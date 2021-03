Apuesta de los expertos: A la convención llegarían más militantes de partidos que independientes

DF Constitucional

A pesar de lo que digan las encuestas, la gente termina votando por quienes ya conoce, por lo que los independientes tienen un desafío cuesta arriba, coinciden los especialistas.

Para la elección de la Convención Constitucional se produjo un explosivo aumento de postulantes independientes; si bien esta categoría de candidaturas venía en lento aumento desde procesos electorales anteriores, la desafección de los chilenos hacía la política provocó que aumentara drásticamente quienes optaran por buscar un escaño, para participar en la elaboración de la nueva Constitución, con la etiqueta de "independiente", al punto que de los 1.191 candidatos 720 no están afiliados a ningún partido político.

¿Significa esto que los independientes se tomarán la convención, dejando a los partidos como comparsa en la más política de todas las elecciones que se haya visto desde el regreso a la democracia? Todo parece indicar que no será así. Quisimos saber qué opinan los expertos y, de los cuatro consultados, ninguno ve un panorama tan auspicioso para los independientes. Todos coinciden en que más allá de lo que la opinión pública suele expresar a través de las encuestas, lo cierto es que lo más probable es que, a la hora de la verdad, termine inclinándose por figuras conocidas, donde los candidatos que enarbolan la bandera de la independencia, tienen mucha desventaja.

Más oferta que demanda de independientes

El más osado en sus pronósticos es el cientista político Kenneth Bunker, quien incluso se atreve a respaldar con cifras algunos de sus comentarios. Y con un zoom a los independientes que buscarán conseguir un escaño en la convención, aclara que hay tres tipos: los independientes químicamente puros, por decirlo de alguna manera, en que una persona representa una lista que compite con todos los demás del distrito; son muy pocos y es para los que va a ser más difícil salir electos; también están los independientes que van en lista con otros independientes –fórmula que se creó especialmente para estas elecciones- y tendrían la dificultad práctica de que no toda la lista es consistente o piensa igual respecto de los temas, por lo que se hace difícil para el elector optar por uno de sus candidatos; y, un tercer tipo, son los independientes en listas de partidos políticos. De todos, estos últimos serían los que tienen más opción de llegar a la meta.

"Mi impresión es que la oferta de independientes es significativamente mayor a la demanda por independientes", sentencia Bunker de manera categórica. Ya que si bien las personas rechazan los partidos y a los políticos, eso no significa necesariamente que quieran o apoyen a los independientes, aclara. Pues el electorado –añade- "funciona bajo el viejo lema de que más vale diablo conocido que por conocer".

Por otro lado, continúa explicando Bunker, "el sistema electoral que tenemos premia listas y, en particular las que sean consistentes ideológicamente; porque muchas veces la gente no conoce al candidato, entonces vota por la lista que le es más afín, de derecha, izquierda o centro", de lo que se puede inferir entonces que los partidos tradicionales podrían resultar beneficiados.



En este sentido, los que podrán salir más favorecidos desde el punto de vista del cientista políticos "son tres: el primero que va a recibir una gran mayoría de los votos va a ser el pacto Vamos por Chile (Chile Vamos, con la UDI, RN, Evópoli y el Partido Republicano más independientes dentro del pacto) que va a resultar con más del 33% de los votos, lo que inmediatamente indica que van a tener más del tercio de los constituyentes -y los 2/3 no se van a cumplir para toda la oposición- y ese tercio se va a transformar fácilmente en un 38% o 40% de los escaños".

La segunda coalición importante, a su juicio, va a ser Unidad Constituyente, también llamada Concertación 2.0 ((PPD, PS, PR, DC, PRO, Ciudadanos y Partido Liberal, más independientes), que "es bastante grande y su nicho de votantes van a ser los socialdemócratas que son mayoría en Chile y siempre ha sido así, la centroizquierda, con esta nueva coalición van a poder apelar a más de un 30% de los votos o van a estar entre 25% y 30%. Entonces, ellos van a llegar segundo o incluso podrían llegar primeros".

Y la tercera coalición será el pacto entre el Frente Amplio y el PC, que son más pequeños aunque tienen grandes aspiraciones –explica Bunker- porque tienen un candidato presidencial que está marcando –Daniel Jadue-, "pero, la verdad, es que el nicho de su electorado está más al extremo que la socialdemocracia; entonces, debiesen sacar un porcentaje menor. Lo les pondría un piso de 15%, hasta un 25% o un 30%, en un día bueno".

Debutantes e independientes corren con desventaja

Para la elección de constituyentes, hay que tener en cuenta una serie de factores, entre los que se destaca el nivel de conocimiento de los candidatos, que va a ser importante dadas las restricciones para hacer campaña, por lo que quienes están debutando en política va a constituir una dificultad el ser desconocidos para el electorado, lo que aumenta el problema si son independientes, ya que carecen de la estructura que tienen los partidos políticos, explica el cientista político Marco Moreno.

En este sentido van a tener ventaja los rostros conocidos, ya sea de la política o personajes de los medios y la televisión, tal vez los independientes que estén en estas condiciones tienen más oportunidad de resultar electos, añade.

"Otro elemento que corre en desventaja para los independientes es el alto número de candidatos por cada distrito, lo que va a llevar a la gente a fijarse en aquellos que más conoce y más identifica", señala Moreno, quien agrega otro elemento que podría jugar en contra de los independientes y es que dado que no se puede hacer campaña en terreno, se está optando por las plataformas digitales y no todos tienen acceso a ellas. Todos estos factores que podrían conspirar contra los candidatos más desconocidos, entre ellos mayormente independientes.



Partiendo de esa base, Moreno estima que, "evidentemente, en términos de resultados, el pacto oficialista, dada su conformación (lista única), probablemente le vaya mejor, en términos de elegibilidad. O sea, van a elegir un número importante de constituyentes, a pesar de que tengan una votación menor que los otros dos pactos (de oposición), por los efectos que genera el sistema proporcional".

Y dentro del pacto oficialista, Moreno se inclina por pensar que la UDI tendrá un mejor desempeño, peleando escaños con RN, "sobre todo porque van a apostar al electorado duro y eso podría llevarlos a concentrar votación. En el otro lado, el pacto de Unidad Constituyente, creo yo, va a ser el pacto más votado, no necesariamente será el que elija más constituyentes, dado el sistema proporcional y dado el factor de corrección por el tema de la paridad". Sin embargo, también estima que se va a dar la lógica del buen desempeño que la DC mostró en la primaria para gobernadores y con la movilización de electores que logró en su primaria interna para elegir al candidato presidencial.

Y en lo que se refiere al pacto del PC con el Frente Amplio, al primero le podría ir mejor, añade, ya que tiene una estructura territorial a lo largo de todo el país.

Moreno coincide, además, con Bunker en el sentido de que "debido a que las listas de independientes son tantas y variadas, sobre todo en regiones, va a generar que a pesar de la crítica a los partidos políticos, el resultado de los independientes fuera de los pactos no va a ser bueno".

Los independientes tienen perfil político

"Mi impresión es que la elección va a ir tendiendo a politizarse y eso va a favorecer a los candidatos de los partidos. A no ser que haya personas que sean muy conocidas entre los independientes y que, por lo tanto, marquen un referente claro de lo que significa votar por ellos", sentencia el cientista político Patricio Gajardo.

Para el del experto, si bien es cierto que la gente ha expresado su descontento y de ahí el desprestigio de la clase política, pero una cosa es eso y otra diferente es cuando el elector se ve enfrentado a una gran cantidad de nombres, muchos de ellos desconocidos y debe optar por uno. Cuando además son independientes –dice- es mucho más complejo, porque "los partidos cumplen el rol de darle contenido al voto, si alguien vota por un candidato comunista o uno de la UDI, aunque no lo conozca sabe lo que significa, tiene una orientación".



En cambio, los independientes -agrega Gajardo- tienen menos claridad de lo que significa votar por uno u otro, a no ser que sean personas ampliamente conocidas, que no es el caso de la mayoría de los que postula en esa calidad".

Por otro lado, aporta un elemento que –a su juicio- no es menor y es que, en general, los independientes no lo son tanto y tienen "un perfil político, pese a no militar en un partido, tienen sus ideas, lo que podría contribuir a una mayor fragmentación que termine afectando más al Frente Amplio" y pese a no salir electos, provoquen que ese pacto tampoco pueda elegir a sus candidatos".

Aunque esos independientes de izquierda perjudicarían menos al PC que, a juicio de Gajardo, que es más ordenado para votar en los procesos electorales.

Por otro lado, enfatiza, los candidatos independientes-independientes tienen, pocas posibilidades de un resultado exitoso en la convención. Mientras que "no cabe la menor duda de que, por el sistema electoral y hayan logrado un pacto unitario, debiera irle mejor a Chile Vamos. Cosa que no logró la centroizquierda con el Frente Amplio y el PC".

Los partidos tienen un mejor despliegue

Daniel Ibáñez, presidente de la Fundación Participa, explica que "los independientes que compiten en las listas de partidos tienen una posibilidad mucho más alta de elegibilidad que un independiente que va en las listas independientes propiamente tales, básicamente por la capacidad de despliegue que tienen las colectividades políticas, sobre todo las tradicionales".

Por otro lado, coincide con sus predecesores en que los partidos están en una crisis profunda y hay una fuerte desafección de la ciudadanía hacia la política, "sin embargo, muchas veces, la gente termina votando por aquellos candidatos que son más conocidos, porque los vieron alguna vez, porque tiene n un mejor despliegue y la estructura de los partidos, en ese sentido, le permite a sus candidatos un mejor despliegue", insiste.

De ahí que pese a esa desafección, Ibáñez tiene la convicción de que "van a ser más los electos a la convención quienes sean patrocinados por partidos, ya sean independientes o militantes, que los independientes sin ese apoyo. Aunque parece una contradicción a ratos, por lo que plantea la ciudadanía en las encuestas, pero finalmente el peso territorial y la capacidad de despliegue de los partidos va a seguir jugando un rol importante en las elecciones".

Y coincide en que van a ser los llamados partidos tradicionales los que van a tener una mejor performance, justamente porque cuentan con estructuras territoriales, y "el oficialismo tiene mayor posibilidad de representación en la constituyente, incluso va a estar sobre representado en este espacio, porque las fuerzas de oposición van divididas y esa dispersión va a afectar su representatividad, van a estar subrepresentados en la constituyente sin lugar a dudas", advierte.