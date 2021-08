Los cinco convencionales que menos han votado en las sesiones durante el primer mes de la Convención

DF Constitucional

Un estudio de la plataforma Contexto y un informe de Tresquintos llegan a la misma conclusión y expertos estiman que esto es preocupante para el desarrollo del proceso, pero creen que la dinámica cambiará cuando se entre a los temas de fondo.

En el marco de las evaluaciones que se han hecho al primer mes de funcionamiento de la Convención Constitucional, algunos organismos han medido la participación de los convencionales a través de la forma más práctica de expresión, como es el voto. De este modo se constató que algunos de ellos no registraron participación en una o más de alguna de las votaciones realizadas durante los primeros 30 días de trabajo, donde se eligieron además de la mesa, siete vicepresidencias adicionales y presidencias de comisiones, entre otros temas.

Según un informe de la plataforma política Tresquintos, en que midió 121 votaciones, cinco convencionales constituyentes están por debajo del 70% de participación. No pudiendo determinar si no ejercieron su derecho a voto por ausencia -pues no existe un registro de aquello- o simplemente porque no quisieron hacerlo en determinadas materias.

Estos convencionales son Jorge Arancibia (indep. Vamos por Chile), con un 68,6% de participación; Francisca Linconao (escaño reservado, pueblo Mapuche), con 64,5%; Lidia González (escaño reservado, pueblo Yagán), con 52,9%; Fernando Salinas (indep. Lista del Pueblo), con 42,1%; y, finalmente, Felipe Harboe (PPD, Lista del Apruebo), con 29,8%.

Un estudio más completo de la plataforma Contexto –integrada por Humanas, Espacio Público, Universidad Diego Portales y Observatorio Ciudadano-, creada para seguir el proceso constituyente, llegó a la misma conclusión respecto de los convencionales que menos hicieron uso de su derecho a sufragio durante el primer mes. Así, su estudio revela que en ese periodo Harboe se restó de votar en 81 ocasiones, Salinas en 70, González en 59, Linconao en 42 y Arancibia en 39.

Ejercicio preocupante

Este fenómeno es preocupante para la oficial de Programa para Chile de IDEA internacional, María Jaraquemada, ya que según sostiene "la parte en que se expresa la función pública de los convencionales es votando", por lo que asistir a votar debiera ser uno de los principales deberes de los convencionales, añade.

Jaraquemada explica que a través del voto "se ejercer la representación que se le dio a los constituyentes para estar ahí y todas esas personas que votaron por ellos, si no ejercen su voto, se quedan sin representación, su voz no se va a escuchar".

Por otro lado, si no participan en las votaciones debieran tener excusas para ello y también sanciones que debieran ir escalando, en el caso de que el o los convencionales sean "reincidentes o contumaces" en esta actuación, sostiene Jaraquemada. Todo esto debería ser abordado en el reglamento que se está elaborando.

Y si bien por ahora se están acordando temas más bien "operativos" es igualmente importante que todos voten, dice; aunque hace hincapié en que cuando se comience a trabajar en los temas de fondo será clave que todos ejerzan su derecho a voto. Ello, porque las distintas materias requieren ser aprobadas con un alto quorum (2/3, es decir 103 votos).

Con Jaraquemada coincide el abogado constitucionalista Tomás Jordán, quien subraya que no sólo algunos se han restado de votar en reiteradas ocasiones, sino que además están los que no integran ninguna de las comisiones que se han creado, lo que considera un error.

Jordán sostiene que es "muy importante que voten y participen en las comisiones, porque hay convencionales que, además de haber votado muy poco, tampoco están en las comisiones". Ya que aunque no sean los temas de fondo los que se están abordando en esta etapa, a su juicio, este es el momento en el que se van dibujando los acuerdos y destacando los convencionales que serán los negociadores, articuladores de estos acuerdos.

Por lo tanto, agrega el abogado, es muy clave que empiecen a interactuar "para efecto de saber quién es quién en sus posiciones, para contar votos incluso". Por lo que, desde su punto de vista, el error de no hacerlo es que "le quita fuerza a la Convención para efectos de pensar en las negociaciones que se van a abrir a partir de la entrada en vigencia del reglamento y comiencen a discutir los temas de fondo".

Prematuro sacar conclusiones

La contrapartida a estas posiciones, la presenta el también abogado constitucionalista Javier Couso, a quien le parece "prematuro" sacar conclusiones apresuradas en base a las primeras cuatro semanas y, a diferencia de Jaraquemada, le resta importancia al debate, puesto que "no se ha votado aún ninguna norma constitucional".

Sin perjuicio de que también existe un alto número de quienes se han abstenido, lo que no implica no votar, sino que con ello se expresa una voluntad de que no está a favor ni en contra de lo que se está votando, explica Couso, definición que, además, le parece "perfectamente legítima" que se tome por parte de los convencionales, en esta etapa del proceso.

Qué dicen los aludidos

Consultados los aludidos –a dos de ellas no fue posible ubicar-, el exsenador Jorge Arancibia se mostró sorprendido por los datos que arrojan estos informes, pues asegura que "he votado siempre y unas pocas veces, muy pocas, me he abstenido", por lo que cree que hubo algún error en el sistema; quien reconoce no haber votado durante una semana en que se realizaron muchas votaciones, debido a haber sufrido un accidente que lo obligó a estar en reposo absoluto e incluso lamentó no integrar ninguna comisión, hasta ahora, por la misma razón, es Fernando Salinas.

Por su parte, el exsenador Felipe Harboe explicó que su baja participación en las votaciones del primer mes se debió a que los primeros 10 días estuvo con cuarentena y no estaba completamente habilitado el sistema de votación remota; luego, hubo algunos temas en los que manifestó previamente que no debían votarse, porque se trataba de situaciones que ya se habían resuelto en la votación principal; y, por último, no participó en un par de votaciones –lo que anunció explícitamente-, porque le parecía que eran temas ajenos a Convención.

Tanto Salinas como Harboe explican que por motivos que van más allá de su decisión quedaron fuera de las comisiones, pero con unos cambios que se efectuaron esta semana, podrán acceder a la Comisión de Descentralización en la que coincidentemente les interesa participar.