Los recomendados de Robert Funk

Yo recomiendo

Para entender más sobre las elecciones prontas a dirimirse en EEUU-esta semana se realizó la Convención Demócrata- Robert Funk, académico del Instituto de Asuntos Públicos de la U. de Chile y experto en política norteamericana, nos entrega 6 datos.

The Great Unwinding, de George Packer

Los conflictos y problemas políticos que enfrenta Estados Unidos en esta temporada electoral no son nuevos ni solamente producto de la influencia de Donald Trump. Ya en 2013 George Packer, a través de diversos ejemplos, casos y personajes tales como Sam Walton, el fundador de Walmart, Oprah Winfrey y, por casualidad, el otrora vicepresidente, Joe Biden (sobre el cual es lejos de ser efusivo), describe la crisis que vivían distintos sectores, regiones y clases estadounidenses. Buena parte del problema que ha enfrentado el país, y del cual aún no se recupera, tiene sus orígenes en el sueño americano, en la noción que el país entrega todas las herramientas para ser rico, feliz y autorrealizado. De no serlo, la culpa es del ciudadano. Tal vez Oprah Winfrey, quien por años tuvo un programa en la televisión en que transmitió mensajes de auto-cumplimiento y de convencer a los estadounidenses que se merecían lo mejor, ha sido uno de los que más ha contribuido a la decepción profundizada con los quiebres y pérdidas de hogares de la crisis del 2009. Hoy sabemos que no todos han tenido las mismas oportunidades, ni todos los perdedores son responsables de su mala suerte. También sabemos que un mito era verdad: cualquiera puede llegar a ser presidente, aunque tal vez no todos merezcan serlo.

Kamala Harris, a ‘Top Cop’ in the Era of Black Lives Matter, New York Times Magazine, 25 de mayo, 2016

Como Barack Obama, Kamala Harris, la recién nombrada candidata a la vicepresidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata, publicó un libro ‘electoral’, para presentarse a los votantes y narrar su extraordinaria historia personal. Harris comparte mucho con Obama: es producto de una familia multiétnica, es inteligente y ambiciosa, cuya elección al Senado en 2017 representó un hito histórico: fue solamente la segunda mujer afroamericana en llegar a la cámara alta de su país. Pero Harris no tiene la pluma del expresidente, y su libro no logró ser el bestseller al nivel de ‘La Audacia de la Esperanza’ de Obama.

Para conocer a Harris, es mejor leer el artículo que escribió Emily Bazelon para la revista del New York Times en 2016, que combina un perfil personal con una mirada crítica a su carrera como fiscal del estado de California, dejando en evidencia cómo el cruce entre el sistema de justicia, la política, y raza, ha sido, y sigue siendo, un tema fundamental para entender la encrucijada en que se encuentra Estados Unidos en 2020.

Present at the Disruption: How Trump Unmade U.S. Foreign Policy de Richard Hass Foreign Affairs Sept/Oct 2020

https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-08-11/present-disruption

El presidente del influente Council on Foreign Relations escribe en el último número de Foreign Affairs sobre lo logrado – o no – por Donald Trump en materia de política exterior. Explica que un desconocimiento de la política exterior llevó a Trump a desarmar mucho de lo logrado por Estados Unidos en la esfera internacional desde la Segunda Guerra Mundial, y especialmente desde el fin de la Guerra Fría. Trump nunca entendió que los tres pilares de la política exterior estadounidense – realismo, idealismo y humanitarismo – fueron una combinación potente para promover los intereses del país. Entender estas visiones será fundamental para enfrentar la tarea por delante. Joe Biden, de ser victorioso en noviembre, tendrá que empezar a reconstruir confianzas e instituciones. Pero Biden se encontrará con un mundo cambiado, una China mucho más agresiva, una Europa sospechosa, Irán con las mismas ambiciones nucleares de siempre. Y desde luego, tendrá que lidiar con los efectos económicos y epidemiológicos de la pandemia. Hass también considera los efectos de una re-elección de Trump, posibilidad nada descartable, y, desde el punto de vista del orden liberal internacional, nada deseable.

Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment, de Francis Fukuyama

Luego de las dos sorpresas del 2016 – el triunfo de Brexit y la elección de Donald Trump – los académicos comenzaron a buscar explicaciones. Para algunos, el auge del populismo, nacionalismo y xenofobia se explicaban como una reacción a las condiciones económicas post-crisis. Otros, como Pippa Norris y Ronald Inglehart examinaron la cuestión de identidad.

Fukuyama, que se hizo famoso hace tres décadas anunciando el poco comprendido fenómeno del ‘fin de la historia’, explica que la política de identidad, cuyos orígenes se encuentran en las luchas por la igualdad y derechos civiles de la década de los sesenta. En esos debates surgieron grupos -mujeres, minorías sexuales, minorías raciales, etc– que, con toda razón y legitimidad, reclamaron el pleno ejercicio de sus derechos, pero en el proceso se empezó a compartimentar la noción de ciudadanía.

Fukuyama es especialmente crítico de la izquierda, que abandonó la defensa de la clase trabajadora en pos de promover los derechos de diversos grupos. Dejó que dicha clase, que no necesariamente se sentía representada por, por ejemplo, la lucha por un medioambiente más limpio o el matrimonio igualitario, se hicieran más nacionalistas, buscando su identidad en otros lados. Esto, en parte, explica la irrupción de fenómenos como el trumpismo. Al final, sostiene Fukuyama, la política de identidad debilita la democracia porque es individualista y poco inclusiva. La solución es volver a buscar identidades inclusivas, en conceptos como país, nación e integración.

The Michelle Obama Podcast y Becoming en Netflix

Tanto el documental de Netflix como el podcast más reciente nos permiten conocer mejor a esta abogada, mujer, madre, que también fue primera dama durante ocho años. Los mismos que a veces se sienten de un pasado lejano, en otro país y otro mundo. En este sentido, la inteligencia y sensibilidad de Obama, y su marido que aparece tanto en el podcast como en el film, nos recuerdan que la política puede tener objetivos nobles, que los líderes pueden ser cultos y articulados, y que las y los políticos pueden ser personas normales. Nos recuerda, en otras palabras, de un mundo pre-Trump, ofreciendo, a la vez, una muestra, un bocadillo, de lo que Estados Unidos puede volver a ser.