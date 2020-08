Los recomendados de John Müller

Yo recomiendo

Radicado en España, conductor de radio Pauta y columnista de El Mundo, el periodista chileno -conocido por sus agudos análisis de actualidad política y económica- comparte aquí una selección de artículos periodísticos, libros y series para entender la decisión de Juan Carlos I (rey emérito de España) de dejar su país.

Una película

El rey pasmado, filme entre histórico y cómico de Imanol Uribe presentado en 1991, describe al rey Felipe IV, antecesor de Juan Carlos I en el trono, aunque perteneciente a otra dinastía, la de los Austrias (Habsburgo), que protagonizó la etapa imperial de España. Felipe IV era nieto de Felipe II en cuyo imperio “no se ponía el sol”. El deseo del rey de ver desnuda a su reina provoca un debate teológico en la Santa Inquisición… en fin.

Un libro

Creo que Final de Partida (Ed. La Esfera de los Libros, 2015) es el mejor relato sobre las circunstancias que rodearon el fin del reinado de Juan Carlos I. Su autora, Ana Romero, una de las periodistas que en 1989 fundaron el diario El Mundo, ex corresponsal diplomática y entrevistadora de fuste, es una de las personas mejor informadas del mundo sobre el exrey. Ella fue la primera y única periodista en conseguir una larga entrevista con Corinna Larsen, la amante de Juan Carlos.

Un estudio académico

“Monarquía y medios de comunicación: de la Transición a Corinna zu SaynWittgenstein” por Ana María Velasco Molpeceres es un trabajo académico que permite visualizar cómo se deterioró la imagen de Juan Carlos I por sus propios errores. El rey se accidentó en 2012 cazando elefantes en África con su amante, Corina Larsen, y, aunque pidió perdón, los españoles, que vivían la crisis más dura y larga en 70 años, no se lo perdonaron.

Enlace: http://obs.obercom.pt/index.php/obs/article/view/1203/pdf

Un plato

El “roscón de reyes” que no se refiere al rey de España, sino a los popularísimos Reyes Magos, es el plato real más importante de las fiestas de Fin de Año en España. Es básicamente una masa de harina, mantequilla, levadura y leche que lleva azúcar, canela, naranja y limón. Pero hay variantes que han ido dividiendo a los españoles. Puede ser con fruta escharchada (confitada) o no, y puede ir relleno (con crema, nata o chocolate) o no. Siempre lleva una sorpresa, antes una pequeña figurita religiosa, oculta en la masa. El que la pilla, es el elegido de los reyes.

Un consejo para hacerse rico

Juan Carlos ha tenido que salir de España después de que se conociera que había creado una fundación para ocultar en Suiza el dinero que recibió de su homólogo de Arabia Saudí y que no quiso declarar en su propio reino. Suiza es una república y aunque ya no es lo que era, sobre todo para aquellos que quieren ocultar dinero mal habido, sigue siendo uno de los mejores países del mundo por su estabilidad institucional. Si quiere invertir como un rey (legalmente, claro), esta guía le ayudará. Enlace: https://investinghero.ch/investing-in-switzerland/