DF Constitucional

La presidenta de la Convención indicó que “es importante defender la CC y hay que hacer correr la voz por todos los territorios, ese es el desafío más urgente”.

La mesa de la Convención Constitucional emitió una declaración en la cual, junto con felicitar a todos los vencedores del proceso eleccionario, afirman que reconocen a Gabriel Boric y a José Antonio Kast, "quienes fueron enfáticos en que resguardarán este proceso constituyente".

El texto señala que para Chile "es muy importante contar con su compromiso en esta enorme labor que es escribir la Carta Magna que guiará nuestros destinos por las próximas décadas. Una nueva Constitución para todas y todos los chilenos".

Precisan que será "una Constitución que nos una poniendo en el centro la dignidad de las personas y que garantice la paz social erradicando cualquier forma de desigualdad y violencia. Una Constitución a la altura de lo que Chile se merece".

Agregan que "no nos corresponde analizar resultados electorales: la Convención Constitucional no responde a una contingencia específica porque, como se dijo, debemos concentrarnos en escribir una nueva Constitución. No obstante, por supuesto que reflexionamos sobre lo que la ciudadanía manifiesta y más que nunca, nos comprometemos a seguir adelante con nuestro cometido".

El comunicado señala que "todas y todos los ciudadanos pueden confiar en que nuestro trabajo con el eventual próximo presidente de Chile y el Congreso, estará a la altura democrática que todos esperan de nosotros".

Terminan con un compromiso: "Tengan la certeza que hoy, más que nunca, haremos nuestros mejores esfuerzos por cumplir con nuestra labor y demostrar con hechos nuestro compromiso con todas y todos los chilenos, convocando a todos los sectores democráticos para construir en colaboración, con humildad y sin exclusiones".

Loncon pide un gobierno que "acompañe" proceso constituyente

Previamente a la declaración como mesa, la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, se refirió a los resultados de las elecciones presidenciales y parlamentarias realizadas ayer en todo el país, afirmando que "la jornada de este domingo nos ha dejado importantes enseñanzas y reflexiones como país" llamando a defender el proceso constituyente y escoger un gobierno que apoye el trabajo de los convencionales.

Loncon, en su cuenta de Twitter, indicó que "la ciudadanía repletó los locales de votación, demandando el ejercicio de su derecho al sufragio, demostrando el gran interés en participar en las decisiones del futuro de Chile. Ese es el camino, más democracia, más participación".

La jornada de este domingo nos ha dejado importantes enseñanzas y reflexiones como país que quiero compartir con ustedes, abro hilo: — Elisa Loncon - Constituyente Mapuche (@ElisaLoncon) November 22, 2021

Señaló que la Convención "se ha erguido para plasmar los anhelos que por años clamó Chile en las calles: pensiones, democracia, justicia y dignidad. Es importante defender la Convención, y hay que hacer correr la voz por todos los territorios, ese es el desafío más urgente".

Su intervención en redes sociales la finalizó manifestando que "la Convención es el mayor camino democrático para solucionar los problemas de nuestra sociedad. Necesitamos un gobierno que acompañe este proceso de sana y pacífica convivencia y que se comprometa en el respeto de los DDHH".