las grandes figuras de la escena artística de Colombia. "Sus obras son nuestro 3 de mayo y nuestro Guernica. Es eso y mucho más", escribió el periodista Fernando Gómez, en referencia a esta muestra de masacres y conflictos. "El arte dice cosas que la historia no puede contar", dijo alguna vez esta artista, considerada una de las precursoras del arte pop en América Latina. Se la puede encontrar en el Museo Nacional de Bogotá, en el Moma de Nueva York, en el Malba de Buenos Aires, entre otros. Ni más ni menos.

Fotógrafo: Luca Zanetti

Luca Zanetti, fotógrafo suizo (@fotozanetti), se enamoró de Colombia, pero además se dedicó a recorrer el país, a vivir en sus pueblos, a aprender de su cultura y, por su puesto, capturar con su cámara varios de sus maravillosos lugares (un paraíso) y su tragedia. Parte de esos viajes están en este libro de fotografías que incluye historias de desplazados, de coca, del pueblo de los nukak, de la guerrilla, de los esmeralderos. El ojo está puesto –sin ningún juicio de valor - en quienes han estado toda su vida en medio del conflicto, solo subsistiendo. Advertencia, este libro es la mirada de un extranjero, pero no es la Colombia de los turistas.