Yo recomiendo

7 consejos para disfrutar el tenis, según la primera chilena que participa en una final de dobles en Roland Garros.

La vida de Agassi, una revelación

Recientemente leí Open, la biografía de Andre me resultó realmente una revelación. Es muy interesante porque yo crecí mirándolo jugar y había muchas cosas de su vida que no conocía. Quería saber más de su historia y el libro la revela de una manera muy completa.

“Resurfacing”, un buen documental de “regreso” al tenis

A principios de este año vi el documental Andy Murray:“Resurfacing”, realmente bueno. Tenía muchas ganas de verlo porque trata del regreso del tenista británico a los courts después de una cirugía de cadera a la que se sometió en 2018 y que lo dejó casi un año fuera de juego. Yo también me he enfrentado a lesiones – una cirugía de ligamento cruzado anterior -que detienen tu carrera. Me pareció un documental de “regreso al tenis” realmente bueno.

Hacer algo diferente en cuarentena

Aprendí a bucear durante el tiempo de cuarentena y es algo que recomiendo muchísimo a mis amigos. ¡Es una gran habilidad para aprender y puedes hacerlo en todo el mundo!

Un modelo de raqueta

¡Me encanta mi raqueta Wilson Ultra Pro!

Fanática de Star Wars

Aunque no tiene que ver con el tenis, ¡las mejores películas son todas las de La Guerra de las Galaxias y Marvel!

El oro en Atenas: INOLVIDABLE

Un partido inmejorable y que lo vería cientos de veces es el de Nicolas Massú y Fernando González vs Nicolas Kiefer y Rainer Schuettler en los dobles masculino por la medalla de oro en Atenas 2004. ¡Fue una remontada increíble y un tenis de alta calidad! ¡Además Chile ganó el ORO! Algo que nunca olvidaré.

Un entrenamiento diferente

En general me gusta combinar diferentes rutinas en mis entrenamientos. A la práctica del tenis le agrego kick boxing y hot yoga. Creo que es ideal y complementario para cualquier tipo de deporte, especialmente para el tenis.