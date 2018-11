Corfo alista arbitraje contra Albemarle

En tanto SQM informó que lanzará agresivo plan de inversiones para el 2019.

Días clave se asoman para el contrato de Corfo con Albemarle para la explotación del Salar de Atacama, luego que en octubre no logran un entendimiento respecto del precio preferente del 25% de su producción de litio. El vicepresidente ejecutivo de la Corfo, Sebastián Sichel, confirmó que la semana que viene se presentará la solicitud.

Por esta razón, a días de cumplir un mes para iniciar el arbitraje internacional, Sichel afirmó que están trabajando con un equipo jurídico manejado por Andrés Jana.

“En Chile los compromisos se cumplen y, por lo tanto, la relación con la Corfo es independiente de futuras inversiones en la medida que cumplan o no cumplan los contratos”, dijo respecto de la noticia de que la firma estaría frenando inversiones.

Sichel incluso descartó que el organismo que preside se sienta presionado: “Nosotros como organismo y como gobierno tenemos una sola presión que es darle cabal cumplimiento al contrato y que los recursos de litio generen una industria de valor agregado en Chile. Si no se cumplen esos objetivos, no hay misión que valga la pena porque nosotros no vamos a cambiar de decisión”.

El agresivo plan de SQM

En una actividad en Antofagasta, el gerente general de SQM, Patricio de Solminihac, señaló consultado sobre el plan de inversiones para el próximo año, que aún no lo han llevado al directorio, pero que será “muy agresivo” en materia de litio.