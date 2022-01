Quién es María Elisa Quinteros, la nueva presidenta de la Convención

DF Constitucional

La reemplazante de Elisa Loncon en la testera es odontóloga y llegó a la instancia en calidad de independiente.

Durante la maratónica jornada del martes, los convencionales no lograron concordar en un nombre para reemplazar a la ahora expresidenta de la Convención Elisa Loncon, al punto que tras ocho rondas de votaciones y pasadas las 04:00 de la madrugada del miércoles la mesa suspendió la sesión para retomar a las 15:30 de la tarde y realizar la novena votación, de la que finalmente salió humo blanco cerca de las 17:00 horas.

Así, con 78 votos justos, la convencional María Elisa Quinteros Cáceres se convirtió en la nueva presidenta de la Convención, ocupando el sitio al que antes que ella llegó Loncon. La opción de Quinteros surgió cuando la convencional Cristina Dorador depuso su aspiración debido a que no le fue posible generar el consenso necesario para alcanzar el quorum de 78 votos, debido a que el representante del pueblo Diaguita, Erick Chinga, se negaba a bajar su opción, que llegó a obtener 20 apoyos en alguna de las votaciones.

"Lecciones" de la primera mesa

Estos mismos sufragios tan esquivos para Dorador fueron, justamente, los que terminaron dándole el triunfo a Quinteros. Ya que el nombre de Chinga estuvo ausente de la novena ronda, a ello se sumó que también contó con algunos respaldos de Independientes No Neutrales (INN).

Pero ¿quién es María Elisa Quinteros en el diverso tablero de la Convención?

La odontóloga de la Universidad de Talca, de 39 años, llegó a la instancia mandatada para redactar la nueva Constitución en calidad de independiente en la lista Asamblea Popular por la Dignidad. Y en las breves palabras que dirigió a la asamblea en sus primeros minutos en la testera -aunque adelantó que no era su discurso oficial, mismo que daría cuando correspondiera- hizo un fuerte llamado a la unidad, asegurando que en su gestión espera sacar de la experiencia y los tropiezos de la mesa que la precedió.

"Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance y más para darle continuidad a este proceso, de la mano por supuesto de quienes han participado en la mesa inicial. Tomar desde ellos sus lecciones, aprendizajes, los tropiezos, para que podamos salir adelante todas y todos", dijo.

Y manifestó su esperanza en torno a que "este proceso lo sepamos conducir con sabiduría, entendimiento, fortaleza, donde podamos unirnos todos los sectores en pro de lo que necesitamos para el país, para todos los pueblos de Chile, que es unidad, transformación, paz y justicia; y dar respuesta a lo que nos tiene acá, que es darnos un nuevo acuerdo social para el pueblo de Chile".

Quinteros representa al distrito 17 en la Convención (Constitución, Curepto, Curicó, Empedrado, Hualañé, Licantén, Maule, Molina, Pelarco, Pencahue, Rauco, Río Claro, Romeral, Sagrada Familia, San Clemente, San Rafael, Talca, Teno y Vichuquén) y en su llegada a la presidencia dejó a atrás al candidato de Vamos por Chile en la última ronda Felipe Mena (35); a Beatriz Sánchez (16); Roberto Celedón (14) y Agustín Squella (11).

Preocupación por la Salud Pública

La nueva presidenta de la Convención es oriunda de la ciudad de Talca, hija de profesora en la educación pública, estudió en el colegio María Mazarello y en el Liceo Abate Molina, época en la que –según ella misma ha relatado- participó activamente en trabajos comunitarios en su zona. En Talca también estudió Odontología y tras graduarse trabajó ocho años en Hualañé. Fue presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Salud Municipal y también fue docente en el Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. Además, es magister en salud Pública de la Universidad de Chile y cuenta con diversos diplomados, tanto en el país como en España e India.

Adicionalmente, es doctora en Salud Pública de la Universidad de Chile e hizo pasantías doctorales en España, Italia y Reino Unido; incluso recibió un premio internacional por su trabajo doctoral "The thesis of the year, Global Challenges University Alliance-GCUA 2030".

También se desempeñó como investigadora y académica del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca; fue directora de la Sociedad Chilena de Epidemiología y parte del Comité Ejecutivo del Capítulo Latinoamericano de la Sociedad Internacional de Epidemiología Ambiental; y participa en organizaciones ambientales de su región, como la Alianza por la Tierra del Maule, Fundación Afluentes, Red Ambiental del Maule y RespiraAcción en Temuco.

Y en su candidatura a la Convención aseguraba que "no pertenezco a ningún partido político y, al igual que muchas personas, estoy cansada de la clase política que controla el país. Creo que es el momento de dar inicio a un nuevo ciclo, con una nueva política para y con el pueblo, donde prime la democracia representativa, la ética y la honestidad como ejes centrales del accionar público".