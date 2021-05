Las recomendaciones de un cientista político para entender las elecciones en Perú

Yo recomiendo

La segunda vuelta de las elecciones en Perú son el 6 de junio, y la tensión política está más alta que nunca. Después de todo, el 70% de los peruanos votó en la primera vuelta por candidatos que no estarán en la papeleta final (Pedro Castillo y Keiko Fujimori). El analista peruano Carlos Meléndez nos entrega cinco recomendaciones (y unas cuantas más) para entender el ambiente actual y comprender qué se juega el país vecino en los próximos comicios.

1. Libro: "El Perfil del Lagarto"

En los últimos cinco años Perú ha tenido cuatro presidentes, de los cuales Martín Vizcarra ha sido, quizás, el más polémico. Su salida del poder no estuvo exenta de escándalos: desde una destitución presidencial estrepitosa, hasta una secreta vacunación anti-Covid aprovechando su circunstancial poder. El periodista Carlos Paredes acaba de publicar "El Perfil del Lagarto", la radiografía del político forjado en la ciudad de Moquegua, que llegó al Palacio de Gobierno más por azar que por mérito propio. El libro ha sido un éxito de ventas, rompiendo récords en librerías.

2. Película: "El Evangelio de la Carne"

Ante la abundancia de filmes peruanos que se centran en el mundo andino, El Evangelio de la Carne (2013) de Eduardo Mendoza es una crónica agitada de la selva urbana de la capital, Lima, epicentro de la informalidad de una economía "en desarrollo". Esta paradoja es bien retratada en la película donde se conjugan elementos costumbristas, desde la fe procesional al Señor de los Milagros y las barras bravas del clásico del fútbol peruano, hasta esa zona gris donde se confunden el empuje del emprendedor y el crimen de la piratería y el contrabando. Disponible en Movistar Play.

3. Biografía: "Memorias de un Soldado desconocido"

Batallas pasadas con ecos en el presente figuran en "Memorias de un soldado desconocido", del antropólogo Lurgio Gavilán, que encuentra en su biografía de ex senderista, ex militar y ex religioso el eje para revivir los años del enfrentamiento entre el Estado peruano y Sendero Luminoso. Un auto-perfil que gracias al talento narrativo y a las herramientas de las ciencias sociales ha logrado lo más cerca a un clásico contemporáneo. Una versión en podcast de su historia, escrita por el cronista Marco Avilés, la pueden encontrar en el episodio "Indoctrination", del podcast Strongman, producido por Vice.

4. Gastronomía: la Taberna de Queirolo y Street Food de Netflix

Para cuando se pueda volver a cruzar las fronteras y aterrizar en algún restaurante limeño, la Taberna Queirolo en el distrito de Pueblo Libre es una parada obligatoria, a menudo soslayada por el turismo gastronómico. El chilcano de pisco acompañado de una butifarra es la combinación perfecta a la que recurren los oficinistas limeños en búsqueda de un alivio ante el fracaso del "modelo". Pero mientras no se retorne a "la normalidad", podemos abrir el apetito con el episodio de Street Food en Netflix correspondiente al sincretismo culinario de Lima como un buen ceviche nikei o un piqueo bachiche, como se les llamaba a las primeras generaciones de inmigrantes italianos.

5. Podcast: Comité de Lectura

Para seguir la coyuntura desde un punto de vista reflexivo, recomiendo el podcast Comité de Lectura, donde encontrarán comentarios políticos, económicos y culturales sobre los temas de debate público peruano, con resonancias desde los debates globales contemporáneos. Un conjunto de jóvenes profesionales -algunos de ellos fuera del país- le dan vida a esta crónica cotidiana de las batallas por las ideas.