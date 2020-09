Los recomendados de Matías Muchnick para emprender

Yo recomiendo

Las 5 recomendaciones del ceo de NotCo (32) –compañía que acaba de concretar un aumento de capital por 85 millones de dólares y que se prepara para aterrizar en EEUU– para emprender.

2 Libros, 1 AUTOR

The hard things about hart things (2014); What you do is who you are (2019), los dos son de Ben Horowitz, cofundador de Andreessen Horowitz, y uno de los emprendedores más respetados de Silicon Valley. A mi parecer, él hace la mejor explicación de qué significa emprender. Habla de cosas que cosas no nos fijamos tanto en cuando creamos emprendimientos, que tiene que ver con la cultura organizacional. Es muy importante para el fundador, demostrar haciendo y no diciendo. Es contagioso. La sicología de una organización es el mindset del fundador. Cuando el fundador tiene mal tono, o su liderazgo pierda la fuerza y energía inicial, se nota y pega a todo el equipo. Pero no solo se queda en eso, habla de la importancia de la cultura en general, por ejemplo, menciona la revolución haitiana, país donde los esclavos hicieron una revolución que logró sacar a los europeos. Es fanático del rap y amplifica las lecciones de negocios con letras de sus canciones favoritas y así cuenta todo, desde despedir amigos hasta cazar competidores furtivos. Él es socio fundador de Andreessen Horowitz, sin duda el mejor fondo de inversión de EE.UU, que es otra recomendación que doy a los emprendedores: acérquense a ellos.

5 PELÍCULAS

Y, aunque no tiene nada que ver con emprendimiento pero sí con liderazgo, mis 5 mejores películas son: Interstellar; Batman (El caballero de la noche); Mad Max; Whiplash y The Intouchables. Mi consejos para quiénes recién emprenden, es que lo fundamental es encontrar lo que a uno le apasiona. Cómo levantar plata, es lo último. La capacidad de ejecución, los equipos y talentos, es lo más relevante: sumar gente a tu sueño y convencerlos.

CHILE, EL MEJOR "TEST"

¿Me voy de Chile o me quedo acá? El lunes (14 de septiembre) Oskar (Hjertonsson, CEO de Cornershop) escribió un hilo en Twitter apoyando el salto de NotCo al mundo y de paso recomendó a todos los que emprenden, exportar sus talentos fuera del país. "Háganse un favor y salgan de Chile más rápido", dijo. Mi opinión, es que antes de eso, aprendas acá. Este es un excelente mercado de testeo: podrás saber en poco tiempo si tuviste éxito o no. Es un buen país para ensayo; por los canales, por el bajo nivel de complejidad, porque son pocos clientes. Si bien tenemos el problema de acceso a capital, lo que se puede hacer es emprender en Chile con inversión extranjera: es lo que hicimos nosotros y otros como Cornershop. El aprendizaje local es clave antes de la expansión geográfica.

EL PRIMER CLIENTE ES CLAVE

Prepárate bien para que tu primera alianza funcione. Si con el primer cliente el emprendimiento no vuela, después es muy difícil lograrlo. El primer cliente es clave, porque ahí verás las fallas del producto. Hay que entender el entorno local en el que te instalas y desarrollar agudamente la estrategia de lanzamiento. Por ejemplo, nosotros, que comenzaremos a vender en EEUU a fin de año o principios del próximo, no tenemos cerrado cuál será el primer cliente. Hay muchísimo interés de cadenas de supermercados, como WholeFoods o Costco. Pero primero hay que definir qué producto (en el caso nuestro mayonesa, leche, helado, hamburguesa) lanzar primero, y cuál es el market fit (encaje entre lo que ofreces y lo que el mercado necesita). Después, firmas el acuerdo.

SILICON VALLEY: VIAJE Y REALIDAD

Si decides irte a Silicon Valley, te recomiendo que primero te instales ahí un par de meses para entender lo que realmente es ese lugar. Cuando vas poco tiempo, visitas Google y Facebook, pero jamás conoces la parte fea. Antes de radicarte ahí, tienes que pasar por Tenderloin Neighborhood: es impactante, verás a personas inyectándose droga con jeringa todo el día. San Francisco es una localidad llena de zombies. Yo viví ahí 7 meses en 2017, y no es una ciudad que me mate, no la recomiendo, además la competitividad es demasiado grande: todos quieren ser el creador del new big thing. Por eso, ahora que tendré operaciones en EEUU, me voy a ir a Nueva York. Parto este verano y solo tendremos la tecnología en Silicon Valley.

CARNICERÍA VEGANA EN BERKELEY

Viví en Berkeley porque estudié ahí. Cerca de la universidad está la Walnut Street, que es preciosa. De ahí recomiendo la carnicería vegana The buchers son, significa “el hijo del carnicero”. Es toda una experiencia.