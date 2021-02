Yo recomiendo

Tres periodistas se decidieron a transformar en negocio la idea del café al que a ellos les gustaría ir en Chile. Así nació Félix (@felixcafe.cl en Instagram), una cafetería al paso, en una transitada zona de Providencia, que empezó a fraguarse antes de la pandemia y se desarrolló durante esta. Dos de sus socios, Consuelo Goeppinger y Francisco Derosas, comparten algunos datos y aprendizajes cosechados hasta ahora. Traída desde Seattle, la máquina de café marca Synesso de la que salen los espressos, cappuccinos y lattes de Félix, es la primera en su tipo en Sudamérica.

Un canal de YouTube

La recomendación es de nuestra barista, Pamela Cruzat (@pamelacruzath en IG). Se trata del canal de YouTube de James Hoffmann, famoso en el rubro desde 2007 cuando ganó el campeonato mundial de baristas. Después fundó cafeterías y tostadurías con gran éxito. Es una figura clave de la llamada "tercera ola del café", y su canal de YouTube es simple, didáctico, con muchas herramientas visuales, pensando más en nuevos entusiastas del café que en los geeks.

A probar: cold brew tonic

El interés por la cultura del café crece día a día, y cada vez hay más personas abiertas a probar qué hay además de un espresso y un cappuccino. Al abrir Félix en verano, quisimos potenciar las extracciones en frío o cold brew, y han tenido una excelente recepción. La gracia de este proceso -que se prepara con al menos 16 horas a baja temperatura- es que rescata más matices, aromas y la dulzura natural del grano de café, que en caliente no se conservan del todo.

Una cafetería fuera de Chile

Menotti's, en Venice, Los Ángeles. Cafetería de gran calidad, al paso, de barrio, en el corazón de Venice Beach. El barista cambia los vinilos en la tornamesa mientras saluda a los clientes que llegan y prepara un cappuccino perfecto. Un público diverso entra y sale todo el día del lugar, que vive fundamentalmente de ese ambiente entusiasta y de comunidad que promueve. Como concepto, las cafeterías al paso han ganado terreno en el mundo, y de Menotti's tomamos prestada más de alguna idea (@menottis en IG).

Un referente local

Sin dudarlo, Jake Standerfer, el creador de Coffee Culture Coffee Roasters (CCCR). Californiano, antropólogo y filósofo, llegó a Chile -por amor- en 2005. Un par de años después desplegó sus conocimientos sobre el proceso del café, desde la semilla a la taza. Es un pionero en el rubro de especialidad y vende excelente grano fresco y recién tostado a cafeterías, restaurantes y directo a domicilio, además de una hermosa cafetería en Maipú.

Tiene una marcada cultura colaborativa y una ética de trabajo que nos han inspirado desde que empezamos a pensar en Félix (@coffeeculture_cr en IG).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Coffee Culture Coffee Roasters (@coffeeculture_cr)

Un libro

Si alguien está interesado en entrar al negocio de las cafeterías de especialidad, una súper buena guía es el libro "What I know about running coffee shops", de Colin Harmon, irlandés y cuatro veces campeón mundial de baristas, además de socio de 3fe Coffee de Dublín, una de las cafeterías más innovadoras del mundo. Dado que sabíamos poco y nada del negocio, este libro ha sido una herramienta importante. ¡Gracias Colin!