Las recomendaciones para el eclipse del astrónomo Francisco Förster

Yo recomiendo

Cuando el próximo lunes el reloj pase las 13:00, el cielo de la Araucanía se oscurecerá: la luna estará cubriendo completamente el sol. Será, como lo llaman los conocedores, un eclipse total, el cuál ya ha reunido a más de 70 mil personas en Pucón. “Estos eventos son súper importantes, porque a los niños les impresiona mucho”, dice Francisco Förster, investigador del Centro de Modelamiento Matemático y del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile.

Libro: En busca de Venus de Andrea Wulf (Taurus)

No es exactamente sobre eclipses, pero retrata las expediciones que se hicieron en el siglo XVIII para observar el tránsito de Venus. Este libro es bueno para que la gente dimensione el esfuerzo de la comunidad científica para entender el universo y la significancia de los eclipses.

La transmisión de ALMA:

Las personas que se queden en Santiago o en cualquier parte del mundo igual podrán ver el eclipse, gracias al streaming que realizará el observatorio ALMA en Facebook y Youtube. Además, podrán ver cómo esa tarde el cielo capitalino se oscurece ligeramente.

Lo más importante: Los anteojos

Las personas que vayan a ver el eclipse tienen que usar anteojos certificados. Es lo más importante, ya que la retina no tiene terminaciones nerviosas, entonces no se van a dar cuenta. Si no tienen acceso a este tipo de lentes pueden usar un papel con un orificio para proyectar el disco del sol. Incluso, con las manos entrecruzadas se puede ver la imagen del sol entrecruzada.

Podcast: Jugo de Ciencia

Dos astrónomos (Elise Servajean y José Utreras) se juntan y discuten sobre ciencia con un lenguaje cercano y fácil de entender. En uno de sus últimos capítulos hablan sobre los tipos de eclipses solares y responden una pregunta muy importante: ¿Para qué sirven este tipo de eventos? Es muy inspirador para toda persona que se interese en al ciencia.

Libro: El sol negro de Mario Hamuy (Debate)

Mario Hamuy es Premio Nacional de Ciencias y en este libro retrata los eclipses solares en Chile. Además, escribe sobre la importancia científica y social de este tipo de acontecimientos, ya que tienen repercusiones que van mucho más allá de las científicas.