Los recomendados de la campeona chilena de ajedrez

Yo recomiendo

A propósito del fenómeno que ha generado la serie Gambito de reina (Netflix) le pedimos a Damaris Abarca algunos recomendados sobre este juego, que es también deporte olímpico y todo un arte. Además de ser tetracampeona nacional y presidenta de la Federación de Ajedrez de Chile, además de una comprometida jugadora al impulsar mayor presencia femenina en el mundo del ajedrez.

Una serie: Gambito de Reina

Esta miniserie de Netflix se inspira en la novela homónima escrita por Walter Tevis. Sin embargo, recoge características de jugadores de ajedrez reales y de situaciones que ocurren cotidianamente en ese mundo. La protagonista es una niña que conoce el ajedrez en un orfanato y que, a medida que va desarrollando su talento, va descubriendo sus capacidades en el tablero y sus propios límites. El ajedrez por siglos fue exclusivo para los hombres. Las mujeres ajedrecistas nos hemos abierto camino pero evidentemente la brecha de participación sigue siendo tremenda. Esta serie además de acercar el ajedrez a todas las personas, entrega el mensaje correcto: esta disciplina es para todos y para todas.

Una película: La Reina de Katwe

Mi preferida es Queen of Katwe. Basada en una historia real, relata la vida de una joven de Uganda que conoce el ajedrez. La protagonista no sólo logra dar jaque mate en el tablero, sino que, además, a la vida. La segunda película que quiero recomendar es En Busca de Bobby Fischer, para niños y niñas, y en particular a padres y madres. Trata de un niño con mucho talento que se abre camino en este muchas veces desconocido, y enorme mundo del ajedrez.

Una plataforma online

Para jugar ajedrez y hacer ejercicios de táctica recomiendo Lichess.org, es una plataforma excelente y además, ¡es gratuita! Para seguir transmisiones en directo, torneos o eventos mundiales de ajedrez; chess24.com. Plataforma en la que trabajé por algún tiempo y en dónde puedes conocer al mejor comentarista de ajedrez del mundo, el gran Pepe Cuenca, una persona con una pasión que realmente impresiona.

Un podcast: El Rincón del Ajedrez

¡Nada mejor que mezclar música y ajedrez! Sinceramente creo que es un espacio que puede enamorarte del ajedrez. Lo conducen los españoles Manuel Azuaga y Roberto López. Se puede escuchar en la plataforma iVoox.

Un libro:

En la historia del ajedrez sólo ha existido un Campeón Mundial de habla hispana, José Raúl Capablanca, conocido como el “Mozart del ajedrez” debido a su increíble talento. Su libro, “Fundamentos del Ajedrez” puede ayudar a iniciar en esta disciplina a cualquiera. Es muy completo y didáctico.

Una artista: Juga di Prima.

Es una artista chilena reconocida internacionalmente. Su canción Oh Capablanca es considerada la mejor canción de ajedrez de la historia. Personalmente me gusta mucho su single Isolated pawn.