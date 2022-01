Convención: Iniciativa que reunió las firmas propone la nacionalización de las empresas de la gran minería

DF Constitucional

La protección de los ahorros previsionales lidera el recuento de firmas, también consiguió el objetivo la que propone la autonomía del Banco Central, entre otras.

El 1 de febrero próximo concluye el plazo para firmar en apoyo de algunas de las iniciativas de populares de norma (IPN) que ingresaron a la Convención Constitucional (CC) hasta el 20 de enero. Hasta ahora son 29 las propuestas que han superado las 15 mil firmas de adhesión, que las habilitan para ser estudiadas por el organismo encargado de elaborar la nueva Constitución.

Según información de la Convención, más de un millón y medio de firmas se han registrado en la plataforma de participación (1.560.304), que provienen de más de 680 mil personas distintas.

De las 29 sigue liderando, con el mayor número de respaldos, "Con mi plata no - Defiende tus ahorros previsionales" (46.590); seguida por "Cannabis a la Constitución ahora: por el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la soberanía personal y el bienestar" (39.345); y el "Libre derecho sobre la propiedad privada" (36.367). Estas tres son por lejos las que han concitado mayor respaldo ciudadano y superan, por tanto, las 30 mil firmas.

Más abajo están otras iniciativas populares de ley acerca de las más diversas materias. Las que superan las 20 mil firmas son "Será Ley: iniciativa popular de apoyo al aborto" (29.921); "Banco Central Autónomo" (26.000); "Confesiones religiosas quieren contribuir con la CC: texto sobre la libertad religiosa y de conciencia en la nueva Constitución" (24.047); "Derecho a la vida" (23.799) "Primero las víctimas..." (22.652); "Derecho a la educación, derecho y deber preferente de los padres, y libertad de enseñanza" (22.074); "Iniciativa popular por una educación libre y diversa" (21.794); y "Por el agua, los derechos de la naturaleza y los glaciares" (20.340).

Una Constitución para los trabajadores

Una docena de iniciativas más han logrado superar las 16 mil firmas, sin lograr pasar la barrera de las 20 mil. Estas son: "Nacionalización de las empresas de la gran minería, del cobre, del litio y del oro" (19.997); "El derecho a la seguridad social" (19.347); "#NoSonMuebles - Incorporación de los animales en la Constitución" (19.120); "Pobladoras y Pobladores por el derecho a la vivienda digna" (18.888); "Normativa por el respeto y la dignidad de Bomberos (as) de Chile" (17.699); "Por el derecho a la educación, construyendo un sistema plurinacional de educación pública estatal-comunitaria" (17.332); "Inhabilidad para ejercer cargos públicos para personas condenadas por corrupción" (17.189); "Una educación feminista para Chile: laica, pública y no sexista" (16.947); "Sujetos, no objetos" (16.403); "Protección de los animales, reconocimiento de la sintiencia y respeto de las culturas rurales, tribal afrodecendientes y pueblos originarios" (16.367); "Los primeros mil días: por el derecho a la protección de la primera infancia, la maternidad y la co-parentalidad" (16.211); y, "Salud mental gratuita y de calidad como derecho" (16.100).

Por último, otras seis iniciativas populares de norma han superado los 15 mil apoyos sin llegar aún al tramo de las 16 mil y estas son: "Sistema único de salud, universal, plurinacional e integrado para el nuevo Chile que estamos construyendo democráticamente" (15.753); "Nuevas regiones de Chiloé y Aconcagua" (15.743); "Una constitución política para las y los trabajadores de Chile" (15.698); "Derecho a ser Club y ser hincha" (15.472); "Derecho de toda persona autista a recibir terapias. El Estado debe de garantizar su acceso continuo en el sector público y privado" (15.438); y, "Mapa de las tradiciones de Chile" (15.310).

Todas ellas, a las que hasta el 1 de febrero se podrían sumas otras, podrían ser analizadas por la Convención Constitucional y eventualmente ser consignadas en la nueva Carta Magna si los convencionales le entregan su respaldo en el marco de su tramitación.