La instalación de la Convención: hitos de una histórica y accidentada jornada

La elección del vicepresidente de la Convención necesitó de tres rondas de votación para poder elegir a quien acompañará a Elisa Loncón.

18:30 La elección del vicepresidente de la Convención necesitó de tres rondas de votación para poder elegir a quien acompañará a Elisa Loncon. El constituyente Jaime Bassa se impuso en la primera ronda con 51 votos, y en la segunda vuelta con 74. Y no fue sino hasta la tercera votación que obtuvo la mayoría absoluta con 84 sufragios.

17:45 La elección de vicepresidente (a) de la Convención Constitucional irá a una tercera vuelta, luego que se impusiera por segunda vez Jaime Bassa con 74 votos. La norma exige una mayoría absoluta de 78 votos, por lo que los constituyentes se disponen a emitir nuevamente sus votos para completar la mesa del organismo que redactará la nueva Carta Magna del país.

16:55: El convencional de la lista Apruebo Dignidad Jaime Bassa se impone con 51 preferencias en la primera votación para elegir al vicepresidente del organismo, pero por no alcanzar el quórum de 78 se repite la votación. La derecha presentó de candidata a Pollyana Rivera quien no logró superar a Bassa, llegando a obetener sólo 35 preferencias.

15:20: Con amplia ventaja (96 votos), la convencional representante del pueblo mapuche Elisa Loncon se quedó con la presidencia de la Convención Constitucional, dejando atrás a la otra candidata de los pueblos originarios, Isabel Godoy (colla). Con lo que se cumple el criterio que muchos convencionales habían planteado antes de la instalación, en cuanto a que debería ser encabezada por una mujer –por el carácter paritario del organismo- e, idealmente, representante de los pueblos originarios.

El candidato más cercano a Loncon fue el representante de la derecha Harry Jürguensen, pues gran parte de su sector (ChileVamos) mantuvo la votación de la primera vuelta.

En su discurso de asunción, la presidenta de la Convención Constitucional, con evidente emoción, envió "un saludo grande al pueblo de Chile desde el norte hasta la Patagonia, en la isla, a todo el pueblo que nos está escuchando" y señaló que con su llegada a la presidencia del organismo el pueblo mapuche cumple un sueño, adelantando que "esta Convención que me toca presidir transformará Chile"

"Este saludo y agradecimiento es también para la diversidad sexual, para las mujeres que caminaron en contra de todo sistema de dominación. Agradecerles que estamos instalando aquí una manera de ser plural, democrático, participativo. Por eso esta convención transformará Chile en un Chile plurinacional, en un Chile multicultural, que no atente contra los derechos de las mujeres, de las cuidadoras, que cuide la madre tierra, que también limpie las aguas. Este sueño se hace realidad, es posible refundar este Chile", expresó Loncon.

Ataviada con su traje típico, la presidenta de la Convención también recordó a los pueblos originarios de Canadá que han sufrido masacres y agradeció el apoyo de la machi Francisca Linconao y a su madre, saludo que hizo extensivo a las madres que luchan por el futuro de sus hijos. Tanto en español como en mapudungun.

13:23: Finaliza la primera vuelta en la que se impone la representante de los pueblos originarios Elisa Loncon, con 58 sufragios, pero por no alcanzar el quórum de 78 votos deberá realizarse una segunda elección. A Loncón la seguieron en votación Isabel Godoy (35), Harry Jürguensen (36), Patricia Politzer (20), Cristina Dorador (3), Agustín Squella (1), Natividad Llanquileo (1) y Daniel Bravo (1).

Loncón, la carta mapuche para encabezar la Convención, fue apoyada principalmente por un sector de pueblos originarios, el Frente, Amplio y algunos independientes; por su parte, Isabel Godoy recibio el respaldo también de algunos representantes de pueblos originarios, la Lista del Pueblo e independientes. El candidato de la derecha, Harry Jürguensen recibió los votos de Vamos por Chile, el pacto de su sector. La periodista Patricia Politzer, en tanto, recibió el respaldo de su lista, Independientes No Neutrales, algunos independientes y el voto DC.

Esto podrá variar en la segunda vuelta, porque se especula que la derecha podría volcarse a otras candidaturas para y que algunos votantes de Godoy podrían sufragar a favor de Loncon para asegurar su presidencia.

13:20: Se inicia la votación en que los convencionales constitucionales deben elegir a la mesa que condicirá todo el proceso, es decir, a un presidente (a) o vicepresidente. La votación es abierta por lo que se puede votar por cualquiera de los convencionales y la mayoría para ser electo es de 78 votos, de no alcanzarlos nadie, se deberá repetir.

13:05: En medio de una accidentada sesión de instalación, con una serie de interrupciones debido a los incidentes ocurridos en el entorno de la sede del Congreso en Santiago, finalmente pasadas las 13:00 horas, los 155 convencionales constituyentes asumieron el cargo que les entrega la responsabilidad de redactar la nueva Constitución, en un plazo de nueve meses o como máximo un año.

La ceremonia –encabezada por la relatora del Tricel Carmen Gloria Valladares- se reinició, pese a que un grupo de la Lista del Pueblo se había negado a ello y algunos habían salido de la sede a conversar con los manifestantes y Carabineros para contribuir a terminar con los incidentes que provocaron que se suspendiera por más de una hora el inicio de la ceremonia, los que posteriormente se fueron integrando de a poco al acto de proclamación de las candidaturas.

La petición de los manifestantes era que se retirara el carro lanza aguas, pese a que Carabineros, por su parte, le manifestó a los constituyentes que se prestaron para conciliar en la situación, que no pueden renunciar a su responsabilidad de controlar el orden púbico.

12:35: La relatora del Tricel, Carmen Gloria Valladares asegura que no ya no hay incidentes en las inmediaciones de la sede del Congreso en Santiago y que no hay detenidos, por lo que habría sido confirmado por los representantes de la Lista del Pueblo.

12:12: Los integrantes de la Lista del Pueblo mantienen su postura de que no se inice la ceremonia de instalación de la Convención mientras no se terminen los incidentes con Carabineros en los alrededores de la sede del Congreso en Santiago, para lo cual exigieron a la Segpres que se retiren las Fuerzas Especiales, ya pasado el mediodía no se puede retomar la cemeromia.

Para que se retire FFEE, un grupo de convencionales está tratando de dialogar con el oficial encargado a fin de lograr que se retiren y se pueda iniciar la ceremonia.

11:22: "La ceremonia se reanudaría a las 12:00 del día, con el objeto de asegurarnos que el país esté tranquilo y podamos tener la ceremonia que corresponde a nuestro país", comunicó oficialmente la relatora del Tricel Carmen Gloria Villadares. Ello debido a que convencionales de la Lista del Pueblo, pueblos originarios y algunos independientes se niegan a participar en el acto mientras no estén seguros de que se tranquilice la situación y termine la "represión" de Carabineros fuera de la sede del Congreso en Santiago.

11:00: Con más de una hora de retraso y en medio de manifestaciones de parte de convencionales de la Lista del Pueblo, que no cesaron mientras se escuchaba el himno nacional e impidieron hablar a la relatora del Tricel, Carmen Gloria Valladares, quien no pudo dar inicio a la ceremonia de instalación de la Convención Constitucional.

Los convencionales reclaman que sus familiares y amigos estarían siendo golpeados por Carabineros en las afueras del Congreso en Santiago. Debido a ello, la propia Valladares suspendió unos minutos el inicio del acto para conocer lo que está ocrriendo fuera.

10:39: Cuando aún no se inicia la ceremonia oficial de instalación, un pequeño grupo en el entorno de la sede del Congreso provocó enfrentamientos con Carabineros, que debió usar el carro lanzaguas para evitar que los manifestantes retieren las vallas papales en el sector de tribunales con el Museo Precolombino.

10:30 Pese a que desde las 8.30 comenzaron a llegar algunos convencionales constitucionales a la sede del Congreso en Santiago, la ceremonia -fijada para las 10 de la mañana- aún no comienza, porque todavía no arriban todos, principalmente algunos representantes de la Lista del Pueblo, mientras que se comienzan a acomodar los que están dentro de la zona en que se realizará el acto, que será conducido por la relatora del Tricel, Carmen Gloria Valladares.

10:20 Dentro de una serie de manifestaciones y símbolos exhibidos por los convencionales, representantes feministas despliegan un lienzo que señala: "Desde hoy, siempre con nosotras"

9:15 A esta hora ya se encuentran en la sede del Congreso en Santiago algunos convencionales como las representantes de Chile Vamos; Marcela Cubillos, Constanza Hube y Teresa Marinovic, además de varios de regiones, entre ellos el abogado Agustín Squella y el exministro, Rodrigo Alvarez. Así como también una de las que suena para el cargo de presidenta de la Convención, Patricia Politzer, y una de las convencionales de pueblos originarios, Francisca Linconao.

9.00 Mientras que el convencional Renato Garín dijo que arribará a la ceremonia en un taxi, conducido por una mujer y acompañado por el presidente del Partido Radical y precandidato presidencial, Carlos Maldonado, quienes hicieron un alto en el monumento del expresidente Salvador Allende, frente a La Moneda.

8.30 Desde muy temprano este domingo se comenzaron a movilizar los grupos que acompañarán a algunos convencionales constituyentes hasta el entorno de la sede del Congreso en Santiago, entre ellos, representantes del pueblo mapuche que realizaron una ceremonia en el Cerro Santa Lucía para luego desplazarse hasta la Plaza de Armas; mientras simpatizantes de la Lista del Pueblo se organizaron en Plaza Baquedano para marchar desde allí hacia el centro de la capital con sus convencionales.

En tanto, los adherentes del Frente Amplio se desplazan desde el Barrio Yungay hasta la sede del Congreso en Santiago.

Programa

Esta mañana, desde las 10, en el exCongreso está programada la sesión de instalación de la Convención Constituyente (CC), la que será encabezada por la secretaria relatora del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), Carmen Gloria Valladares, quien además deberá tomar juramento o aceptación del cargo a los 155 integrantes.

La ceremonia estará cargada de simbolismos y será trasmitida por señal oficial y replicada en www.df.cl. La principal decisión será elegir presidente (a) y vicepresidente (a), y resolver la forma de funcionamiento de la primera semana.

Existe un plan de seguridad para el entorno del exCongreso y el Palacio Pereira, donde se desarrollarán algunas actividades de la CC. Para la jornada de hoy también están contempladas algunas marchas y constituyentes de la Lista del Pueblo van a reunirse temprano en la Plaza Baquedano para trasladarse desde ahí a la ceremonia.

La transmisión será seguida por los medios que se acrediten en un sector de los jardines del ex Congreso, donde existirá una tarima para declaraciones de la mesa electa y diversos constituyentes una vez terminada la jornada, lo que se calcula para las 13 horas aproximadamente dependiendo del curso de la elección de la mesa.

La previa

Varias son las actividades previas que han realizado los constituyentes antes de la histórica jornada. Este martes se realizó una nueva reunión de 52 constituyentes autoconvocados de oposición y algunos pueblos originarios para analizar diversos aspectos de esa jornada y la primera semana de trabajo. Entre los acuerdos, quedaron de enviar al Ministerio de la Secretaría de la Presidencia (de donde depende la secretaría técnica) una serie de requerimientos.

Entre otros aspectos, manifestaron la necesidad de que los representantes de los pueblos originarios puedan aceptar el cargo en su lengua, que exista un minuto de silencio por las víctimas de las violaciones a los Derechos Humanos durante el estallido social, del golpe militar de 1973, y por los 500 años de la colonización.

Respecto a la elección de la mesa, el grupo de constituyentes es partidario de elegir una transitoria, hasta tener el reglamento y que luego se elija un segundo equipo directivo. En la forma de votación hay distintas opciones sobre la mesa, como que todos los constituyentes sean candidatos, que sea pública y que se elijan por separado al presidente (a) y luego al vicepresidente (a). Respecto al trabajo de la primera semana, propusieron que sea de lunes a viernes.