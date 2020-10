Los recomendados de Axel Christensen

Yo recomiendo

El director de estrategia de inversiones de BlackRock para América Latina, nos entrega algunos recomendados que tienen como eje la inversión y la sustentabilidad.

Lecturas: Green to Gold y Seeking Virtue in Finance

Hay bastante literatura que cubre lo relacionado con la dimensión medioambiental, pero recomiendo dos libros que han sido muy iluminadores para mí, porque buscan una confluencia entre el mundo financiero/empresarial y la sustentabilidad. El primero es lo que podríamos denominar un "clásico": Green to Gold, de Andrew Winston y Daniel Esty. Si bien ha pasado un tiempo desde que se publicó (2009), es un buen punto de partida, con un lenguaje directo y didáctico. El segundo es un título muy reciente (aún no termino de leerlo) pero me enganchó muchísimo. Se trata de Seeking Virtue in Finance. Contributing to Society in a Conflicted Industry, de JC de Swaan, que aborda el tema de sustentabilidad desde una aproximación más amplia: de qué manera la industria financiera puede aportar más a la sociedad.

Podcast: The Bid



La recomendación viene muy de cerca pero no puedo dejar de mencionar The Bid, el podcast de BlackRock. Trata temas amplios con entrevistas a profesionales de la empresa y también a personajes externos; como el CEO de Airbnb o una jugadora profesional de póker. Varios de las últimas sesiones tratan temas relacionados a la sustentabilidad y responsabilidad social; desde cómo la sustentabilidad puede acelerar la recuperación económica, al hecho que el sentido de propósito de las empresas se ha profundizado durante la pandemia.

Web: ImpactAlpha.com

ImpactAlpha.com también tiene podcasts recomendables y contenido muy bueno en general. También destacaría la web del Stanford Social Innovation Review (www.ssir.org), destacable por recopilar muy bien contenido del Stanford Center on Philantropy and Civil Society. Como ex alumno de la universidad, admiro el compromiso que ha tenido la institución durante décadas con el cambio social.