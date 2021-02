Alberto Precht: “No nos podemos farrear el proceso constituyente, por lo mismo hay que cuidarlo y la transparencia ayuda a eso”

DF Constitucional

El director ejecutivo de Chile Transparente hace hincapié en la importancia de que los procesos de la Convención Constitucional estén abiertos a la ciudadanía.

Aunque aún se desconoce el funcionamiento de la Convención Constitucional, porque este será normado por el reglamento que se cree al momento de su instalación, hay aspectos en que los expertos han sido explícitos como necesarios no sólo para su buen funcionamiento, sino también para su legitimidad ante la ciudadanía. Uno de ellos es la transparencia de los procesos, por lo que el Consejo para la Transparencia espera jugar un rol en la fiscalización, según nos comenta su director ejecutivo, Alberto Precht, en esta entrevista.

-¿Cuál será el rol de la transparencia en el marco de la Convención Constitucional?

-Lo primero que hay que señalar es que la Convención Constitucional parte con la confianza de la ciudadanía. Tuvimos un plebiscito que le dio un 80% de aprobación a ese mecanismo y, por lo mismo, esa confianza hay que cuidarla. Y una de las formas más aconsejables para cuidarla es con total transparencia.

-¿Qué significa total transparencia?

-Significa que los gastos, las reuniones de lobby que puedan existir, la contratación de personal; también la toma de decisiones que vaya llevando a cabo en la convención, tiene que gozar de transparencia. Eso no significa desnudez total, ya que, seguramente, habrá espacios con mayor reserva en algunos minutos, para que los constituyentes puedan sesionar, deliberar, sin estar sujetos a presiones; pero, sobre todo en los temas presupuestarios, la transparencia tiene que ser total. Al menos con las normas que hoy se aplican a toda la administración del Estado.

-Usted mencionaba la contratación de personal, ¿cómo se expresa en ello la transparencia?

-En este aspecto se tiene que aplicar las normas más altas para que sean efectivamente los mejores y no terminemos con los problemas que hoy día tenemos en el Congreso Nacional. Donde se contratan personas que no son aptas y, más bien, se contratan por otro tipo de consideraciones.

-¿Cuáles deberían ser algunas de las medidas que se deberían tomar en pro de la transparencia, entonces?

-Primero, el establecimiento de una transparencia activa, que al menos sea la del artículo 7° de la Ley de Acceso a la Información. Al menos, digo, porque creo que tenemos que ir mucho más allá. Segundo, un buen sistema de respuesta a solicitudes y de atenciones, con una línea de denuncia anónima que permita denunciar irregularidades que puedan ocurrir en la convención. Por otra parte, claridad de quién es cada uno de los constituyentes; declaraciones de patrimonio de intereses, que sean públicas y muy claras, aplicando, por lo menos, los estándares de la Ley de Lobby, para que cualquier tipo de reunión –que es muy legítimo que todos los chilenos hagamos valer nuestros intereses ante la Convención Constitucional- quede registrada y se le pueda hacer una trazabilidad a la toma de decisiones.

Y, por supuesto, documentar todos los procesos, con actas que sean claras, públicas, que se transparentes las votaciones y con deliberaciones que, como decía, en algunos minutos tendrán grados mayores de reserva para que se pueda conservar el privilegio deliberativo, pero que en general sean públicas y abiertas a la ciudadanía.

-¿Qué rol cumplen los medios de comunicación en este proceso?

-Los medios de comunicación y la sociedad civil vamos a ser los vigilantes de este proceso. Recordemos que, tanto la Contraloría General de la República como el Consejo para la Transparencia van a estar inhabilitados de poder fiscalizar los actos de este organismo, no tendrán potestades. Por lo mismo, vamos a tener que ser nosotros quienes lo hagamos.

"Este tiene que ser el nuevo proceso histórico ejemplar"

-¿Chile Transparente también?

-Desde Chile Transparente estamos preparando un plan de seguimiento al quehacer de la Convención Constitucional. Porque, vuelvo a decir, si hay algún tipo de falla o un acto de corrupción, por muy pequeño que sea; una contratación inadecuada, el haber favorecido a un amigo –por ejemplo- para cambiar los muebles, aunque sea una cosa muy menor, va a manchar y la sensación que puede quedar es que 'son los mismos de siempre, aquí no ha cambiado nada'. No nos podemos farrear el proceso constituyente, por lo mismo hay que cuidarlo y la transparencia ayuda a ese cuidado del proceso.

-¿Cuál es el plan que Chile Transparente está preparando para fiscalizar el proceso?

-Por lo pronto, ya le hemos pedido a nuestra oficina en Berlín, central de Transparencia Internacional, un informe muy acabado de cómo estos procesos se han llevado a cabo en otras partes del mundo. Ese informe está en elaboración; también nos van a entregar un informe en que se vean cuáles son las medidas de transparencia y de anticorrupción que existen en las constituciones del mundo y eso lo vamos a entregar como insumo a la discusión constituyente. Y esperamos crear un portal que nos permita hacerle seguimiento y trazabilidad a cada uno de los constituyentes y a la toma de decisiones del ente administrativo que vaya a gobernar la Convención Constitucional. Creemos que ahí se juega mucho.

Vuelvo a insistir, este es un proceso inédito. Los constituyentes van a llegar a sesionar y van a necesitar cosas tan sencillas como un computador, bueno, a quién le van a comprar el computador, al amigo que conoce a una persona que está contratada en la Convención Constitucional o se van a aplicar las normas de Mercado Público, al menos, con absoluta apertura a que cualquier chileno pueda ofertar su producto. Pongo ese ejemplo como podría poner otros miles. Si se va a contratar un informe en derecho, a quién se va a contratar; si se van a reunir con tal o cual agrupación, cuáles van a ser las reglas para que esto ocurra de manera transparente. Y ahí vamos a estar nosotros, porque ese es nuestro rol y creemos que pude ser nuestro aporte a la Convención Constitucional. Es algo bastante inédito también para nosotros y esperamos tener luz verde en las próximas semanas, porque obviamente es un costo importante para nosotros como institución.

-¿Este proceso va a estar siendo auscultado desde el exterior, dada su importancia histórica?

-Por supuesto. El proceso chileno ha sido bastante impecable. Nosotros, a veces, no lo miramos, porque estamos en el país, no nos fijamos cómo nos están mirando desde afuera. Somos un país que estamos resolviendo una crisis institucional severa. En general, en los países de la región eso termina con un quiebre institucional; en este caso no. Buscamos la solución dentro de la institucionalidad, con un acuerdo político, primero, y después con un amplio acuerdo ciudadano, que se dio en el plebiscito de octubre. Por lo mismo hay que cuidarlo. Nos están mirando, claro, porque tal como nuestra transición fue ejemplar en los años '90, con sus luces y sombras como todo proceso histórico, este tiene que ser el nuevo proceso histórico ejemplar, que demuestre que Chile puede proyectarse a 40 o 50 años, solucionando sus problemas por la vía institucional.