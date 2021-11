René Cortázar ante la Convención: cómo resuelvan el derecho de propiedad será clave para atraer inversiones

DF Constitucional

El investigador de Cieplan expuso en la comisión de Modelo Económico, donde defendió la autonomía del Banco Central y sostuvo que para enfrentar las necesidades de las personas necesitamos nuevas “fábricas y empresas”.

"Fui candidato derrotado a la Convención, pero estoy seguro que esta instancia es crucial para el futuro de Chile". Así comenzó su exposición el investigador de Cieplan, René Cortázar, ante la comisión de Medioambiente y Modelo Económico de la Convención Constitucional, oportunidad en que junto con defender el modelo actual se mostró partidario de mantener la independencia del Banco Central.

Explicó que la economía es necesaria para enfrentar los desafíos medioambientales y para enfrentar las frustraciones: "Las personas nos van a exigir respuestas prácticas, cuando aspiran a mejores empleos o mejores remuneraciones, saben que lo que necesitan es nuevas fábricas, empresas o campos, por eso van a exigir inversiones en cosas concretas no palabras".

Afirmó que "poniendo las cosas por su nombre, lo que necesitamos es mayor capacidad para atraer inversión privada para enfrentar necesidades de las personas y desafíos medioambientales. Y eso se va a definir aquí en la Convención Constitucional, lo que se haga y cómo se haga".

Y puso ejemplos "si uno quiere atraer una inversión para tratamiento de aguas uno sabe que esa inversión se recupera en 30 años, lo primero que pregunta el inversionista es, ¿qué pasa si en la mitad de camino me deciden expropiar? ¿Qué compensación voy a recibir? Lo que invirtió, si es así, lo más probable es que esa persona va a elegir otro país".

Cortázar dijo que "cómo la Convención resuelve el tema de derecho de propiedad, al que invitamos a invertir si en el proceso de su inversión es expropiada, cómo será indemnizado, eso es decisivo. Guste o no".

Control de la inflación

El segundo punto relevante dijo es la autonomía del Banco Central para controlar la inflación. "Chile fue por un siglo el número uno en inflación, pero eso se controló. La inflación puede ser porque se imprimían muchos billetes en periodos de elección y se le quitó la maquinita y se le entregó a un organismo autónomo. Aquí hay que ver si se le devuelve la maquinita".

Otro tema que planteó es que "en los 1970 se puso el acuerdo el sistema político y se señaló que la iniciativa del gasto público y temas de pensiones es facultad del gobierno y no de los parlamentarios".

Otras regulaciones que consideró claves para la inversión "depende de ustedes -la Convención- qué pasa con lo tributario, laboral, regulaciones medioambientales. Eso se hace en el sistema político. Por tanto, sin política de calidad no puede haber una economía de calidad".

Indicó que "tenemos una Cámara de 155 parlamentarios con 15 partidos cada uno para su santo, no pueden resolver nada, llega una ley para regulación medioambiental, cada partido calcula que si apruebo me van a atacar, pero si miro para el techo paso piola, entonces, no se aprueba nada y se genera parálisis; pero cuando hay dos o tras coaliciones no pueden mirar para el techo, son responsables de lo que pasa en el país".

Señaló que debemos mirar el mundo: "Los países con grandes coaliciones funcionan. Esto se resuelve en la Convención Constitucional, se hace una reforma política electoral y podemos resolver el problema, y poder hacer el país atractivo y poder hacer una mejor regulación ambiental. Ejemplos hay en Alemania, Japón".

Respecto a cómo incluir los derechos sociales en la Constitución, dijo que "uno puede incluirlos como una orientación, pero si uno quiere ser veraz con la ciudadanía debe aclarar que esos derechos requieren de recursos para ser satisfechos. Por tanto, imponen un deber al Estado de obtener y gastar esos recursos. Si no, pasan a ser un derecho de papel y esas experiencias existen en Latinoamérica".