Cristián Monckeberg, Convencional (RN): “Más que plazos, aquí se requiere voluntad de conformar esos 2/3”

DF Constitucional

El exministro de Estado de RN llama a la izquierda a ejercer el liderazgo como mayoría que tiene en la Convención y a abrir el camino a los acuerdos. “Nosotros estamos absolutamente disponibles”, dice.

Como “eficientes” califica el convencional constituyente Cristián Monckeberg los siete meses que suma el proceso para redactar una nueva Constitución, pero al mismo tiempo cuestiona la falta de diálogo y tolerancia para lograr acuerdos. Y, por lo mismo, destaca la necesidad de terminar el trabajo el 4 julio. “Ya un año es suficiente y excesivo”, afirma el exministro de Estado y exdiputado RN.

“Más que plazos, lo que se requiere aquí es voluntad de conformar esos 2/3, dejar complejos de lado y avanzar en el acuerdo que permita tener una propuesta de Constitución coherente”, enfatiza.

- ¿Falta que asomen liderazgos en algunos sectores como el Frente Amplio y en el oficialismo?

- (...) A veces parece que se olvida y surgen algunos que señalan que algunos en la derecha están obstruyendo, pero no podemos obstruir, porque para eso se necesitarían 53 constituyentes y tenemos 37.

La mayoría está en la izquierda y la izquierda no está ejerciendo su liderazgo. Pareciera que se les olvidó que el 11 de marzo empiezan a gobernar y, evidentemente, una buena o una mala Constitución traerá consecuencias no solamente para el país, sino que también le puede reventar en la cara al propio Presidente Gabriel Boric.

Yo no digo liderazgos salvadores o mesiánicos, eso ya se acabó (...) Ahí está el Frente Amplio, el Colectivo Socialista y el PC, que no conversa mayoritariamente con el Frente Amplio y el Colectivo Socialista.

Entonces, yo espero que asuman su rol de liderazgo, de mayoría política, de ser gobierno y conduzcan en estos cinco meses más el lograr acuerdo de 2/3, para eso nosotros estamos absolutamente disponibles.

- ¿Qué temas advierte más complejos, hablamos del término del bicameral por ejemplo?

- Somos 154 constituyentes activos. Y cada uno llegó aquí con ideas, con sueños. Está bien, pero tienen que ir acompañados de realismo y de responsabilidad. No puedo simplemente abogar por que mi sueño quede en la Constitución y el resto me dé lo mismo (...).

Yo no puedo pretender que Chile sea un parque nacional completo y que, en vez del Presidente, tengamos un guardaparques, pero hay muchos que si lo buscarían y aspiran a eso. Eso tiene que ir de la mano y tiene que conversar con un modelo económico y con un desarrollo económico que permita calidad de vida para todas las personas que habitamos en el país.

Entonces, el terminar con la minería no se condice con un país que quiere seguir creciendo y desarrollándose. A eso me refiero con levantar banderas, ser responsables y llevarlas a buen puerto.

En el sistema político pasa exactamente lo mismo. Tenemos que corregir ciertos vicios de nuestro sistema político y hacer que mejore, que permitan a un Presidente llevar su gobierno delante de buena manera, que permita al Congreso ser más eficiente, que como Estado se responda de mejor manera a las demandas ciudadanas y las soluciones que se han dado no van por esa línea necesariamente y por eso se requiere dejar de lado los sueños personales y tratar de pensar un poquito más responsablemente. Y eso es lo que está faltando. Y ahí está, por ejemplo, el debate si vamos a tener una cámara o dos cámaras.

“Hay que cerrar este capítulo”

- ¿Usted es partidario de mantener el bicameralismo?

- Al Parlamento lo han llenado de mitología, que una cámara es más eficiente, que una cámara va a permitir que las leyes salgan más rápido. Es un craso error. No, no es más eficiente una cámara que dos. Nosotros tenemos que buscar un buen proceso legislativo que saque adelante buenas leyes, más rápido. Pero eso no se logra eliminando una cámara porque produce un montón de otros vicios. Por ejemplo, qué pasa si el presidente y la Cámara Única tienen mayoría, van a hacer lo que mejor les parezca y si acaba cualquier tipo de evaluación más reposada o más meditada respecto de las políticas públicas, ¿qué va a pasar con la representación de las regiones si tenemos una sola cámara? Es evidente que Santiago va a quedar muy representado en una cámara de 205 personas, 83 son de Santiago. Y de las regiones como Aysén, Magallanes, Arica, tienen cada uno de ellos dos representantes. Se acaba la desconcentración del poder que tanto se ha abogado. Evidentemente, como hoy ya no pueden seguir haciendo lo mismo ambas por ningún motivo, pero sí para tenerlas con roles distintos y, en algunos casos, con procesos de revisión entre unos y otros.

- ¿Qué podría suceder con el plebiscito de salida?

- El capítulo constitucional tenemos que cerrarlo de una vez y ya hemos cometido suficientes errores como para seguir con este capítulo. La Presidenta Bachelet intentó un proceso constituyente y para mí creo que fue un error histórico no haber insistido en eso y haberlo sacado adelante (…) Nadie sabe qué va a pasar en un plebiscito de salida, porque todavía no está listo el proyecto de Constitución, pero apostar a un rechazo es un fracaso para quienes estamos en la Convención y también es un fracaso para el país.

Entonces, a no tomarse a la ligera el plebiscito de salida, que tiene que ojalá reflejar el apoyo a un buen trabajo dentro de la Convención.