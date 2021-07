Alza de financiamiento climático de EEUU podría aumentar la inversión en proyectos en Chile

Cambio Climático

Informe de Clapes UC señala que para captar los nuevos recursos que Joe Biden destinará a proyectos de clima en países en desarrollo, Chile debe fomentar iniciativas en hidrógeno verde y energías solar y eólica.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está asumiendo un nuevo liderazgo global en el combate al cambio climático. Anunció que su país eliminará el 50% de las emisiones de C02 a 2030 y un nuevo plan de financiamiento climático que duplicará a 2024 su gasto público anual para el clima dirigido a países en desarrollo con US$ 15 mil millones. Además, incrementó su inversión en energías renovables, pasado de un promedio anual de US$ 2 mil millones en la última década a US$ 3.500 millones en 2019.

En este contexto, el economista, Luis Gonzáles, y el exministro de Hacienda, Felipe Larraín, del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica (Clapes UC) realizaron el informe "Moviendo la aguja en acción climática: La irrupción de Estados Unidos y oportunidades para Chile", en el que analizan las posibilidades de cooperación y captación de recursos en el marco de la nueva política de EEUU frente al clima.

El informe consigna tres oportunidades para Chile: incrementar la alianza estratégica con EEUU como socio comercial en la adopción de tecnología y reducción de emisiones; aprovechar las oportunidades de financiamiento público y privado que tiene pensado realizar EEUU a través de la tenencia de deuda soberana, corporativa e inversión directa en Chile; y promocionar más mercados y menos emisiones aplicando el espíritu del artículo 6 del Acuerdo de París.

Larraín, economista y miembro del comité ejecutivo de Clapes UC, dice que este escenario "significa oportunidades en inversión, en financiamiento, en cooperación y hay un creciente interés en los mercados internacionales en este tipo de oportunidades que se dan tanto financieras como en proyectos reales".

Aumento de inversión

Respecto de los nuevos recursos para proyectos de clima en países en desarrollo, Larraín ve una oportunidad para que Chile participe a través de fondos de inversión públicos y privados. "Los fondos privados están cada vez más sensibles a este tipo de variable climática, entonces tenemos que aprovechar esa situación", dice.

Añade que Chile puede insertarse en este escenario de colaboración y movilización de inversión privada, porque el país ya tiene una agenda importante en esta dirección, con un 20% de la deuda pública en bonos climáticos y sociales, además de colocar el primer bono verde de la región en 2019. "Está dando pasos decisivos" en la materia, afirma.

Además, para que Chile pueda alcanzar los compromisos climáticos que plasmó en las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) a 2050, se calcula un costo en inversión de entre US$ 37 mil millones y US$ 53 mil millones. Un contexto en el que, según Larraín, "hay espacio para que la inversión privada en energías renovables tenga un aumento muy significativo".

El economista asegura que bajo estas condiciones hay que "abrir la cancha y abrir las oportunidades" a los diferentes proyectos de energías renovables, como el hidrógeno verde, la energía solar y eólica. "Nos permite maximizar las oportunidades de inversión y el interés que viene del exterior y el local. Pero aquí van a haber consorcios internacionales que van a estar disponibles para esto y ya lo estamos viendo".

Larraín precisa que el tipo de proyectos que se deben priorizar dependen de la emisión de bonos y que la deuda tiene que ser con objetivos específicos, "no puede ser para cualquier tipo de proyectos".

"Lo que ha pasado a nivel privado es que cada vez más los fondos están buscando estas oportunidades a nivel de inversiones climáticas. Entonces, hay una oportunidad para emitir bonos, para emitir financiamiento y poder expandir lo que hoy hacemos. No nos vamos a quedar en lo que hoy tenemos, creo que vamos a tener más emisiones de este tipo en la cual van a entrar fundamentalmente agentes privados".

El rol del Estado y privados

Larraín señala que Chile tiene oportunidades "enormes" en crecimiento verde y que tanto el Estado como los privados deben cumplir un rol. En el caso del Estado, tiene que abrir una institucionalidad adecuada para que esto se pueda desarrollar y permitir proyectos de largo plazo y financiamiento grande.

"Chile cuenta con una institucionalidad respetada, una institucionalidad estable y por eso es muy importante el mantener esta idea de las reglas del juego para que podamos traer inversiones en esta área que es tan sensible", dice.

Respecto de los los privados, señala que "el mundo está avanzando, están saliendo centrales de carbono que tienen que ser sustituidas, entonces hay un rol de inversión en nuevas tecnologías y en energías renovables no convencionales".

Larraín afirma que los privados van a reaccionar frente a estas oportunidades, porque son proyectos "interesantes y rentables". Por ejemplo, en el caso de la energía solar, "la caída en el costo de los paneles fotovoltaicos ha dado una enorme oportunidad".