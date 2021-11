DF Constitucional

Elisa Loncon afirmó que la instancia “es el mayor camino democrático para solucionar los problemas de nuestra sociedad. Necesitamos un Gobierno que acompañe este proceso”.

Nadie quedó ayer ajeno a los distintos análisis que surgieron tras la jornada electoral del domingo en el país. Y, de hecho, la misma mesa que lidera la Convención Constitucional (CC) emitió una declaración sobre el tema en circunstancias que los votos le dieron un triunfo en primera vuelta al candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, quien fue parte de la campaña del rechazo a la idea para modificar la actual carta fudamental.

Pero no solo eso. La expresión popular implicó un avance en la composición del Congreso de sectores de derecha que se han manifestado más adversos al proceso que apunta a la redacción de una nueva Constitución.

Es más, el Parlamento que se renueva a partir del 11 de marzo será clave en la reforma que se requiere para instaurar un eventual plebiscito dirimente acordado en el marco de la CC.

En este escenario, la declaración pública de la mesa conformada por Elisa Loncon, Jaime Bassa y siete vicepresidentes felicitó a todos los vencedores del proceso eleccionario y, de inmediato, valoró que Kast, así como quien lo secundó en la votación de cara a La Moneda, Gabriel Boric, señalaran que resguardarán el proceso constituyente.

El texto sostiene que para Chile "es muy importante contar con su compromiso en esta enorme labor que es escribir la Carta Magna que guiará nuestros destinos por las próximas décadas.

Una nueva Constitución para todas y todos los chilenos".

En esta línea, los convencionales se comprometieron a trabajar por "una Constitución que nos una poniendo en el centro la dignidad de las personas y que garantice la paz social erradicando cualquier forma de desigualdad y violencia. Una Constitución a la altura de lo que Chile se merece".

La declaración puntualizó que "no nos corresponde analizar resultados electorales: la Convención Constitucional no responde a una contingencia específica porque, debemos concentrarnos en escribir una nueva Constitución. No obstante, por supuesto que reflexionamos sobre lo que la ciudadanía manifiesta y más que nunca, nos comprometemos a seguir adelante con nuestro cometido".

El comunicado señala que "todas y todos los ciudadanos pueden confiar en que nuestro trabajo con el eventual próximo presidente de Chile y el Congreso, estará a la altura democrática que todos esperan de nosotros".

Hacia el final, la mesa de la CC reafirmó que "tengan la certeza que hoy, más que nunca, haremos nuestros mejores esfuerzos por cumplir con nuestra labor y demostrar con hechos nuestro compromiso con todas y todos los chilenos, convocando a todos los sectores democráticos para construir en colaboración, con humildad y sin exclusiones".

Debate entre Constituyentes

Previo a la declaración pública, la misma presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, se había referido a los resultados de las elecciones de presidente y parlamentarias y había hecho un llamado a defender el proceso constituyente y a escoger un gobierno que apoye el trabajo de los convencionales. "La jornada de este domingo nos ha dejado importantes enseñanzas y reflexiones como país", señaló.

Sostuvo que la CC "se ha erguido para plasmar los anhelos que por años clamó Chile en las calles: pensiones, democracia, justicia y dignidad. Es importante defender la Convención, y hay que hacer correr la voz por todos los territorios, ese es el desafío más urgente".

Su intervención en redes sociales finalizó manifestando que "la Convención es el mayor camino democrático para solucionar los problemas de nuestra sociedad. Necesitamos un gobierno que acompañe este proceso de sana y pacífica convivencia y que se comprometa en el respeto de los DDHH".

Algunos constituyentes se sumaron al debate como la representante de Chile Podemos Más, Marcela Cubillos (UDI), quien arremetió contra la presidenta de la Convención, Elisa Loncon, haciendo un llamado a moderar las propuestas que ha impulsado su mesa.

"El oficio de Elisa Loncon demandando al Congreso cambio de reglas del juego del proceso constituyente tendrá que guardarlo en un cajón. Somos minoría en la CC pero Chile no aprobará cualquier texto que salga de ahí", escribió en su cuenta de Twitter.

El tema lo abordó también el convencional por la Región de Magallanes, Mauricio Daza, en la misma red social.

"En la CC debemos reflexionar con humildad y autocrítica. Si Kast gana, el proceso constituyente peligra. Discursos grandilocuentes, disruptivos, mesiánicos y agresivos; más fallas políticas, comunicacionales y de gestión han ayudado a generar temor e inestabilidad", señaló.

En estos momentos el trabajo de la Convención está avanzando en distintas comisiones temáticas, cuyas propuestas debieran dar paso a las respectivas votaciones ante el pleno en febrero próximo.De ahí a mayo, incluido un eventual plebiscito dirimente para aquellas materias donde no hubo consenso pero sí apoyos importantes, el país podría ya contar con el texto de una nueva Constitución.