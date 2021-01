Los candidatos a constituyentes en cinco claves | Juan Moreno, Macarena Letelier y Guillermo Larraín

DF Constitucional

Tres aspirantes plantean sus definiciones en materia de derecho de propiedad, medioambiente, seguridad social, derechos laborales y reforma tributaria.

De todas las elecciones en que este año los chilenos deberán concurrir a las urnas para elegir a sus representantes, la Convención Constitucional será histórica, ya que sobre quienes resulten electos descansará la responsabilidad de diseñar el futuro de Chile, a través de una nueva Constitución. Por eso hemos querido presentarles en una serie de artículos las definiciones de algunos candidatos sobre temas vinculados a la economía y los negocios que resultarán clave para el desarrollo del país y mejorar las condiciones de vida de los chilenos: derechos de propiedad, medioambiente, seguridad social, derechos laborales y reforma tributaria.

En esta primera publicación, el dirigente sindical Juan Moreno, la abogada Macarena Letelier y el economista Guillermo Larraín nos dieron sus definiciones en estos ámbitos.

Juan Moreno (dirigente sindical):

Pacto Lista del Apruebo, distrito 14 (Alhué, Buin, Calera de Tango, Curacaví, El Monte, Isla de Maipo, María Pinto, Melipilla, Padre Hurtado, Paine, Peñaflor, San Bernardo, San Pedro y Talagante). 1.Derecho de propiedad Es un tema que va a traer bastante discusión. Yo quiero establecer el tema del derecho a la propiedad con una definición súper simple. El derecho de propiedad tiene que ver con que no afecte los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras y el derecho de propiedad tiene que ser delimitado, tiene que tener una limitación. Por lo tanto, no porque una persona tenga algo puede pasar a llevar a otros o pasar a llevar el derecho de acción de otros ciudadanos. El derecho de propiedad tiene que ver con los aspectos laborales, pero también con las comunidades indígenas; con el derecho de propiedad del agua, que hoy día están privatizados. Con el concepto de derecho de propiedad de la actual Constitución se vulneran los derechos ciudadanos, los derechos laborales y constitucionales y eso es lo que hay que cambiar.

2. Medioambiente

Se deben generar políticas donde se restablezcan los acuerdos que permitan la convivencia de la comunidad y que no todo se transforme en un negocio. Y, por lo tanto, en términos generales, la depredación es con lo que tenemos que terminar hoy día, tanto de parte de los capitales como del mercado.

3.Seguridad social

En materia de pensiones actualmente hay una deuda con la que hay que terminar y algunas cosas que se deben cambiar en la Constitución son, por ejemplo, las mutuales. En materia de pensiones tenemos que hacer un nuevo pacto para que los pensionados tengan un ingreso mínimo que les permitan tener una vejez digna y en un estado de igualdad, a través de una política solidaria y no sólo subsidiaria, donde el Estado cumpla un rol. Hay que darle a los chilenos igualdad de trato en salud, vivienda y en pensiones.

4. Derechos laborales

En la nueva Constitución se debe establecer el concepto de trabajo decente, que asegure las remuneraciones suficientes y equitativas, que permitan satisfacer las necesidades de los trabajadores y sus familias; la no discriminación, estableciendo el derecho a igual remuneración el mismo salario a hombres y mujeres. Se debe proteger la igualdad de trabajo de manera que a nadie se le impida acceder a ningún tipo de empleo por razones que no sean fundadas y se debe reconocer el trabajo en el hogar y se debe reconocer como derecho fundamental la libertad sindical y el derecho a huelga, sancionando las prácticas antisindicales. El estado debe asumir el rol de facilitador del diálogo y resguardar el empleo, entre otras, en las nuevas formas de trabajo.

5. Reforma tributaria

Los que más tienen deben aportar más y se debe garantizar un aporte al Estado mucho más potente y más robusto. El impuesto a la riqueza debe ser parte del debate para una nueva Constitución y se debe abordar el royalty. Para garantizar los beneficios del Estado, los que tienen más deben aportar más.

Macarena Letelier (Abogada Indep. UDI):

Pacto Vamos por Chile, distrito 10 (La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín y Santiago).

1. Derecho de propiedad Las personas quieren y requieren seguridad y certeza en esta materia. Considerando la importancia que la Constitución debe darle a la persona, la propiedad debe mantener la función social junto con un régimen claro en materia de expropiaciones.

2. Medioambiente

La próxima constitución es responsable de pensar en las generaciones del futuro. Todos, Estado, empresas, personas, tenemos que promover la sostenibilidad, el cuidado del medioambiente. Actualmente el artículo 19 N° 8 establece que la Constitución asegura a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y que es deber del Estado velar por que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. Como ha advertido el mundo académico, la consagración expresa del derecho a un medio ambiente sano, como tal, en la Nueva Constitución, será un piso mínimo en la discusión que se viene. En el contexto de crisis climática en que vivimos, sin duda alguna se discutirán propuestas relativas a la profundización de la democracia ambiental y la lucha contra el cambio climático, en que deben participar de manera colaborativa el Estado, el mundo privado y la sociedad civil.

3. Derechos sociales

Se debe asegurar el acceso a derechos básicos, no sólo en el caso de la educación, pensiones y salud, porque lo que quiere la gente es un umbral de calidad mínimo. Derechos sociales que protejan y den seguridades. Todo, en el entendido de que la Constitución nos da un marco, un reflejo de un pacto social, pero es fundamental la capacidad y eficiencia del Estado para dar cumplimiento a lo que se establezca y las acciones para hacerlos exigibles. Pensiones que aseguren una vejez digna, el adulto mayor es la base de todos nosotros. Un ingreso mínimo garantizado y legitimar los sistemas con buenas prácticas y transparencia. Reconocer el trabajo informal o sin regulación de las mujeres... es un gran desafío.

4. Derechos laborales

La pandemia nos obligó a experimentar con fuerza la flexibilidad -en la formalidad-, a incorporar tecnología, teletrabajo y una cultura más fuerte de trabajo en equipo. El gran tema en esta materia está en el sector público y los derechos laborales de los funcionarios. La lógica del estatuto administrativo tiene que adaptarse al tiempo que vivimos, porque al final volvemos a la persona como centro, un Estado donde quienes lo componen cuenten con derechos que les permitan trabajar mejor y dar un mejor servicio. Promover en los casos que el tipo de trabajo lo permita la flexibilidad dentro de la formalidad, y más allá de lo jurídico en la regulación de cuentas individuales, pilares solidarios, que exista la conciencia como humanos que somos del derecho del adulto mayor a la pensión digna.

5. Reforma tributaria

Este es un tema de ley, dinámico, donde el marco debe estar en la Constitución, mantener lo que ha servido y escuchar a los expertos en lo que pueda promover más empleo y progreso al país. Quienes queremos participar en la redacción de la nueva Constitución llegamos con ideas claras y fuerza, pero el mayor aporte será escuchar y lograr que las diferencias sumen sin por eso dejar los principios de lado.

Guillermo Larraín (Economista DC)

Pacto Lista del Apruebo, distrito 12 (La Florida, la Pintana, Pirque, Puente Alto y San José de Maipo)Para hablar de lo constitucional es necesario ir más allá para alimentar el debate, consolidar lo que en realidad queremos hacer e identificar otros cambios necesarios de hacer. Por ello, voy más allá de lo estrictamente constitucional.

1.Derecho de propiedad

Es fundamental para el desarrollo y la libertad de las personas. Debe tener un sólido pero inteligente reconocimiento constitucional. Hoy, en la mayor parte de los casos, el régimen funciona bien, pero existen problemas esenciales que debemos resolver: agua, pertenencias mineras, entre otros. Esos bienes específicos son cruciales porque el desarrollo económico chileno los usa intensamente y, por lo tanto, su discusión debe considerar eso. Chile seguirá siendo un país minero y agrícola, eso no está en juego, pero ello requiere ser coherente con la priorización del consumo humano en el caso del agua.

2. Medioambiente

El principal problema ambiental del país hoy es el riesgo de escasez hídrica no en el norte, sino en la zona centro y centro sur. Aquí vive la enorme mayoría de la población. La crisis hídrica es una mezcla de sobreexplotación e ineficiencia en su uso, todo ello tras un manto de cambio climático que agudiza todos los problemas. Urge una nueva gobernanza del agua. Es también necesaria una nueva gobernanza para el ordenamiento del territorio: líneas de transmisión eléctrica, puertos, plantas desalinizadoras, entre otros.

3. Seguridad social

Chile debe garantizar derechos sociales a sus ciudadanos de manera justa y progresiva, de manera que también puedan gozar de igual trato nuestras hijas y nietas. Esta aspiración debe materializarse diferenciadamente según el caso. Una vez superada la pandemia, el acceso a la salud será aun más importante porque el COVID postergó la atención de muchas necesidades. Es urgente mejorar las pensiones y el acceso a la vivienda. Estas cosas, sin embargo, no son de resorte directo de la Constitución sino que es el sistema democrático el que deberá graduar y diseñar la forma cómo irá enfrentando esos problemas. En ese sentido, urge resaltar la importancia de mejorar nuestro sistema democrático.

4. Derechos laborales

En un marco global de reequilibrio de poder en Chile – Poder Ejecutivo y Legislativo, poder central y regional – es necesario avanzar hacia una mayor horizontalidad en las relaciones laborales. Esa horizontalidad debe materializarse en una mayor capacidad de negociación de los trabajadores. Para fortalecer la negociación colectiva se necesita ampliar el rango de su cobertura a temas más allá de los salariales. Para viabilizar eso es importante mejorar las condiciones y modernizar el ejercicio del derecho a huelga, permitiendo alternativas que permitan su uso gradual de manera de equiparar la capacidad negociadora de trabajadoras con el objetivo de fondo que es que el progreso de la empresa sea compartido entre sus contrapartes.

5.Reforma tributaria

La reforma tributaria no es materia de la Constitución. Algunos principios que debieran ser considerados incluyen un principio de justicia o proporcionalidad del esfuerzo tributario en el financiamiento del Estado. Este principio de justicia debe promover que sean tratados como iguales quienes lo son y diferente a quienes difieren. La tributación es el instrumento que permite a todos los ciudadanos financiar sustentablemente el fisco. Ello requiere ser constitucionalizado, así como la necesidad de sancionar duramente a quienes no cumplan este deber mutuo.