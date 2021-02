¿Proyectos que no prenden? Pese a su popularidad, iniciativas ingresadas antes del receso legislativo no impactarán en la campaña para la convención

DF Constitucional

Según los expertos algunos proyectos que en otras circunstancias habrían despertado el interés y debate ciudadanos, en el marco de la elección de constituyentes están siendo opacados por los efectos de la pandemia.

Cuando la mayoría de los aspirantes a integrar la Convención Constitucional ya están en terreno promoviendo sus candidaturas, en el Congreso se han ingresado algunas iniciativas que podrían generar algún ruido al proceso, reabriendo debates que parecían haberse superado. El proyecto más avanzado es el que crea el sistema de votación anticipada, que se espera pueda aplicarse en las elecciones del 11 de abril.

Sin embargo, hay otras dos mociones que reflotaron la preocupación por lo aparentemente permisiva que seguiría siendo nuestra legislación en materia de límite al gasto electoral y por la imposibilidad de que los chilenos residentes en el exterior puedan votar para elegir a los representantes a la convención. Aunque, a diferencia de otras veces que se ha legislado sobre estos temas, ahora no estarían generando impacto en el debate público.

El voto anticipado es el que está más avanzado, pues ya fue aprobado en la Cámara en su primer trámite; no obstante, no existe consenso entre los expertos en cuanto a su utilidad, porque mayoritariamente genera dudas acerca del resguardo de la confidencialidad del voto. Por otro lado, la idea original que buscaba facilitar el sufragio no sólo anticipado, sino también por correo, para quienes por distintas razones no pudieran trasladarse hasta el lugar de votación, fue descartado por el gobierno. En cualquier caso se desconoce si alcanzará a estar vigente para el 11 de abril.

Sobre la citada iniciativa, el director ejecutivo del capítulo chileno de Transparencia Internacional, Alberto Precht, señala que el voto anticipado es una buena medida que responde a una antigua aspiración de la sociedad civil; sin embargo, alertó sobre el hecho de que si la normativa no era aprobada y despachada antes del receso parlamentario, "es mejor que no se aplique el piloto", en los próximos procesos electorales de abril, justamente lo que ocurrió, ya que el Senado recién podrá revisarla al regreso de vacaciones.

Y de ser despachado muy cerca de las elecciones, desde su punto de vista, "el Servicio Electoral no va a poder realizarlo de buena forma y eso puede abrir riesgos de que no funcione".

Otras prioridades

De lo que no tiene dudas el cientista político Patricio Gajardo es que estas iniciativas presentadas casi encima del receso legislativo, es difícil que avancen antes de la elección de abril; pese a ser "tremendamente populares", particularmente la que dice relación con bajar nuevamente el límite al gasto electoral, y en ocasiones anteriores ese tema se ha tomado la agenda pública. Sin embargo, en el actual escenario no cree que tengan influencia en el marco del debate de los aspirantes a la Convención Constitucional.

A juicio de Gajardo "en el actual contexto de pandemia, crisis económica e incertidumbre, es difícil movilizar a la ciudadanía hacia estas propuestas, que sí podrían haber influido en otro escenario. Sin embargo, estos temas no son prioritarios para la gente, que más bien está enfocada en el proceso de vacunación, por ejemplo".

"Hay otras prioridades para la gente en estos momentos, por lo que es poco probable que se genere presión por los temas de estos proyectos y que la ciudadanía se movilice por ellos", enfatiza Gajardo, quien hace hincapié en que tal vez todo podría cambiar si el proceso de vacunación, por ejemplo, no avanza como se espera, se comienza a retardar o no se cumplen las expectativas generadas en torno a los efectos del proceso de inoculación.

Esta mirada es compartida por el cientista político Marco Moreno. Desde su punto de vista, si bien en ocasiones anteriores medidas como las que buscan limitar el uso de recursos en campañas políticas han generado mucha atención y respaldo de parte de la ciudadanía, el escenario actual ha llevado a la gente a estar concentrada en otros temas, como el del proceso de vacunación y prestan menos atención a lo relacionado con la política. Habría que ver qué pasa en marzo, dice.

Aunque, por otra parte, también sigue presente el fenómeno de desafección de la gente con la política, apunta Moreno; y añade que a pesar de que este año será eminentemente electoral, el debate acerca de si deberían votar para elegir constituyentes las personas que viven en el exterior no parece que vaya a tener relevancia..

Y, por lo demás, Precht acota que esa medida "no puede ser aplicable y menos a las próximas elecciones", pues es complejo definir el proceso de votación para los chilenos en el extranjero, en el sentido de asignarles un distrito para sufragar.

No hay impacto en RRSS

En este sentido, el cientista político incluso sostiene que no ha visto que las citadas iniciativas hayan provocado gran impacto en la población y que de eso dan cuenta las redes sociales, donde "no he visto nada de conversación sobre estos temas en las redes sociales. La gente ni siquiera enganchó con el tema de la paridad, donde sólo se ve comentar a las activistas", dice aludiendo justamente a lo sucedido la semana pasada, cuando organizaciones feministas reclamaron ante el Servel por lo inadecuada interpretación que, a su juicio, se está haciendo de la normativa sobre paridad en la inscripción de las candidaturas.

En el caso particular del proyecto que establece el voto anticipado, Moreno señala que aunque es una necesidad y contribuye a una mayor participación, sigue siendo lejano para gente que no participa directamente en política, para quienes sí es relevante que el electorado efectivamente pueda ejercer su derecho a sufragio -agrega- es justamente para los candidatos, algunos de los cuales se han expresado a favor públicamente.

Algo similar opina el analista Tomás Duval, quien tampoco cree que estas iniciativas tengan un gran impacto en la ciudadanía. Entre otras cosas –complementa- por el estilo de las campañas que "no van a tener gran exposición" debido a las restricciones de la pandemia, lo que no les va a dar alta visibilidad. En ese sentido, el proyecto que busca limitar nuevamente el gasto electoral no va a impactar como en ocasiones anteriores, porque la gente no va a percibir que "se esté tirando la plata a la calle".