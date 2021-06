Así se preparan los think tank para seguir el proceso constituyente

DF Constitucional

Los centros de pensamiento esperan contribuir con material para los convencionales, pero también influir desde sus distintas ópticas en el desarrollo del proceso.

Aunque aún no se instala la Convención Constitucional, los distintos centros de pensamiento y fundaciones ya están elaborando material para proponer ideas en las áreas que les interesa influir, en el marco de la redacción de la nueva Constitución. La mayoría de ellos viene trabajando los temas desde hace tiempo y en la medida que se acerca la instalación han profundizado y afinado sus propuestas, en una labor que será permanente durante los meses que dure el proceso.

El instituto Libertad y Desarrollo (LyD) ha venido elaborando material e incluso realizando diplomados -con la Universidad Autónoma- para los candidatos a la convención y ahora para los convencionales electos de su sector, comenta la directora de Asuntos Jurídicos y Legislativos, Natalia González, quien coordina el proceso.

Desde mediados de marzo el organismo viene generando contenidos públicos en materia constitucional, en los temas que presume estará enfocado el debate: como el reglamento, derechos sociales, derechos económicos y otros, en los que seguirá avanzando hasta terminar con su pauta, además de ciclos y seminarios que han realizado.

En una labor similar a la que LyD hace para los parlamentarios de Chile Vamos en el Congreso, asesorará durante el proceso a los convencionales constituyentes, con su equipo interno de economistas, abogados, sociólogos y cientistas políticos que harán seguimiento de lo que vaya ocurriendo en la convención. Y para ello esperan generar material de apoyo a la labor de sus constituyentes en forma semanal o quincenal.

Pero su aporte no termina ahí. LyD hará una labor de seguimiento y asesoría a los constituyentes de Chile Vamos. Ya realizaron un "kick off", explica González, donde se les puso al tanto, entre otras cosas, de que en un trabajo conjunto entre los think tank del sector también se están elaborando contenidos para proveerlos en su labor.

Los centros de pensamiento que están participando en esta coordinación, además del LyD, son Libertad –ligado a RN–; Fundación Jaime Guzmán –vinculada a la UDI–; Horizontal –Evópoli-, IES, IdeaPaís, Fundación para el Progreso, Res Pública y Ciudadano Austral. Todos ellos agrupados en subcategorías para abordar diversas áreas temáticas constitucionales, a partir de "los principios y ejes comunes que, como centro, estimamos van a ser relevantes en la discusión de cada uno de estos temas", apunta González, trabajo que esperan entregar a los convencionales constituyentes a principios de julio.

Por ahora están enfocados en alrededor de doce temas, entre los que destacan el reglamento, la constitución económica, el rol del Estado y de la iniciativa privada, derechos sociales, regulación de algunos organismo autónomos constitucionales, pueblos originarios y régimen de gobierno.

Contribuir al debate

Otro centro de pensamiento que se encuentra trabajando para seguir el devenir de la Convención Constitucional y contribuir al debate es Espacio Público. También lo vienen haciendo desde hace algún tiempo. De hecho, después del plebiscito implementaron el proyecto "Cómo vemos el proceso constituyente, miradas a un proceso histórico", cuyo objetivo fue levantar información de la opinión pública sobre el tema, "buscando conectar aquella discusión política con las preocupaciones de la gente. Porque muchas veces hay una distancia entre la elite y las expectativas de las personas, en nuestro país", explica la directora ejecutiva del organismo, Pía Mundaca.

Así, el trabajo de este centro de estudios estará basado en cuatro ejes: cuidar el proceso, articular conversaciones con otros centros de estudios, el trabajo en el Consorcio Contexto; y, por último, el desarrollo de propuestas.

Respecto del cuidado del proceso realizarán tres productos -tanto con información cuantitativa como cualitativa-: una encuesta, focus groups y entrevistas a líderes de opinión, que se realizarán durante todo el período de discusión y estarán a disposición del público. Lo más importante, destaca Mundaca, es que si a través de ellos surgen "ciertas luces rojas de aspectos que, quizás, aparecen en nuestros datos y que no están conectados en lo que esté pasando en la discusión de la Constitución, nos interesa salir a levantarlos".

Esto, porque si bien para Espacio Público es importante el resultado, que es llegar a una nueva Constitución, también lo es el proceso de elaboración, señalan.

Espacio Público también se está articulando con otros centros de estudio y participa en un trabajo liderado por el Centro de Estudios Públicos (CEP), con el fin de testear sus propias propuestas con las de otros think tanks para encontrar puntos de acuerdo y detectar en qué no coinciden.

El tercer eje tiene que ver más con los contenidos y cuáles serán los "caballitos de batalla" en los que Espacio Público pondrá especial énfasis para entregar su opinión y experiencia a los constituyentes. La directora ejecutiva advierte que "nosotros somos un centro de estudio que tiene una visión de la vida. Queremos una sociedad más justa, democrática y transparente, ese es nuestro norte y con ese norte vamos a plantear contenidos que puedan ser de utilidad para el trabajo de la convención".

En un cuarto eje del trabajo del think tank, como parte del consorcio Contexto –que reúne además a la Universidad Diego Portales (UDP), al Observatorio Ciudadano y a la Corporación Humanas– , se va a hacer un seguimiento de las discusiones en la convención para ponerlas a disposición de la ciudadanía, para darle una mayor transparencia al proceso. Ello a través de Contexto Factual –a cargo de Espacio Público– y que es un centro de verificación del discurso público en materia constituyente; pero también entregarán información noticiosa sobre el proceso como conflictos de interés, medidas anticorrupción y otras. De hecho, ya se presentó un documento con propuestas al respecto.

Cada uno de estos proyectos cuenta con personas del equipo ejecutivo de Espacio Público que lo lideran y, a la vez, cada uno tiene miembros de la asamblea de directores del organismo que son una especie de comité. Estos son Manuel Aris, Valeria Lubbert, Nieves Alcaíno, Gabriel Ortiz Diego Pardow, Constanza Michelson, Javier Sajuria, Mauricio Duce, Eduardo Engel, Verónica Undurraga y Luis Cordero.

Un proceso de largo aliento

Otros centros de pensamiento y fundaciones interesadas en seguir de cerca el avance del proceso constituyente son la Fundación Chile21, Fundación por la Transparencia e IdeaPaís.

En este sentido, el director ejecutivo de Fundación Chile21, Eduardo Vergara, explicó que el organismo viene trabajando en el tema constitucional desde que la expresidenta Michelle Bachelet inició el truncado proceso que debía concluir en una nueva Constitución, durante su segunda administración.

Actualmente, el think tank está enfocado tanto en lo que debiera ser la redacción del reglamento que se tienen que dar los constituyentes –a cargo de los abogados José Roa y Nicolás Mena–, como en hacer un catastro de propuestas para colaborar con el proceso, mismas que ya han presentado a distintos actores públicos y privados, señala Vergara.

El organismo también tiene una Unidad Coordinadora que está elaborando contenidos que estarán disponibles para los constituyentes. Adicionalmente, están escribiendo minutas con propuestas y análisis comparados, y están prontos a iniciar diálogos y conversatorios abiertos a todo el espectro de la oposición e independientes, señala Vergara.

Participación y transparencia

La Fundación por la Transparencia, por su parte, constituyó un equipo multidisciplinario para elaborar y aportar contenidos. Este es integrado por abogados, economistas, periodistas, sociólogos e ingenieros, explicó Ignacio Schiapacasse, uno de los fundadores e investigador del organismo.

En este contexto, una vez que la Convención comience sus funciones "planeamos centrar nuestro trabajo en el seguimiento de los debates que se den en las comisiones relacionadas con nuestros temas de interés. Estaremos presentes siguiendo y contribuyendo en tópicos como la autonomía del Banco Central, normas a los sectores económicos regulados por el Estado (energía, telecomunicaciones), derechos sociales, y sector financiero, entre otros", detalla.

Un segundo objetivo del organismo es lograr que el proceso deliberativo de la convención sea "ciudadano y colaborativo", promoviendo que las audiencias sean públicas, abiertas y claramente programadas, de manera que el proceso sea participativo y transparente. Y, a la vez, les interesa hacer "pedagogía" del proceso, difundiendo y explicando la forma y espacios en que la ciudadanía podrá contribuir.

El tercer objetivo será aportar transparencia, centrándose básicamente en las declaraciones de patrimonio de los constituyentes, aportando claridad sobre los intereses a los que responden, para detectar aquellos tópicos donde hubiera conflicto de interés.

Influir en el proceso

IdeaPaís es otro de los centros de pensamiento que intentará influir con sus ideas en el desarrollo de la Convención Constitucional, explica el director del Área Constitucional, Jorge Hagedorn, quien añade que "como el objetivo es intentar influir con nuestras ideas, pero los resultados de la elección no fueron muy alentadores acotamos la línea de investigación".

Siguiendo esta línea, IdeaPaís pondrá su foco de atención en los derechos sociales, en los que buscarán establecer metas que se vayan alcanzado en el tiempo, progresivamente, basándose en los modelos de la constituciones alemana y suiza. Y, otro punto de atención, será el sistema político.

En esta tarea están colaborando con Hagedorn, Francisco Medina, abogado de la Universidad de Concepción; María Eyzaguirre, estudiante de quinto año de Derecho UC; y, Tomás Labbé, estudiante de tercer año de Derecho UC.