Convención Constitucional: la carrera contra el tiempo de las iniciativas populares de norma

DF Constitucional

Defensa de los ahorros previsionales, derechos sexuales, a la educación, libertad religiosa y de enseñanza, son algunas de las normas que se discutirán en el Pleno de cara a la nueva carta magna.

Una carrera contra el tiempo están experimentando las 577 propuestas de iniciativas populares de norma, que buscan reunir las 15 mil firmas requeridas para que la Convención Constitucional las considere en el marco de la elaboración de la propuesta de nueva carta magna.

La iniciativa popular de norma es un mecanismo de participación popular mediante el cual una persona o grupo de personas puede presentar a la Convención una propuesta de texto para ser incorporado en la nueva Constitución. Hasta el 20 de enero es el plazo para presentar una propuesta de iniciativa popular de ley y hasta el 1 de febrero es el tiempo establecido para reunir las 15 mil firmas, proceso que se realiza virtualmente en la plataforma digital de participación ciudadana en el sitio web de la Convención.

Las seis iniciativas que ya han logrado reunir las firmas son "Con mi plata no, defiende tus ahorros previsionales", que a la fecha ya cuenta con 28.345 apoyos y en lo central propone que en la Constitución "se garantice la propiedad de los fondos actuales y futuros y que éstos sean heredables; que se consagre la libertad de elegir entre instituciones públicas y/o privadas; que el Estado vele porque hombres y mujeres reciban igual pensión a igual monto ahorrado; y que el Estado garantice una pensión básica universal financiada a través de impuestos generales".

La segunda norma que logró la meta es la referida a "Derechos sexuales y reproductivos" con 23.102 firmas. El texto señala entre otros aspectos que "nos imaginamos a las personas decidiendo sobre sus proyectos de vida y sus cuerpos, nos imaginamos poder decidir libre e informadamente cuántos hijos tener, cuándo tenerlos y en qué momento de la vida. Nos imaginamos una Ley de Aborto en base al derecho a la vida".

El tercer ámbito que logró las firmas es la relativa a "libertad religiosa y de conciencia en la nueva Constitución", que alcanzó los 19.568 apoyos de la ciudadanía. Señala la norma que el próximo texto constitucional debe contemplar "la libertad de conciencia y de religión. Su libre ejercicio, la libertad de profesar, conservar y cambiar de religión o creencias El derecho de asociarse para profesar y divulgar la religión o las creencias en público o en privado. Los límites son la moral, las buenas costumbres y el orden público".

La cuarta norma -que logró 17.465 firmas- es la referida al "derecho a la vida" que a su entender debe contemplar en la futura Carta Magna: "Reconocer que el no nacido es persona humana. Desde ese reconocimiento, debiera brindarle protección. Así mismo, debiera fortalecer la corresponsabilidad entre el padre y la madre del no nacido, y propender a una sociedad más solidaria que evite que la mujer sienta que su hijo es una "carga" solo para ella".

La quinta norma se refiere al "derecho a la educación, derecho y deber preferente de los padres, y libertad de enseñanza", con 16.257 apoyos. Busca que la Constitución proteja los principios fundamentales como el derecho a la educación y el desarrollo de un sistema gratuito, de provisión mixta y de alto estándar para los niveles que sean obligatorios (kinder, básica y media).

"Todas las personas tienen el derecho a elegir dónde y cómo educarse, y esto no puede ser solo para quienes puedan pagar un colegio particular. El Estado debe proteger este derecho permitiendo que existan alternativas distintas a las estatales y financiándolas, de forma que elegir no sea un privilegio", señala la propuesta.

La sexta iniciativa popular que logró las firmas es por "una educación libre y diversa" con 15.958 apoyos de la ciudadanía. Lo que busca es que la nueva Constitución "consagre dentro de los derechos fundamentales la libertad de enseñanza y el derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos, garantías que históricamente ha respetado nuestro país".