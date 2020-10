Bernardo Larraín: "Tenemos que escuchar al chileno medio y estar al nivel de las expectativas"

DF Constitucional

El líder de la Sofofa recalca que no será candidato a la convención y que la votación de hoy no es un cuestionamiento de fondo al modelo económico actual.

El líder de la Sofofa, Bernardo Larraín, cree que el resultado de este domingo es histórico y que obliga a todos quienes tienen alguna cuota de representación a escuchar atentos al "chileno medio".

Dentro de las cosas que dice que le preocupa es que aún no hay claridad de cómo funcionará la convención constituyente y eso es una tarea clave que debe comenzar a dilucidarse desde este mismo lunes. Y ello, por cierto, siguiendo adelante con la reactivación económica y el nuevo trato del mundo empresarial con la ciudadanía.

- ¿Cómo lees los resultados de este plebiscito, cuál es el mensaje que entrega la ciudadanía?

- Se expresó masivamente ese chileno medio que valoriza la democracia. Básicamente se expresó a favor de un proceso que se inicia este lunes, y en el cual todos tenemos que ser protagonistas. Los que tenemos liderazgo político, económico o social tenemos que escuchar al chileno medio y estar al nivel de las expectativas que ha puesto en quienes tenemos liderazgo, que es básicamente crear un proceso donde prevalezcan los consensos, los acuerdos, la conversación y eso no va a ocurrir mágicamente.

- Cuándo hablas de escuchar, eso significa que ambas partes tienen que ceder, desde el mundo empresarial, ¿ves espacio y disposición para ceder?

- A mí no me gusta la palabra ceder. El mundo empresarial no va a estar como tal en la convención constituyente. Respeto y valoro mucho el rol de la política. Sí la empresa, la sociedad civil y la academia, deben estar muy activas en el perímetro del debate constitucional, porque la política y el debate es mucho mejor cuando son muchos los que se comprometen y activan. En esa activación tenemos que poner de frente, sin ninguna inhibición ni complejos los que creemos que son los contenidos constitucionales que proyectan al país por los próximos 30 años.

Que haya un Estado moderno, que le dé un espacio importante a la diversa iniciativa privada tanto empresarial como desde la sociedad civil, que son temas que vamos a promover con mucha fuerza.

- ¿Y cómo lo van a promover, cómo debieran la Sofofa, los empresarios participar en este proceso?

- Es justo decir que en la Sofofa se activó hace mucho tiempo el debate constitucional, presentamos un documento que se llama “Hoja de ruta, la crisis como oportunidad”, y ese documento lo sometimos a un debate de cinco conversatorios. Pusimos siete temas fundamentales sobre el debate constitucional. Así también dijimos que son tres los caminos que tenemos que comprometernos simultáneamente, hay que caminar y mascar chicle a la vez. Primero, el constitucional; segundo, el de la recuperación económica, que va a ser un imperativo; y tercero el de profundizar nuestra evolución empresarial, por supuesto las empresas también tenemos una oportunidad de profundizar nuestra conexión con los trabajadores, de generar nuevas formas de trabajo, una mayor diversidad, esquemas, de cómo nos relacionamos con trabajadores, comunidades que nos acogen, contratistas.

- Durante el debate, muchos empresarios se abanderaron por el rechazo. ¿Es este resultado una derrota para el sector empresarial?

- No, claramente no. En la Sofofa hay una diversidad de opiniones. Siempre dijimos que como institución éramos prescindentes a las dos opciones, que es lo que corresponde, porque los que votan son personas. Pero al mismo tiempo dijimos que íbamos a ser no prescindentes en el debate de contenidos, que son las bases institucionales que van a marcar el país para los próximos 30 años. Unos empresarios estaban por el Apruebo, otros por el Rechazo, pero todos estaban convencidos de que teníamos que ser un actor relevante en el debate desde antes del plebiscito. Como Sofofa estamos plenamente comprometidos con el proceso, y lo que se definió hoy día es el camino por el cual se va a conducir ese proceso.

- Y en ese camino, ¿qué es lo que más les preocupa, los niveles de incertidumbre, no saber bien qué va a salir de todo este proceso?

- La incertidumbre que inmoviliza a la ciudadanos en su condición de trabajadores, consumidores, inversionistas, emprendedores, por supuesto que es un tema relevante y creo que el partido de la incertidumbre se juega en que sobre todo la política y sus liderazgos disipen ciertas respuestas a preguntas como cuáles van a ser las reglas del funcionamiento de la convención constitucional. Eso es bien relevante, porque puede que los jugadores que tendremos en ese espacio sean buenos y ojalá representativos de la diversidad de la sociedad chilena; pero por muy buenos que sean, las reglas del juego son muy importantes.

- Y sobre esta desconexión entre la élite y la ciudadanía, después de este aplastante resultado de la votación, ¿los empresarios deben replantearse en algo la relación con la ciudadanía?

- Nos sentimos muy orgullosos con los últimos 30 años. Y todos los actores que fueron protagonistas de esos 30 años deben decir exactamente lo mismo, y los chilenos que hoy se expresaron también creen eso. Lo que ocurre es los próximos 30 años son distintos a los últimos 30 años, y por lo tanto quien quiera leer el resultado del plebiscito como un juicio a los últimos 30 años, está profundamente equivocado.

- Pero el resultado de este domingo, ¿no lo ves como un cuestionamiento de fondo a ese modelo de los últimos 30 años?

- No, esto es una manifestación de un país que valoriza sus instituciones, su democracia, que se expresa masivamente con paz, y eso aísla a quienes se expresan con violencia, con proyectos refundacionales, y polarizando los discursos. Esto es mensaje para todos quienes tenemos liderazgos para proceder sin polarizar el debate, sin cancelar a otros, para poder avanzar en este proyecto de los próximos 30 años. La autocomplacencia nunca es una buena consejera para enfrentar desafíos futuros.

Por supuesto que somos todos responsables de las brechas que no se resolvieron sobre todo en los últimos 10 años. En pensiones por ejemplo, hace 10 años teníamos el diagnóstico, y todavía no se soluciona. Por supuesto que eso es una falla de la política, y eso requiere una reflexión sobre cómo se estructura la política en Chile.

- ¿Vas a ser constituyente?

- No, yo soy presidente de la Sofofa hasta el último día de mayo, y creo que Sofofa tiene un rol muy importante en estos tres caminos: en la recuperación económica, en la evolución empresarial, y el proceso constitucional.