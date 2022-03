Convención: Qué entrampa el avance del proyecto que permitiría la renuncia de Rojas Vade

DF Constitucional

Debido a la contingencia, el Senado puso en tabla el proyecto para mañana, aun cuando no hay acuerdo para aprobarlo en su totalidad.

Dado que la Convención Constitucional ha trabajado con normalidad, pese a la ausencia de Rodrigo Rojas Vade, su regreso a la instancia ha provocado un fuerte rechazo desde todos los sectores, lo que ha vuelto más urgente aprobar alguno de los dos proyectos que se encuentran tanto en la Cámara como en el Senado para permitir la renuncia del convencional. Sin embargo la mirada está puesta especialmente en la Cámara Alta, que puso en tabla la reforma constitucional para tal efecto para ser votada mañana miércoles.

La iniciativa, que fue debatida y aprobada en general y particular en la Comisión de Gobierno y se encuentra en primer trámite en el Senado, modifica el artículo 134 de la Constitución Política, regulando "la forma de provisión de vacantes de convencionales constituyentes independientes pertenecientes a listas conformadas sólo por independientes" y establece "la renuncia al cargo de convencional, en casos graves".

Según el texto, sobre el cual no se ha logrado acuerdo transversal, los convencionales podrán renunciar a sus cargos cuando "hechos graves afecten severamente su desempeño o pongan en riesgo el funcionamiento de la Convención Constitucional" y así lo califique el Tribunal Calificador de Elecciones.

Pero, la iniciativa también aborda el tema del reemplazo, ya que establece que en caso de producirse una vacante en los cargos de convencionales que participaron en listas electorales conformadas sólo por independientes, la provisión se hará con la persona del mismo sexo que sigue en votación al convencional que deja la vacante, en su misma lista electoral. Y, de no existir candidatos del mismo sexo, se proveerá la vacante con la candidatura con mayor votación después del convencional electo.

El nudo del proyecto

Ingresó el 21 de septiembre a tramitación en el Senado, sin urgencia, y no ha logrado superar el primer trámite. Ahora que la contingencia obliga a avanzar en el tema y debido a que desde la propia Convención se ha responsabilizado a la Cámara Alta de que aún no exista una fórmula de renuncia de los convencionales, el Senado la puso en la tabla de la Sala para mañana. Ello pese a que en la Cámara de Diputados también existen iniciativas con similar finalidad, que no han pasado de la Comisión de Constitución.

De hecho, el 8 de septiembre ingresó el proyecto que modifica la Constitución para autorizar a parlamentarios y convencionales constituyentes a renunciar a sus cargos y uno similar ingresó el 23 de septiembre, modificando la Carta Fundamental para regular la renuncia y mecanismo para proveer la vacante de un Convencional Constituyente.

Puesto que el proyecto más avanzado es el radicado en el Senado, la votación de mañana miércoles es clave para dar solución al conflicto que Rodrigo Rojas Vade genera al trabajo y sobre todo a la imagen de la Convención. Al punto que el exvicepresidente del organismo Mauricio Bassa se refirió, en radio Duna, a la posibilidad de que el polémico convencional regrese a sus funciones, señalando que "es bastante irresponsable lo que está haciendo Rojas Vade (...). Un anuncio como este enturbia el trabajo de la Convención".

¿Qué tiene entrampado el proyecto en el Senado? Que no existe acuerdo entre el oficialismo y la oposición respecto a la fórmula de reemplazo, de ahí que ambos sectores reactivaran las negociaciones para encontrar un acuerdo respecto al tema. Ello, porque sin un consenso la iniciativa podría no ser aprobada, ya que como reforma constitucional requiere 2/3 de los votos para seguir avanzando, es decir, el apoyo de 29 senadores.

Por lo que, en principio, señalan fuentes involucradas, es muy probable que mañana se vote separadamente la renuncia y el reemplazo, de manera de aprobar la primera –en la que sí existe acuerdo-, para salir del paso de la contingencia, y crear el mecanismo para que Rojas Vade pueda concretar su salida de la Convención y no siga percibiendo la dieta asignada a los convencionales, que es lo que ocurre hasta ahora.

En cualquier caso, el proceso no es tan rápido, puesto que de ser aprobado deberá pasar a segundo trámite a la Cámara de Diputados.