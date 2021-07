Convención establece criterio para la elección de vicepresidentes y Chile Vamos logra uno de los siete puestos

DF Constitucional

Se rechazó indicación idea de “votación papal” propuesta por Lista del Pueblo y movimientos sociales. Llegan a vicepresidencia Rodrigo Alvarez (UDI) y por pueblos originarios Tiare Aguilera (Rapa Nui) e Isabel Godoy (pueblo Colla).

La Convención Constitucional aprobó el mecanismo para la elección de las siete nuevas vicepresidencias, nuevos cargos propuestos por la mesa integrada por la presidenta, Elisa Loncon y el vicepresidente, Jaime Bassa. En concreto, se estableció un requisito de 21 patrocinios para entrar a la testera en una de las siete vicepresidencias adjuntas que se crearon.

Con lo anterior se rechazó la propuesta de la Lista del Pueblo, Chile Digno y Movimientos Sociales que proponían mantener la llamada "votación papal" como fueron electos tanto Loncon como Bassa.

El sistema de patrocinios permitirá que Chile Vamos -que tiene 37 constituyentes,- proponga a Rodrigo Álvarez (UDI), y sus 16 votos restantes sean utilizados en otro patrocinio.

En el caso de los constituyentes de escaños reservados podrán acceder a dos de las siete vicepresidencias, para lo cual necesitarán de ocho patrocinios cada uno. Isabel Godoy, constituyente representante del pueblo Colla; y Tiare Aguilera constituyente Rapa Nui, son los propuestos por pueblos originarios.

En la sesión se aprobó también un mecanismo para remover a vicepresidentes por "pérdida de confianza del Pleno" y que la mesa directiva sea rotativa para que todos sus cargos sean reemplazados en alguna oportunidad.

En otros temas de la sesión, Loncon llamó a los constituyentes a "cuidar la visión positiva del trabajo que estamos haciendo. No repliquemos esa mirada colonial, que ha marcado a niños y los ha tachado de flojos. No somos flojos, no estamos malgastando los dineros. Pido disculpas por las condiciones precarias. No tenemos ni un espacio para comer".

Bassa aclaró las condiciones presupuestarias de la Convención señalando que "corresponden a la extensión de los convenios que firmó el gobierno antes del 4 de julio. Esos convenios contemplaban una serie de servicios que nosotros no conocíamos y en cuanto supimos las condiciones los cortamos".

Y descartó supuestos privilegios de la mesa "no es verdad que yo haya solicitado un vehículo privada, que hayamos gastado $1,6 millón en almuerzos; porque entre otras cosas casi no almorzamos; y no hay 10 constituyentes privilegiados con presupuestos especiales. Eso no es verdad".

Asimismo un grupo de constituyentes de la Lista del Pueblo y Movimientos Sociales y Frente Amplio manifestaron su desacuerdo con la ratificación del TPP-11 que se encuentra en el Congreso y pidieron un pronunciamiento de la mesa al respecto.