Los recomendados de Tomás Claro para moverse en el mercado bursátil

Yo recomiendo

Esta semana la revista Business Insider publicó una entrevista al trader chileno que se encuentra en el tercer lugar en el 2020 US Investing Championship. Luego de pasar por el Grupo Security, Credicorp Capital y Banco BICE, ser socio de Grupo Mass y uno de los dueños del Bar Mañio, partió a Estados Unidos a estudiar un MBA en la Universidad Chicago Booth. Actualmente vive allá y es CEO de Araucaria Investments. Aquí nos cuenta sobre algunas lecturas que le abrieron la mente para entender cómo moverse en el mercado bursátil, y más.

Reminiscences of a Stock Operator, Edwin Lefevre.

Este es un clásico entre la gente de la bolsa. Habla de la historia de Jesse Livermore (le cambia el nombre a Larry Livingston), uno de los traders más antiguos y famosos. Cuenta en forma muy entretenida la historia de Livermore, sus aventuras, y cómo llega a convertirse en uno de los especuladores más grandes de la historia. Deja enseñanzas muy simples a la hora de invertir, que aplican hasta el día de hoy, aunque se haya publicado en 1923.

Market Wizards, Jack Schwager.

Otro clásico. Schwager escribe este libro a partir de entrevistas a algunos de los traders más famosos de la historia (Paul Tudor Jones, Richard Dennis, William O'Neil, entre otros). Cuenta cómo estas leyendas partieron, qué métodos usaron y cómo lo hicieron para lograr rendimientos por sobre el mercado, sostenidos en el tiempo. Es un libro que siempre recomiendo a quienes dicen que no se le puede ganar al mercado en forma consistente y que conviene comprar ETFs y olvidarte. Schwager tuvo tanto éxito con este libro que escribió otros de este tipo, incluyendo "Unknown Market Wizards: The best traders you've never heard of" que se publica en noviembre.

Raised by Wolves, HBO

Estoy viendo esta serie de Aaron Guzikowski, producida y dirigida -los primeros capítulos- por Ridley Scott (Alien y Blade Runner). Se trata de una serie de ciencia ficción, media oscura, que mezcla inteligencia artificial, religión y fanatismo. Te hace cuestionarte bastantes cosas existenciales sobre la humanidad actual. Con una tremenda actuación de Amanda Collin. La última película que vi fue Tenet de Christopher Nolan. Muy entretenida como todas las de Nolan, y fiel a su estilo de jugar con tu mente en cuanto a la percepción del tiempo.

Apple iPad Pro

Cuando entré a hacer el MBA en la Universidad de Chicago empecé a usar el iPad como dispositivo principal y es increíble lo versátil que es. Lo usaba para tomar notas en clases, escribir sobre archivos PDF, leer textos. Ya sin clases lo sigo usando mucho, sobre todo para los viajes. Siempre ando trayendo un cable HDMI por si quiero ver alguna serie y también un adaptador para poder usar dos pares de audífonos al mismo tiempo, y así compartir el dispositivo con alguien más.