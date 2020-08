Los recomendados de Isabel Aninat

Yo recomiendo

La decana de Derecho de la UAI, y coeditora del libro Inmigración en Chile: una mirada multidimensional -que está por lanzar su segunda edición-, recomienda cinco lecturas para entender bien el debate sobre este asunto.

Andrés Bello. Libertad, Imperio y Estilo. De Joaquín Trujillo.

Una obra magnífica sobre Andrés Bello. Y si bien cubre muchos aspectos de la vida y obra de uno de los personajes más importantes de Chile y América Latina en el siglo XIX, narra también la vida de Bello como inmigrante. Primero en sus años en Londres, donde enfrentó duras condiciones de vida, y luego en nuestro país. Llegó a Valparaíso en 1829 y terminó siendo senador, redactor del Código Civil y Rector de la Universidad de Chile.

Inmigration Nation en Netflix

Se acaba de estrenar en Netflix esta serie documental de seis capítulos con testimonios sobre los efectos de algunas políticas migratorias, en particular el rol del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en Estados Unidos. El documental aborda varios aspectos que se han desarrollado en el debate sobre “crimmigration”, término acuñado en Estados Unidos por Juliet Stumpf para referirse a la vinculación entre inmigración y criminalización.

Estoy Contigo, de Melania G. Mazzucco

Una novela italiana que da cuenta de lo que implica ser mujer refugiada. El relato parte con Brigitte, una mujer que arranca del Congo dejando atrás a su familia, al llegar a la Estación Termini en Roma en pleno invierno del 2013. No habla italiano, no tiene redes de apoyo, no tiene un lugar donde dormir. Todos creen que está loca. Mazzucco narra las dificultades de esos primeros días, las huellas que arrastra por la violencia, y el largo camino que recorre Brigitte para insertarse en Italia. Es un libro duro pero que permite acercarse, a través de un caso en particular, a lo que enfrentan muchos refugiados en el mundo.

Inmigration Economics, George J. Borjas

Para quienes estén interesados en la discusión sobre los efectos de la migración en la economía, el Profesor de Harvard George J. Borjas ha sido uno de los académicos más prolíficos en este ámbito. Tiene muchas publicaciones, incluyendo los libros Inmigration Economics y We Wanted Workers, que tratan sobre el impacto que la inmigración ha tenido en el empleo y en la economía de Estados Unidos. Nacido en Cuba y educado en Estados Unidos, aporta con una mirada especialista pero también crítica a este debate, dando cuenta del impacto negativo que la inmigración puede tener en el mercado laboral en ciertas circunstancias.

Interpreter of Maladies, Jhumpa Lahiri

Escritora estadounidense de familia india, Jhumpa Lahiri ha escrito varias novelas que tienen como tema central la integración de inmigrantes a culturas ajenas y cómo ese proceso se vive entre las distintas generaciones. Uno de sus primeros libros, Interpreter of Maladies, ganador del Premio Pulitzer, incluye varios cuentos sobre las experiencias de las familias que migran desde la India a Estados Unidos. En sus libros posteriores como Unaccostumbed Earth y The Lowland, también muy premiados, dan cuenta del desarraigo que acarrea dejar el país de origen y las brechas culturales que se deben enfrentar en cuestiones tan cotidianas como la comida.