Yo recomiendo

El ministro de Energía quiere que el hidrógeno verde sea el próximo cobre chileno. Aquí entrega las claves para entender el boom por este combustible. su historia, los últimos desarrollos y sus aplicaciones.

Artículo: After many false starts, hydrogen power might now bear fruit, The Economist.

En su conocido estilo didáctico y perspicaz, salpicado del típico humor inglés, The Economist hace un inmejorable resumen de las oportunidades y desafíos del hidrógeno en la economía global del futuro. También hace notar lo rápido que se está moviendo esta industria; ya varios de los datos que se entregan en este artículo de julio de este año están desactualizados.

Yo me quedo con esta frase: "Si todo esto llega a pasar, entonces el hidrógeno se volvería un factor dominante en la vida del humano, tal como lo son hoy los hidrocarburos".

Video: Can Hydrogen Fuel the World's Fast-Growing Energy Needs?, Wall Street Journal

Para aquellos que son más visuales, esta corta nota audiovisual del WSJ es un didáctico enfoque a la historia del hidrógeno como energético y a sus usos actuales. Encuentro fascinante ver cómo el combustible que nos permitió llegar a la Luna también puede permitirte manejar en una ciudad emitiendo solo agua del tubo de escape. Suena a ciencia ficción, ¿cierto? Pues la nota muestra a Julio Verne, maestro del género, escribiendo sobre esto mismo hace 150 años.

Reporte: Path to hydrogen competitiveness: A cost perspective, Hydrogen Council (análisis realizado por McKinsey&Co)

Para todos quienes quieran entender los fundamentos del frenesí actual por el hidrógeno -e hidrógeno verde-, este es el reporte a revisar. Detalla los números clave de la producción y el uso, así como los principales factores que empujarán el crecimiento del mercado internacional. Si confiamos en sus resultados -y lo hacemos-, entonces Chile será de los líderes en competitividad de producción, uso y exportación de este energético limpio.

Sitios web: fuelcellsworks.com, h2-view.com, hydrogenfuelnews.com

Estos son los blogs para los fanáticos que, como nuestro equipo en el Ministerio, quieran estar al día con los últimos desarrollos del hidrógeno y sus aplicaciones: conocer el último modelo de camión con celdas de combustible, leer las estrategias nacionales apenas son lanzadas, saber de las más recientes adquisiciones e inversiones en el sector. Pueden complementarlo con los medios convencionales: medios como el Financial Times o el New York Times publican regularmente noticias en el área.