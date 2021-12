DF Constitucional

La exmandataria expuso ante la comisión Formas de Estado, donde junto con diversas definiciones señaló que las altas expectativas hay que moderarlas. Se mostró contraria a cambios sin gradualidad.

La expresidenta de la República, Michelle Bachelet, expuso esta mañana ante la comisión de Formas de Estado de la Convención Constitucional, oportunidad en que junto con manifestarle éxito a los convencionales en su trabajo de redacción de un nueva carta magna, les advirtió que "el camino de una enumeración exhaustiva de derechos puede terminar siendo contraproducente o letra muerta... es fundamental alcanzar acuerdo entre lo esencial y lo aplicable".

La mandataria asistió en forma presencial y luego de reunirse con la presidenta del organismo, Elisa Loncon, y el vicepresidente, Jaime Bassa, se dirigió hasta la comisión en donde expuso por casi 90 minutos. En dicha instancia fue consultada por diversos aspectos relativos al periodo presidencial, parlamentarismo, expectativas de la ciudadanía y plurinacionalidad, entre otros temas.

A continuación algunas de sus frases destacadas:

- Plurinacionalidad: "No hay que temerle a la plurinacionalidad, es lo que puede permitir al Estado y a las comunidades tener relaciones en que se reconozcan las particularidades de los pueblos originarios e indígenas y sus demandas".

- Nueva Constitución: "Que defina un Estado social y democrático de derechos que pueda garantizar efectivamente los derechos de todas las personas en la medida que el país pueda. Hay varias cosas en la Constitución que hay que cambiar... que los privados pueden jugar un rol, pero es el Estado el que ha respondido como ha quedado demostrado con el caso del Covid".

- Modelo económico: "Los sistemas políticos y económicos no responden a las necesidades de las personas y se requieren nuevos modelos en ambos sentidos. Hay que acercarse más a los territorios y formas de participación ciudadana constantes".

- Congreso: "El mejor espejo en el que habrá que mirar nuestro futuro Parlamento es lo que ha logrado la Convención Constitucional, combinando mecanismo correctivos y de reconocimiento a nuestra diversidad".

- Poder a regiones: "Es tiempo de abrirse a otorgar seriamente competencias a las regiones. Esto requerirá que la nueva Constitución permita la creación de servicios públicos que dependan de las regiones y la dictación de leyes que permitan una efectiva potestad reglamentaria".

- Parlamentarismo: "Un régimen completamente parlamentario no sé si en nuestra cultura política y en la realidad que estamos viviendo fuera lo más adecuado".

- Periodo presidencial: "En un mandato de 6 años un Presidente tiene más tiempo para hacer su programa. Claro, Lagos estuvo 6 años, a mí me lo acortaron a 4, me pregunté si era por ser mujer pero bueno, no importa... ¿Pero se imaginan 6 años de un presidente malo? ¡¡¡Es una tragedia!!!

- Expectativas altas: "Sé que han sido víctimas de muchas críticas, de que tiene problema de que hay tantas expectativas, uno nunca puede cumplir todas cuando son enormes, son unos valientes, pero ahora con máscara es más fácil salir a la calle si no resulta (risas). La gente espera de ustedes tanto que espero que lo logren".

-Gradualidad de los cambios: "Hay que dar un tiempo para los cambios, no puede ser una cosa abrupta, porque la gente eligió parlamentarios y Presidente, y esas personas deben tener la posibilidad de cumplir los mandatos para que fueron elegidos. Porque de lo contrario es muy complejo y desordenado. Las autoridades cuando llegan al cargo se planifican en todo su tiempo".

-Partidos políticos: "Los partidos son necesarios pero deben ir a reencontrarse con la gente y recobrar la legitimidad. No va a haber una Constitución o ley que resuelva eso".